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Hande Fırat

Hande Fırat

hfirat@hurriyet.com.tr

Topyekûn mücadele

26 Kasım 2019

Türkiye hem göçün hem de uyuşturucunun geçiş yolu. Uyuşturucu ile mücadele konusunda uygulamaya konulan yeni yöntemleri ve atılması gereken adımları paylaşacağım. Uyuşturucuyla mücadele birçok alanı kapsıyor. Terör örgütlerinin finansmanından tedavi yaklaşımlarına, ulusal ve uluslararası işbirliğinden hukuki uygulamalara kadar birçok alanda çalışma yapılmasını gerektiren karmaşık ve zor bir küresel sorundan bahsediyoruz.

Uyuşturucu ile mücadele hayati önem taşıyor. İçişleri Bakanlığı ise yoğun çalışma yürütüyor. Bakanlık kullanımı, arzı, satışı, uluslararası dolaşımı adım adım takip ediyor. Operasyonları sürdürüyor. Sahada operasyon ve baskı ile uyuşturucunun rotası da değişiyor. Kısacası, bu bitmeyen bir mücadele.

Mücadeleyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştuk.

18 İLDE KANALİZASYONDA ANALİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sessiz sedasız hayata geçirdikleri tedbirleri paylaştı. En dikkat çekeni kanalizasyonda atık su analizi.

Uyuşturucunun yoğun olarak kullanıldığı düşünülen 18 ilde kanalizasyonda atık su analizi yapılıyor.

Tahliller yılda dört çeyrek bölümlerde tekrarlanıyor.

Karşılaştırmalar ve analizler takip ediliyor, ona göre önlem alınıyor.

Uyuşturucu kullanımı ve satışının artıp artmadığı takip ediliyor.

Yaş aralığı mercek altında.

81 ilde Narkotim ekipleri çalışıyor. Ekipler şimdi de ilçelerde görev yapmaya başlayacak.

Kanalizasyonda atık su analizi yapılan iller yukarıda bahsettiğim gibi uyuşturucunun en çok kullanıldığı düşünülen, tespit edilen iller. Hangi iller var derseniz, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Diyarbakır olmak
üzere 18 il.

ZORUNLU TEDAVİ GELİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Mücadeleyi topyekûn yürütüyoruz, yürütmek zorundayız” dedi.

Bunun için de yeni bir yasal düzenleme yolda. Uyuşturucu bağımlılarına zorunlu tedavi getirilecek.

Düzenlemeye göre uyuşturucu bağımlıları, hekim raporu ve hâkim kararı ile 20 günlük zorunlu tedavi altına alınacak.

Sağlık Bakanlığı eski hastanelerin büyük bir bölümünü tedavi merkezleri haline getirecek.

Uyuşturucu kullananlar kadar aileleri de zor bir dönem geçiriyor. Hem kullananların hem de satanların ailelerine yönelik de çalışma yapılıyor.

EN BÜYÜK TEHLİKE YENİ NESİL UYUŞTURUCULAR

Son yıllarda yeni nesil uyuşturucuların (sentetik) piyasaya sürülmesiyle uyuşturucuya bağlı ölümlerde artış var. Bakan Soylu uyardı, “Ucuz, yaygın, karışımı ve dozu da belli olmadığı için direkt ölümlere neden oluyor” dedi. Dünyada uyuşturucuya bağlı ölümlerde artış yaşanırken, Türkiye’de aşağıya doğru bir gidiş var. Alınan tedbirlerin bu azalmada etkili olduğu anlaşılıyor. İçişleri Bakanı, Türkiye’de 2017 yılında 941, 2018 yılında 657, bu yılın ilk 10 ayında ise 181 kişinin uyuşturucuya bağlı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

POLİS AKADEMİSİ’NİN RAPORU

Uyuşturucu ile mücadele konusunda Polis Akademisi’nin de detaylı bir raporu bulunuyor. Raporda, madde bağımlılığı açısından en kritik dönemin ergenlik olduğu belirtiliyor. Bu konudaki öneriler de çarpıcı. Özellikle ergenler açısından son yıllarda patlama yapan rap müziği ve rap’çilerle ilgili öneriler dikkat çekiyor.

DEVLET RAP’ÇİLERLE BULUŞSUN

Rap müziğinin uyuşturucu ve şiddeti meşrulaştıran çeşitli sözleri sıklıkla içermesi, gençler arasında bu unsurları oluşturulan suçların sıradanlaşmasına neden olabilir.

Medyatik rap’çilerle devlet nezdinde toplantılar ya da çalıştaylar yapılarak işbirliğine davet edilebilirler.

Rap’çilere bu konuda eğitim verilebilir, farkındalık kazanmalarının yararları olabilir.

Raporda ailelere eğitim verilmesi, ortaokul ve lise öğrencilerinin maddeye ulaşabilirliğini önlemek için daha sıkı önlemler alınması, film endüstrisi ile işbirliği gibi öneriler de yer alıyor.

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