Sağlık Bakanı Hürriyet’e anlattı: 7 soruda koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) acil durum ilan ettiği koronavirüs sebebiyle tüm ülkeler ayakta. Türkiye’de de sosyal medyadan yayılan tartışmalı bilgiler vatandaşlarda paniğe neden oluyor. Peki işin aslı ne? Soruları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yönelttim...
1) MASKE TAKALIM MI?
Maske kullanmayın. Böyle bir durum söz konusu değil. Türkiye, Çin’de ilk vakanın ortaya çıktığı 31 Aralık’tan 10 gün sonra Bilim Kurulu’nu oluşturdu. Tanı, teşhis ve tedavi standartilize edildi. Tedbirler önceden alındı. Şu an ülkemizde koronavirüs vakası yok.
2) VİRÜS MÜ, GRİP Mİ? FARKI NASIL ANLAYACAĞIZ
Ateşi olan, öksüren, ishal olan herkes koronayım diye düşünmemeli. Bunlar aynı zamanda mevsimsel gribin de belirtileri. Mevsimsel grip geçirmekte olan hastaya da bir metreden fazla yaklaşmamak gerek. Burada kritik olan şu; Çin’e giden, gelen kişinin durumu ya da o kişiyle teması olması durumunda söz konusu belirtileri gösteriyorsa sağlık kuruluşuna gitsin. Numune alınıyor ve sonuca göre hareket ediliyor. Paniğe gerek yok. Gerekli tedbirler alınıyor.
3) TÜRKİYE TEHLİKEDE Mİ?
Dünya Sağlık Örgütü, acil durum ilanını özellikle sağlık hizmetleri zayıf olan ülkeler için aldığının altını çizdi. Türkiye’nin sağlık alanındaki hizmetleri ile ilgili gurur duyalım. Ciddi insan kaynağımız var. Altyapımız, kadrolarımız, personelimiz yetkin. Hiçbir ülkede bu virüs için özel bir hastane ayrılmadı. Türkiye bunu yaptı.
4) PEKİN’DEN GELEN DE Mİ RİSKLİ
Bilim Kurulumuz, ferdi olarak Çin’den gelenlerdense Vuhan’dan toplu gelenlerin risklerini daha yüksek gördü.
5) VİRÜS ÇOK MU KORKUTUCU?
Bu kadar korkutucu demek doğru değil. Dünya Sağlık Örgütü vakaların seyri ile ilgili analiz yapıyor. Klinik seyrini yeni öğreniyoruz. Ancak panik yapmak doğru değil. Kaybedilen hastaların tamamına yakını 65 yaş üstü. Yani direnci zayıf olanlar. Bulaştırıcılık oranına bakıldığında; kızamıkta 1 kişi 15-17 kişiye, mevsimsel gripte 1 kişi 3 kişiye, koronavirüste 1 kişi DSÖ’nün son verisi ile 2.7’ye kişiye virüs bulaştırıyor.
6) VİRÜS NASIL BULAŞIYOR?
Temasla ve damlacıkla geçiyor. Kulak ve göz doğru değil. Yüzeylerde ise virüsün yaşama ömrü kısa.
7) ‘BİYOLOJİK SALDIRI’ İDDİASI DOĞRU OLABİLİR Mİ?
Benim bu şekilde yorum yapmam doğru olmaz. Ancak kuş gribinde de tüm dünya panik yapmış, harekete geçmişti. O dönem biz de her ülke gibi neredeyse 10 yıllık ilaç almıştık. Gerisini siz değerlendirin. Sonuçta panik yapmamak gerek, paniğe gerek de yok. Ancak her türlü tedbiri alıyoruz.
Sağlık Bakanı Hürriyet’e anlattı: 7 soruda koronavirüs
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) acil durum ilan ettiği koronavirüs sebebiyle tüm ülkeler ayakta. Türkiye’de de sosyal medyadan yayılan tartışmalı bilgiler vatandaşlarda paniğe neden oluyor. Peki işin aslı ne? Soruları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yönelttim...
1) MASKE TAKALIM MI?
Maske kullanmayın. Böyle bir durum söz konusu değil. Türkiye, Çin’de ilk vakanın ortaya çıktığı 31 Aralık’tan 10 gün sonra Bilim Kurulu’nu oluşturdu. Tanı, teşhis ve tedavi standartilize edildi. Tedbirler önceden alındı. Şu an ülkemizde koronavirüs vakası yok.
2) VİRÜS MÜ, GRİP Mİ? FARKI NASIL ANLAYACAĞIZ
Ateşi olan, öksüren, ishal olan herkes koronayım diye düşünmemeli. Bunlar aynı zamanda mevsimsel gribin de belirtileri. Mevsimsel grip geçirmekte olan hastaya da bir metreden fazla yaklaşmamak gerek. Burada kritik olan şu; Çin’e giden, gelen kişinin durumu ya da o kişiyle teması olması durumunda söz konusu belirtileri gösteriyorsa sağlık kuruluşuna gitsin. Numune alınıyor ve sonuca göre hareket ediliyor. Paniğe gerek yok. Gerekli tedbirler alınıyor.
3) TÜRKİYE TEHLİKEDE Mİ?
Dünya Sağlık Örgütü, acil durum ilanını özellikle sağlık hizmetleri zayıf olan ülkeler için aldığının altını çizdi. Türkiye’nin sağlık alanındaki hizmetleri ile ilgili gurur duyalım. Ciddi insan kaynağımız var. Altyapımız, kadrolarımız, personelimiz yetkin. Hiçbir ülkede bu virüs için özel bir hastane ayrılmadı. Türkiye bunu yaptı.
4) PEKİN’DEN GELEN DE Mİ RİSKLİ
Bilim Kurulumuz, ferdi olarak Çin’den gelenlerdense Vuhan’dan toplu gelenlerin risklerini daha yüksek gördü.
5) VİRÜS ÇOK MU KORKUTUCU?
Bu kadar korkutucu demek doğru değil. Dünya Sağlık Örgütü vakaların seyri ile ilgili analiz yapıyor. Klinik seyrini yeni öğreniyoruz. Ancak panik yapmak doğru değil. Kaybedilen hastaların tamamına yakını 65 yaş üstü. Yani direnci zayıf olanlar. Bulaştırıcılık oranına bakıldığında; kızamıkta 1 kişi 15-17 kişiye, mevsimsel gripte 1 kişi 3 kişiye, koronavirüste 1 kişi DSÖ’nün son verisi ile 2.7’ye kişiye virüs bulaştırıyor.
6) VİRÜS NASIL BULAŞIYOR?
Temasla ve damlacıkla geçiyor. Kulak ve göz doğru değil. Yüzeylerde ise virüsün yaşama ömrü kısa.
7) ‘BİYOLOJİK SALDIRI’ İDDİASI DOĞRU OLABİLİR Mİ?
Benim bu şekilde yorum yapmam doğru olmaz. Ancak kuş gribinde de tüm dünya panik yapmış, harekete geçmişti. O dönem biz de her ülke gibi neredeyse 10 yıllık ilaç almıştık. Gerisini siz değerlendirin. Sonuçta panik yapmamak gerek, paniğe gerek de yok. Ancak her türlü tedbiri alıyoruz.