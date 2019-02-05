O koltuk Bahçeli’yi bekliyor... Ankara’da hedef kararsız seçmen

31 MART’taki yerel seçimde partilerin ittifak kurma sebeplerini sıralasak, kuşkusuz üst sıralara Ankara seçimini koyarım.
Başkentte Mehmet Özhaseki ve Mansur Yavaş arasında kıyasıya bir rekabet var.
Anketler, tahminler havada uçuşuyor. Ankara seçiminin kaderini ise geçmişte olduğu gibi milliyetçi seçmenin tercihi belirleyecek.
Başkentte MHP, AK Parti’yi; İYİ Parti CHP’yi destekliyor.
2014’teki seçim yüzde 44’e yüzde 43 bitmişti. Geri kalan yüzde 9’dan kim daha fazla pay alırsa seçimi kazanacak. Unutmadan söyleyelim, bugün için yüzde 20 civarında kararsız seçmenden bahsediliyor. MHP’nin, AK Parti’nin adayı Özhaseki’ye desteği, Yavaş’ın İYİ Parti’den gördüğü desteğe göre şimdilik daha belirgin. MHP’li kadrolar, Özhaseki’nin her programında yanında ve kürsüde muhakkak bir MHP’li söz alıyor. MHP teşkilatları AK Parti teşkilatları kadar sahada ter döküyor.
MAKAM KOLTUĞUNA OTURMAYAN İL BAŞKANI
Söz MHP’den açılmışken, MHP’nin Ankara İl Başkanlığı’yla ilgili şaşırtıcı bir olayı sizlerle paylaşacağım. MHP’nin uzun yıllardır Ulus’ta olan Ankara İl Başkanlığı Balgat’a taşındı. İl Başkanı Turgay Baştuğ’un taşındıkları 1 Ocak’tan bu yana halen makam odasını kullanmaya başlamadığını, ziyaretçilerini kendisinin de oturduğu özel kalem müdürlüğünde ağırladığını duyunca nedenini öğrenmek için kendisini aradım. İşte Baştuğ’un makam koltuğuna oturmama sebebi...
‘ÖNCE GENEL BAŞKANIMIZ BAHÇELİ ONURLANDIRMALI!’
“Hande Hanım, yoğun bir seçim dönemi yaşıyoruz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli 24 saatini ülke meseleleriyle hemhal olarak geçiriyor. Kendisini henüz il başkanlığımızda misafir etmek kısmet olmadı. Makam odasını bir kez Sayın Mehmet Özhaseki’yi misafir ettiğimizde kullandık, onda da makam koltuğunu kullanmadım. Bizi bu kutlu vazifeye layık gören, bize her daim yol gösteren Türk dünyasının bilge lideri Sayın Genel Başkanımız bizi onurlandırmadan o koltuğa oturmaktan ar ederim.”
ERDOĞAN İLE BAHÇELİ BULUŞACAK
Yazımıza cumhur ittifakı ile devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin aday listelerinin YSK’ya verileceği tarih olan 19 Şubat’tan önce bir araya gelerek, seçime ilişkin değerlendirme yapmaları bekleniyor. Burada özellikle kampanya süreci de masada olacaktır. AK Parti, cumhur ittifakı için miting modelini Adana’da hayata geçirdi. Adana modelinden hareketle ortak aday çıkan şehirlerdeki mitinglerde parti bayrağı olmayacak, Türk bayrakları yer alacak. Parti şarkısı yerine ittifak şarkıları çalacak. Parti sloganı yerine ittifak sloganı atılacak.
AK PARTİ’DEN MİLLET İTTİFAKI ANALİZİ
AK Parti kampanyasına ilişkin yapılacakları gün gün belirledi. İlk kez kampanyayı bir reklam ajansı yönetmiyor. Onun yerine kampanyanın yönetimi Genel Merkez’de. Genel Merkez ana politika ve talepleri doğrultusunda ajanslara yön veriyor. Bir yandan da saha analizleri devam ettiriliyor. Millet ittifakının durumu, seçmenin bakışı da değerlendiriliyor. CHP seçmenine yönelik, ‘partisinden yorulduğu’ tespiti yapılıyor. İYİ Parti’nin seçmeninin ise daha çok farklı kimliklerin ortak tepki etrafında bir araya gelmesinden oluştuğu belirtiliyor. Ayrıca İYİ Parti’nin CHP-HDP’nin yan yana duruşundan rahatsız olduğu hatta bundan korktuğu analizi de paylaşılıyor.
Gelelim HDP’ye... Güneydoğu’da HDP oylarının düşeceği öngörülüyor. Tıpkı 2014 seçimlerindeki gibi metropollerde ise artış bekleniyor. Bunun sebebi olarak da büyükşehirlerde bazı bölgelerde ideoloji ile marjinalliğin üretilmesi, bunun da yalnızlık ve tepkiselliğin etkisiyle artması olarak gösteriliyor.
