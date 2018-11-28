Özhaseki ve Zeybekci tamam... Sırada İstanbul var

CUMHUR ittifakının Ankara ve İzmir adayları resmen açıklandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Ankara adayı Mehmet Özhaseki ve İzmir adayı Nihat Zeybekci aileleriyle gelmişlerdi. Ankara’nın mevcut büyükşehir belediye başkanı Mustafa Tuna da grup toplantısındaki açıklama için Meclis’teydi. Açıklama biter bitmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylar ve vekillerle il il fotoğraf çektirmeye geçmesiyle, yani henüz salon doluyken Mustafa Tuna gruptan ayrıldı. Yanında Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan vardı. Birlikte TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı makamında ziyaret ettiler. Tuna’nın da gönlünde doğal olarak büyükşehir adaylığının yattığını biliyoruz. Üstelik sadece Tuna değil, iktidar partisinden başkentin başkanı olmak isteyen isim çoktu. Bunu da doğal karşılamak gerekir.
DALOKAY ELAZIĞLI, GÖKÇEK ANTEPLİ
Hatta son dönemde parti içinden “Özhaseki Ankaralı değil, olmaz” diye kampanya yürütmeye kalkanlar da oldu. Bu tezin karşısına “Vedat Dalokay Elazığlı, Murat Karayalçın Samsunlu, Melih Gökçek Antepli, Mustafa Tuna Sivaslı” bilgisini koyalım. Cumhurbaşkanı’nın aklında kendi ismi olduğunu bir buçuk ay önce öğrenen Özhaseki ile adaylığının resmen açıklanmasının ardından Meclis bahçesinde sohbet ettik. Devlet Bahçeli’ye özel olarak teşekkür eden Özhaseki “Yönetim tarzım ‘ben’ değil, ‘biz’ merkezli olacak” dedi. Bu arada Tuna’yla sorunlar yaşayan Melih Gökçek’in de Özhaseki’yi destekleyeceği notunu düşelim.
Gelelim başkentin ilçelerine.
WhatsApp grupları ve sosyal medyada listeler havada uçuşsa da başkentin her biri il büyüklüğündeki ilçelerinde henüz netleşen bir durum yok. Genel merkez hâlâ anket çalışmalarını sürdürüyor. MHP ile yapılacak işbirliği de belirleyici olacak. Bu arada adaylığı açıklanır açıklanmaz Özhaseki kolları sıvadı, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile genel merkezde görüştü.
İZMİR’LE İLGİLİ HAYALLERİMİZ VAR
İzmir için de beklenen oldu, Nihat
Zeybekci İzmir adayı olarak açıklandı. AK Parti içinde bazı isimler “İzmir adayı İzmir vekilleriyle istişare edilmeden belirlendi” eleştirisini yöneltse de Zeybekci, adaylığını 21 Kasım’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini aramasıyla öğrendi. Meclis bahçesinde sohbet ettiğimiz Nihat Zeybekci, “İzmir ile ilgili hayallerimiz var, İzmir’in tamamını kapsayan projelerimiz var” dedi.
ERDOĞAN-YILDIRIM ZİRVESİ
Cumartesi günü yapılan toplantıda ve dünkü grup toplantısında İstanbul adayının açıklanmaması kulisleri hareketlendirdi. “Acaba sorun mu var? Binali Yıldırım yerine bir başka isim mi olacak” soruları gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sorun söz konusu değil. Benim ağzımdan laf çekmeye çalışmayın” dedi. Hatta sıkıntı iddiasına “İspat edin iddianızı” yanıtını verdi.
Sondan başlayalım, bugün için ortada İstanbul adaylığı ile ilgili bir sorun yok. İstanbul büyükşehir adayı özel bir tören ile açıklanacak gibi gözüküyor. Adına “sıkıntı, çekince, istişare”, ne derseniz deyin, kulislerdeki iddialar üç büyükşehir dahil 40 ilin cumartesi günü İstanbul’da açıklanacağının duyurulup sonra üç büyükşehir için açıklamanın ertelenmesi ile başladı. İstanbul, dünkü grup toplantısındaki 20 il içinde de yer almadı. Ancak bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yıldırım telefonda görüştü, 22 Kasım’da iki saat süren yüz yüze bir görüşme yaptılar.
Sonrasında da istişareler sürdü, iki isim bir kere daha telefonda görüştü. Hafta başında yüz yüze bir görüşme daha yapacakları biliniyordu. O da dün TBMM’de yapıldı. Sonuç olarak Yıldırım’ın adaylık açıklaması aralık ayının ilk haftasının sonuna kalabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Arjantin’den döndüğü gün, 3 Aralık’ta, Yıldırım Çin’e gidecek ve dönüşü bir haftayı bulacak.
