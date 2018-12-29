Siyasi ayaktan sonra konsey vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli her yıl medyanın Ankara temsilcileri ile kahvaltılı bir toplantıda bir araya gelir.
Önce kahvaltı yapılır, ardından da soru-yanıt bölümüne geçilir. Açıklamaları ile siyasetin gündemini değiştiren, oyun kuran, oyun bozan, gündem yaratan bir siyasetçi. Bahçeli bu toplantılara özel olarak hazırlanır. Yine hazırlıklıydı, hem dosyalarıyla hem fotoğraflarla, hem de özel mesajlarla.
DARBENİN BEYİN TAKIMI NEREDE?
Önce basın toplantısındaki bölümle başlayalım. MHP Genel Başkanı, FETÖ ile mücadeleyi değerlendirirken “FETÖ’nün sekizinci ayağından ses yok. Suyun gözünden içmek lazımdır. Suyun gözünden içmek için ‘yurtta sulh konseyi’nden yakalamak lazım. ‘Yurtta sulh konseyi’ni telaffuz dahi eden yok. Bu işin beli olan konseyi çıkarmak lazım. Başı nerede görülüyorsa orada ezilmeli” dedi.
Bahçeli zaman zaman bu uyarısını tekrarlamış, “Siyasi ayak nerede” sorusunu yöneltmişti. Bu kez konseye vurgu yaptı.
Toplantıdan sonra biraz sordum soruşturdum. Birazdan size Bahçeli’nin kimleri kastettiğini anlatacağım. Ama önce ‘yurtta sulh konseyi’ni hatırlatayım. Kamuoyu varlığından o korkunç gecede okunan sözde darbe bildirisinden haberdar olmuştu. Sonrasında ‘Çatı İddianamesi’nde konseyin 38 isimden oluştuğu ortaya çıkmıştı. İsimleri, rütbeleri liste halinde kamuoyuyla da paylaşılmıştı.
Bahçeli’ye yakın isimlerle konuştum. Özü şu: Darbenin beyninin, bu listenin ötesinde hâlâ açığa çıkarılmamış isimlerden oluştuğunu düşünüyorlar. Bürokratlar ve siyasetçiler. Aklıma gelen soruyu kaynağıma hemen sordum. Hangi parti, hangi siyasetçiler? MHP’li kaynağım, “Her partiden olabilir, söylemlere, işbirliklerine bakmak lazım” dedi.
SİYASETİN KOLEKSİYONERİ
SİYAH-BEYAZ MUSTANG
MHP Genel Başkanı’nın basın toplantısında hemen yanında oturuyordum. Toplantı başlamadan önce yani kahvaltı bölümünde hem çayımızı yudumladık hem de sohbet ettik. Devlet Bahçeli’nin sohbetleri keyifli ve esprilidir. Hoş sohbetin detaylarını paylaşacağım sizinle. Genelde yüzükleri ile gündeme gelen MHP Genel Başkanı iyi bir koleksiyoner. Klasik araba, yüzük, tespih ve köstekli saat koleksiyonları var. Klasik araba koleksiyonuna siyah-beyaz bir Mustang kattı, plakası tuttuğu takımdan yani BJK. Yüzük koleksiyonuna gelince, kendisinin özel yaptırdığı yüzükler var. Bahçeli “Yüzük moda oldu. Benim yüzük sevdiğimi bilen ziyaretçilerim de bana yüzük getiriyor” dedi. Özel yapım yüzükler, tespihler, saatler evinde.
EN SEVDİĞİ ŞARKILAR TELEFONDA
Bahçeli’yi, sosyal medyada takip edenler bilir, bazı önemli açıklamalarını Twitter’dan yapar. Genelde de akşam saatlerinde atar mesajlarını. Merak ettim sordum “Kendiniz mi yazıyorsunuz” diye. “Yok ben açıklamaları hazırlıyorum, teknik bir ekip var. Onlar atıyor. Benim akıllı telefonla aram pek iyi değil. Konuşmak için, bir de müzik için kullanıyorum” dedi. Yanlış okumadınız, MHP Genel Başkanı telefonundan müzik dinliyor. Sevdiği şarkılar telefonunda.
ONUR VEREN İZLEYİCİ
Sohbetimizde ‘Gece Görüşü’ de konuşuldu. Devlet Bahçeli “Perşembe günleri programınızı hiç kaçırmıyorum, siyasi kulis bilgilerini öğreniyoruz iyi oluyor” dedi. Çok mutlu oldum, onur duydum. Tüm izleyicilerimize sonsuz teşekkürler.
MUSMUTLU YILLAR
Bir yıl daha bitiyor. Bir yıl daha acısıyla tatlısıyla geride kalıyor. Yepyeni bir yıl gizemiyle, bilinmezlikleriyle geliyor. Türkiyemize, bize iyi gelsin 2019. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dilerim. Mutlu, musmutlu olsun 2019.