O koltuk Bahçeli’yi bekliyor... Ankara’da hedef kararsız seçmen
31 MART’taki yerel seçimde partilerin ittifak kurma sebeplerini sıralasak, kuşkusuz üst sıralara Ankara seçimini koyarım.
Başkentte Mehmet Özhaseki ve Mansur Yavaş arasında kıyasıya bir rekabet var.
Anketler, tahminler havada uçuşuyor. Ankara seçiminin kaderini ise geçmişte olduğu gibi milliyetçi seçmenin tercihi belirleyecek.
Başkentte MHP, AK Parti’yi; İYİ Parti CHP’yi destekliyor.
2014’teki seçim yüzde 44’e yüzde 43 bitmişti. Geri kalan yüzde 9’dan kim daha fazla pay alırsa seçimi kazanacak. Unutmadan söyleyelim, bugün için yüzde 20 civarında kararsız seçmenden bahsediliyor. MHP’nin, AK Parti’nin adayı Özhaseki’ye desteği, Yavaş’ın İYİ Parti’den gördüğü desteğe göre şimdilik daha belirgin. MHP’li kadrolar, Özhaseki’nin her programında yanında ve kürsüde muhakkak bir MHP’li söz alıyor. MHP teşkilatları AK Parti teşkilatları kadar sahada ter döküyor.
MAKAM KOLTUĞUNA OTURMAYAN İL BAŞKANI
Söz MHP’den açılmışken, MHP’nin Ankara İl Başkanlığı’yla ilgili şaşırtıcı bir olayı sizlerle paylaşacağım. MHP’nin uzun yıllardır Ulus’ta olan Ankara İl Başkanlığı Balgat’a taşındı. İl Başkanı Turgay Baştuğ’un taşındıkları 1 Ocak’tan bu yana halen makam odasını kullanmaya başlamadığını, ziyaretçilerini kendisinin de oturduğu özel kalem müdürlüğünde ağırladığını duyunca nedenini öğrenmek için kendisini aradım. İşte Baştuğ’un makam koltuğuna oturmama sebebi...
‘ÖNCE GENEL BAŞKANIMIZ BAHÇELİ ONURLANDIRMALI!’
“Hande Hanım, yoğun bir seçim dönemi yaşıyoruz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli 24 saatini ülke meseleleriyle hemhal olarak geçiriyor. Kendisini henüz il başkanlığımızda misafir etmek kısmet olmadı. Makam odasını bir kez Sayın Mehmet Özhaseki’yi misafir ettiğimizde kullandık, onda da makam koltuğunu kullanmadım. Bizi bu kutlu vazifeye layık gören, bize her daim yol gösteren Türk dünyasının bilge lideri Sayın Genel Başkanımız bizi onurlandırmadan o koltuğa oturmaktan ar ederim.”
ERDOĞAN İLE BAHÇELİ BULUŞACAK
Yazımıza cumhur ittifakı ile devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin aday listelerinin YSK’ya verileceği tarih olan 19 Şubat’tan önce bir araya gelerek, seçime ilişkin değerlendirme yapmaları bekleniyor. Burada özellikle kampanya süreci de masada olacaktır. AK Parti, cumhur ittifakı için miting modelini Adana’da hayata geçirdi. Adana modelinden hareketle ortak aday çıkan şehirlerdeki mitinglerde parti bayrağı olmayacak, Türk bayrakları yer alacak. Parti şarkısı yerine ittifak şarkıları çalacak. Parti sloganı yerine ittifak sloganı atılacak.
AK PARTİ’DEN MİLLET İTTİFAKI ANALİZİ
AK Parti kampanyasına ilişkin yapılacakları gün gün belirledi. İlk kez kampanyayı bir reklam ajansı yönetmiyor. Onun yerine kampanyanın yönetimi Genel Merkez’de. Genel Merkez ana politika ve talepleri doğrultusunda ajanslara yön veriyor. Bir yandan da saha analizleri devam ettiriliyor. Millet ittifakının durumu, seçmenin bakışı da değerlendiriliyor. CHP seçmenine yönelik, ‘partisinden yorulduğu’ tespiti yapılıyor. İYİ Parti’nin seçmeninin ise daha çok farklı kimliklerin ortak tepki etrafında bir araya gelmesinden oluştuğu belirtiliyor. Ayrıca İYİ Parti’nin CHP-HDP’nin yan yana duruşundan rahatsız olduğu hatta bundan korktuğu analizi de paylaşılıyor.
Gelelim HDP’ye... Güneydoğu’da HDP oylarının düşeceği öngörülüyor. Tıpkı 2014 seçimlerindeki gibi metropollerde ise artış bekleniyor. Bunun sebebi olarak da büyükşehirlerde bazı bölgelerde ideoloji ile marjinalliğin üretilmesi, bunun da yalnızlık ve tepkiselliğin etkisiyle artması olarak gösteriliyor.