Özhaseki ve Zeybekci tamam... Sırada İstanbul var
CUMHUR ittifakının Ankara ve İzmir adayları resmen açıklandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Ankara adayı Mehmet Özhaseki ve İzmir adayı Nihat Zeybekci aileleriyle gelmişlerdi. Ankara’nın mevcut büyükşehir belediye başkanı Mustafa Tuna da grup toplantısındaki açıklama için Meclis’teydi. Açıklama biter bitmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylar ve vekillerle il il fotoğraf çektirmeye geçmesiyle, yani henüz salon doluyken Mustafa Tuna gruptan ayrıldı. Yanında Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan vardı. Birlikte TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı makamında ziyaret ettiler. Tuna’nın da gönlünde doğal olarak büyükşehir adaylığının yattığını biliyoruz. Üstelik sadece Tuna değil, iktidar partisinden başkentin başkanı olmak isteyen isim çoktu. Bunu da doğal karşılamak gerekir.
DALOKAY ELAZIĞLI, GÖKÇEK ANTEPLİ
Hatta son dönemde parti içinden “Özhaseki Ankaralı değil, olmaz” diye kampanya yürütmeye kalkanlar da oldu. Bu tezin karşısına “Vedat Dalokay Elazığlı, Murat Karayalçın Samsunlu, Melih Gökçek Antepli, Mustafa Tuna Sivaslı” bilgisini koyalım. Cumhurbaşkanı’nın aklında kendi ismi olduğunu bir buçuk ay önce öğrenen Özhaseki ile adaylığının resmen açıklanmasının ardından Meclis bahçesinde sohbet ettik. Devlet Bahçeli’ye özel olarak teşekkür eden Özhaseki “Yönetim tarzım ‘ben’ değil, ‘biz’ merkezli olacak” dedi. Bu arada Tuna’yla sorunlar yaşayan Melih Gökçek’in de Özhaseki’yi destekleyeceği notunu düşelim.
Gelelim başkentin ilçelerine.
WhatsApp grupları ve sosyal medyada listeler havada uçuşsa da başkentin her biri il büyüklüğündeki ilçelerinde henüz netleşen bir durum yok. Genel merkez hâlâ anket çalışmalarını sürdürüyor. MHP ile yapılacak işbirliği de belirleyici olacak. Bu arada adaylığı açıklanır açıklanmaz Özhaseki kolları sıvadı, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile genel merkezde görüştü.
İZMİR’LE İLGİLİ HAYALLERİMİZ VAR
İzmir için de beklenen oldu, Nihat
Zeybekci İzmir adayı olarak açıklandı. AK Parti içinde bazı isimler “İzmir adayı İzmir vekilleriyle istişare edilmeden belirlendi” eleştirisini yöneltse de Zeybekci, adaylığını 21 Kasım’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini aramasıyla öğrendi. Meclis bahçesinde sohbet ettiğimiz Nihat Zeybekci, “İzmir ile ilgili hayallerimiz var, İzmir’in tamamını kapsayan projelerimiz var” dedi.
ERDOĞAN-YILDIRIM ZİRVESİ
Cumartesi günü yapılan toplantıda ve dünkü grup toplantısında İstanbul adayının açıklanmaması kulisleri hareketlendirdi. “Acaba sorun mu var? Binali Yıldırım yerine bir başka isim mi olacak” soruları gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sorun söz konusu değil. Benim ağzımdan laf çekmeye çalışmayın” dedi. Hatta sıkıntı iddiasına “İspat edin iddianızı” yanıtını verdi.
Sondan başlayalım, bugün için ortada İstanbul adaylığı ile ilgili bir sorun yok. İstanbul büyükşehir adayı özel bir tören ile açıklanacak gibi gözüküyor. Adına “sıkıntı, çekince, istişare”, ne derseniz deyin, kulislerdeki iddialar üç büyükşehir dahil 40 ilin cumartesi günü İstanbul’da açıklanacağının duyurulup sonra üç büyükşehir için açıklamanın ertelenmesi ile başladı. İstanbul, dünkü grup toplantısındaki 20 il içinde de yer almadı. Ancak bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yıldırım telefonda görüştü, 22 Kasım’da iki saat süren yüz yüze bir görüşme yaptılar.
Sonrasında da istişareler sürdü, iki isim bir kere daha telefonda görüştü. Hafta başında yüz yüze bir görüşme daha yapacakları biliniyordu. O da dün TBMM’de yapıldı. Sonuç olarak Yıldırım’ın adaylık açıklaması aralık ayının ilk haftasının sonuna kalabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Arjantin’den döndüğü gün, 3 Aralık’ta, Yıldırım Çin’e gidecek ve dönüşü bir haftayı bulacak.