Liderler telefonda nasıl konuşur?

Hattın bir ucunda Beyaz Saray, diğer ucunda Cumhurbaşkanlığı.
Masada uluslararası gündemin en sıcak maddesi Suriye.
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a DEAŞ ile mücadele ve Suriye konusunu soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 2.5 yıldır dile getirdiği tezleri yine anlatıyor. Dün Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan haberde tarihi görüşmenin ayrıntılarına yer vermiştik. Trump, “Bolton (Ulusal Güvenlik Danışmanı) hatta mısın?” sorusunu yöneltiyor. Bolton, “Hattayım” yanıtını veriyor, Trump, “Çalışmaya başlayın” diyor. Çalışmanın “ABD’nin Suriye’den çekilme çalışması” olduğunu dünya kamuoyu sonradan öğreniyor.
Bazı görüşmeler tarihidir, işte bu o tarihi görüşmelerden biri. O anın fotoğrafı ABD tarafında var mı ya da sızar mı bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden fotoğraf edinemedim ama o görüşmede kimlerin bulunduğunu öğrendim. Liderler doğal olarak tercümanlarının yanı sıra kurmayları, yani A takımı ile telefon görüşmelerine giriyorlar. Trump’ın “Bolton hatta mı?” sorusundan ise Ulusal Güvenlik Danışmanı’nın da görüşmeye konferans ile dahil edildiğini anlayabiliyoruz. Külliyede ise masanın etrafında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yine A Takımı var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Ofisi Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi İbrahim Kalın.
KILIÇDAROĞLU İLE YENİ YIL SOHBETİ
ARALIK ayının son günlerinde Ankara’da siyasiler genelde bitmekte olan yılın değerlendirilmesi ve yeni senenin projeleri için medya temsilcileri ile buluşur. Gelecek hafta MHP Genel Başkanı Bahçeli ile konuşacağız, bu hafta ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. Sohbetten yerel seçimlerle ilgili gelişmeleri sıralayayım.
İZMİR’E KADIN ADAY BULUNAMADI
“İzmir için aklınızda aday var mı” sorusuna önce “Hayır”, sonra “Kafamızın bir tarafında var mutlaka” dedi. (Masada yanında oturan Tuncay Özkan işaret edilerek) “Yanınızda mı oturuyor” sorusuna ise “Onu bilmiyorum” yanıtını verdi.
Bendeki kulis bilgisi, bir kadın aday aradığı ama bulamadığı, halihazırda masada hâlâ Abdül Batur, Tunç Soyer ve Tuncay Özkan’ın olduğu yönünde...
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ihtiyaç olursa ortak miting düzenleyecek.
CHP belediye meclis üyelikleri için fermuar sistemini oluşturacak. 1-3-5-7. sıraları örgüt belirleyecek, aradaki sıralara kadın ve gençler yazılacak.
Adalar’a gazeteci aday geliyor. Cumhuriyet gazetesi Ankara eski Temsilcisi Erdem Gül’ün İstanbul Adalar’dan aday gösterileceği konusunda CHP Genel Başkanı “Büyük bir ihtimalle olacak” dedi.
ANKARA POLEMİĞİ
KILIÇDAROĞLU: ÖZHASEKİ SİNCAN’IN YOLUNU BULAMAZ
CHP Genel Başkanı, sohbette AK Parti’nin aday ya da olası adaylarından tek bir ismi doğrudan hedefe koydu ve “Samimi söyleyeyim, Mehmet Özhaseki’yi Kızılay’a koysalar Sincan nerededir bilmez. Hangi akılla getirdi bilmem. Sonra bu Ankaralılara hakarettir. Milyonluk Ankara’da belediye başkanı çıkaramadılar. Bitpazarına nur yağmıyor” dedi.
ÖZHASEKİ: GÖZÜM KAPALI BULURUM, ONUNLA BİTMEMİŞ HESABIMIZ VAR.
Bu eleştirileri AK Parti’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki’ye sordum. Özhaseki, niyetinin kimse ile polemiğe girmemek olduğunu belirtip, “Koskoca genel başkan diyorsa cevabı hak ediyor. O zaman İstanbul’a hakaret olsun diye bunu belediye başkanı olarak göndermişler. Zavallı, Kâğıthane’ye Kâğıttepe diyerek perişan olmuştu. Benim Ankara’da senelerim geçti. Ankara’da yolu gözüm kapalı bulurum, gözüm kapalı yürüyerek giderim” dedi. Özhaseki, CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu’na tepkili olduğunu ileri sürerek, “CHP, 90 yıllık Atatürk’ün partisi, kendi ilkelerini benimsemiş birini bulamadı, senelerce faşist diye suçladıkları birini aday gösteriyor eleştirisini yöneltiyorlar” dedi. Sözlerini Kılıçdaroğlu’na “Bitmemiş bir hesabımız var, davaları ve o davalardan kazandıklarımızı hatırlatacağım” diyerek bitirdi.
Benden söylemesi, Ankara’da seçim süreci belli ki polemikli, tartışmalı geçecek.