Siyasi ayaktan sonra konsey vurgusu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli her yıl medyanın Ankara temsilcileri ile kahvaltılı bir toplantıda bir araya gelir.
Önce kahvaltı yapılır, ardından da soru-yanıt bölümüne geçilir. Açıklamaları ile siyasetin gündemini değiştiren, oyun kuran, oyun bozan, gündem yaratan bir siyasetçi. Bahçeli bu toplantılara özel olarak hazırlanır. Yine hazırlıklıydı, hem dosyalarıyla hem fotoğraflarla, hem de özel mesajlarla.
DARBENİN BEYİN TAKIMI NEREDE?
Önce basın toplantısındaki bölümle başlayalım. MHP Genel Başkanı, FETÖ ile mücadeleyi değerlendirirken “FETÖ’nün sekizinci ayağından ses yok. Suyun gözünden içmek lazımdır. Suyun gözünden içmek için ‘yurtta sulh konseyi’nden yakalamak lazım. ‘Yurtta sulh konseyi’ni telaffuz dahi eden yok. Bu işin beli olan konseyi çıkarmak lazım. Başı nerede görülüyorsa orada ezilmeli” dedi.
Bahçeli zaman zaman bu uyarısını tekrarlamış, “Siyasi ayak nerede” sorusunu yöneltmişti. Bu kez konseye vurgu yaptı.
Toplantıdan sonra biraz sordum soruşturdum. Birazdan size Bahçeli’nin kimleri kastettiğini anlatacağım. Ama önce ‘yurtta sulh konseyi’ni hatırlatayım. Kamuoyu varlığından o korkunç gecede okunan sözde darbe bildirisinden haberdar olmuştu. Sonrasında ‘Çatı İddianamesi’nde konseyin 38 isimden oluştuğu ortaya çıkmıştı. İsimleri, rütbeleri liste halinde kamuoyuyla da paylaşılmıştı.
Bahçeli’ye yakın isimlerle konuştum. Özü şu: Darbenin beyninin, bu listenin ötesinde hâlâ açığa çıkarılmamış isimlerden oluştuğunu düşünüyorlar. Bürokratlar ve siyasetçiler. Aklıma gelen soruyu kaynağıma hemen sordum. Hangi parti, hangi siyasetçiler? MHP’li kaynağım, “Her partiden olabilir, söylemlere, işbirliklerine bakmak lazım” dedi.
SİYASETİN KOLEKSİYONERİ
SİYAH-BEYAZ MUSTANG
MHP Genel Başkanı’nın basın toplantısında hemen yanında oturuyordum. Toplantı başlamadan önce yani kahvaltı bölümünde hem çayımızı yudumladık hem de sohbet ettik. Devlet Bahçeli’nin sohbetleri keyifli ve esprilidir. Hoş sohbetin detaylarını paylaşacağım sizinle. Genelde yüzükleri ile gündeme gelen MHP Genel Başkanı iyi bir koleksiyoner. Klasik araba, yüzük, tespih ve köstekli saat koleksiyonları var. Klasik araba koleksiyonuna siyah-beyaz bir Mustang kattı, plakası tuttuğu takımdan yani BJK. Yüzük koleksiyonuna gelince, kendisinin özel yaptırdığı yüzükler var. Bahçeli “Yüzük moda oldu. Benim yüzük sevdiğimi bilen ziyaretçilerim de bana yüzük getiriyor” dedi. Özel yapım yüzükler, tespihler, saatler evinde.
EN SEVDİĞİ ŞARKILAR TELEFONDA
Bahçeli’yi, sosyal medyada takip edenler bilir, bazı önemli açıklamalarını Twitter’dan yapar. Genelde de akşam saatlerinde atar mesajlarını. Merak ettim sordum “Kendiniz mi yazıyorsunuz” diye. “Yok ben açıklamaları hazırlıyorum, teknik bir ekip var. Onlar atıyor. Benim akıllı telefonla aram pek iyi değil. Konuşmak için, bir de müzik için kullanıyorum” dedi. Yanlış okumadınız, MHP Genel Başkanı telefonundan müzik dinliyor. Sevdiği şarkılar telefonunda.
ONUR VEREN İZLEYİCİ
Sohbetimizde ‘Gece Görüşü’ de konuşuldu. Devlet Bahçeli “Perşembe günleri programınızı hiç kaçırmıyorum, siyasi kulis bilgilerini öğreniyoruz iyi oluyor” dedi. Çok mutlu oldum, onur duydum. Tüm izleyicilerimize sonsuz teşekkürler.
MUSMUTLU YILLAR
Bir yıl daha bitiyor. Bir yıl daha acısıyla tatlısıyla geride kalıyor. Yepyeni bir yıl gizemiyle, bilinmezlikleriyle geliyor. Türkiyemize, bize iyi gelsin 2019. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dilerim. Mutlu, musmutlu olsun 2019.