Liderler telefonda nasıl konuşur?
Hattın bir ucunda Beyaz Saray, diğer ucunda Cumhurbaşkanlığı.
Masada uluslararası gündemin en sıcak maddesi Suriye.
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a DEAŞ ile mücadele ve Suriye konusunu soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 2.5 yıldır dile getirdiği tezleri yine anlatıyor. Dün Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan haberde tarihi görüşmenin ayrıntılarına yer vermiştik. Trump, “Bolton (Ulusal Güvenlik Danışmanı) hatta mısın?” sorusunu yöneltiyor. Bolton, “Hattayım” yanıtını veriyor, Trump, “Çalışmaya başlayın” diyor. Çalışmanın “ABD’nin Suriye’den çekilme çalışması” olduğunu dünya kamuoyu sonradan öğreniyor.
Bazı görüşmeler tarihidir, işte bu o tarihi görüşmelerden biri. O anın fotoğrafı ABD tarafında var mı ya da sızar mı bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden fotoğraf edinemedim ama o görüşmede kimlerin bulunduğunu öğrendim. Liderler doğal olarak tercümanlarının yanı sıra kurmayları, yani A takımı ile telefon görüşmelerine giriyorlar. Trump’ın “Bolton hatta mı?” sorusundan ise Ulusal Güvenlik Danışmanı’nın da görüşmeye konferans ile dahil edildiğini anlayabiliyoruz. Külliyede ise masanın etrafında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yine A Takımı var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Ofisi Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi İbrahim Kalın.
KILIÇDAROĞLU İLE YENİ YIL SOHBETİ
ARALIK ayının son günlerinde Ankara’da siyasiler genelde bitmekte olan yılın değerlendirilmesi ve yeni senenin projeleri için medya temsilcileri ile buluşur. Gelecek hafta MHP Genel Başkanı Bahçeli ile konuşacağız, bu hafta ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. Sohbetten yerel seçimlerle ilgili gelişmeleri sıralayayım.
İZMİR’E KADIN ADAY BULUNAMADI
“İzmir için aklınızda aday var mı” sorusuna önce “Hayır”, sonra “Kafamızın bir tarafında var mutlaka” dedi. (Masada yanında oturan Tuncay Özkan işaret edilerek) “Yanınızda mı oturuyor” sorusuna ise “Onu bilmiyorum” yanıtını verdi.
Bendeki kulis bilgisi, bir kadın aday aradığı ama bulamadığı, halihazırda masada hâlâ Abdül Batur, Tunç Soyer ve Tuncay Özkan’ın olduğu yönünde...
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ihtiyaç olursa ortak miting düzenleyecek.
CHP belediye meclis üyelikleri için fermuar sistemini oluşturacak. 1-3-5-7. sıraları örgüt belirleyecek, aradaki sıralara kadın ve gençler yazılacak.
Adalar’a gazeteci aday geliyor. Cumhuriyet gazetesi Ankara eski Temsilcisi Erdem Gül’ün İstanbul Adalar’dan aday gösterileceği konusunda CHP Genel Başkanı “Büyük bir ihtimalle olacak” dedi.
ANKARA POLEMİĞİ
KILIÇDAROĞLU: ÖZHASEKİ SİNCAN’IN YOLUNU BULAMAZ
CHP Genel Başkanı, sohbette AK Parti’nin aday ya da olası adaylarından tek bir ismi doğrudan hedefe koydu ve “Samimi söyleyeyim, Mehmet Özhaseki’yi Kızılay’a koysalar Sincan nerededir bilmez. Hangi akılla getirdi bilmem. Sonra bu Ankaralılara hakarettir. Milyonluk Ankara’da belediye başkanı çıkaramadılar. Bitpazarına nur yağmıyor” dedi.
ÖZHASEKİ: GÖZÜM KAPALI BULURUM, ONUNLA BİTMEMİŞ HESABIMIZ VAR.
Bu eleştirileri AK Parti’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki’ye sordum. Özhaseki, niyetinin kimse ile polemiğe girmemek olduğunu belirtip, “Koskoca genel başkan diyorsa cevabı hak ediyor. O zaman İstanbul’a hakaret olsun diye bunu belediye başkanı olarak göndermişler. Zavallı, Kâğıthane’ye Kâğıttepe diyerek perişan olmuştu. Benim Ankara’da senelerim geçti. Ankara’da yolu gözüm kapalı bulurum, gözüm kapalı yürüyerek giderim” dedi. Özhaseki, CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu’na tepkili olduğunu ileri sürerek, “CHP, 90 yıllık Atatürk’ün partisi, kendi ilkelerini benimsemiş birini bulamadı, senelerce faşist diye suçladıkları birini aday gösteriyor eleştirisini yöneltiyorlar” dedi. Sözlerini Kılıçdaroğlu’na “Bitmemiş bir hesabımız var, davaları ve o davalardan kazandıklarımızı hatırlatacağım” diyerek bitirdi.
Benden söylemesi, Ankara’da seçim süreci belli ki polemikli, tartışmalı geçecek.