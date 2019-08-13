Katar’da yeni üssün açılışı sonbaharda

“Arkamızda deniz, önümüzde düşman var. Artık geriye dönüşümüz kalmadı.”
711 yılında düşmanın gücü karşısında askerlerinin korkup kaçmaması için gemileri yaktıran komutan Tarık Bin Ziyad’ın sözü... Kendisinin adı Katar’daki askeri kışlada yaşıyor. O kışlada Türk askerleri var. Ben de Doha’ya gidip Tarık Bin Ziyad Kışlası’nı ziyaret ettim. Tarık Bin Ziyad’ı da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara Unsurları Komutanı Albay Mustafa Aydın’dan dinlendim.
Türk askeri, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adıyla Doha’da görevini sürdürüyor. Çok yakında sayıları artacak. Ayrıntıları ilerleyen satırlarda bulacaksınız. Önce sizlere yaklaşık 47 derecede görev yapan askerlerimizin bulunduğu karargâhtan bahsedeceğim.
Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla Ekim 2015’te Tarık Bin Ziyad Kışlası’nda konuşlandılar.
Aralık 2017 yılından itibaren Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adını aldılar.
Katar ve Türk askerleri ortak eğitim programları düzenliyor, tatbikat yapıyor.
İki ülkenin siyasi ilişkilerindeki sıcak hava askeri ilişkilerinde de aynen geçerli. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da iki ülkenin askerleri sabah kışlada toplanarak bayramlaştı. Türk askeri çikolata ikram etti, Katar askeri ise kahvaltı... Katarlılar Türklere olan sevgilerini askeri üste de gösteriyor. Askerler birbirlerini, birbirlerinin dilleriyle selamlıyor.
Türkiye’nin Katar’daki kalıcı üssünün iki ülke arasındaki ilişkilerin ötesinde de önemi var.
Türkiye; Körfez politikası ve Ortadoğu politikası açısından kritik, aynı zamanda enerji bakımından da son derece stratejik bir noktada kalıcı üsse sahip oldu.
Hem Suudi Arabistan hem de İran açısından dengeleyici bir varlık oluşturdu.
Büyük bir finans gücüne sahip olan Katar, aynı zamanda dünyanın üçüncü büyük doğalgaz rezervine sahip. Katar’ın tek kara bağlantısı ise Suudi Arabistan.
STRATEJİK ÖNEMİ FAZLA
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’ın 5 Haziran 2017’de Katar ile tüm ilişkileri kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Suudi Arabistan liderliğindeki ülkeler 23 Haziran 2017’de Katar’ın yerine getirmesini istedikleri 13 maddelik talep listesine Türk üssünün kapatılmasını ve Türkiye ile askeri işbirliğinin sonlandırılmasını da istemişlerdi.
Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Körfez ülkelerinin Türkiye’ye karşı açık/örtülü operasyonlarını, bölgedeki enerji savaşlarını, İran’a yönelik ABD’nin ajandasını, İran’ın bölgedeki Şii nüfusu da kullanarak olası hamlelerini göz önünde bulundurursak Türkiye’nin Katar’da kalıcı üssünün önemini daha iyi anlamış oluyoruz.
Suudi Arabistan başkanlığındaki Körfez ülkelerine 13 maddelik talep listesine “Türk üssünün kapatılmasını ve Türkiye ile askeri işbirliğinin sonlandırılmasını” eklemeyi moda deyimle “üst akıl” mı söyledi bilemem... Ama ABD’nin Katar’da El-Ubeyd hava üssünde yaklaşık 14 bin askerinin bulunduğunun altını çizerim.
Sonuçta, Türkiye ile Katar’ın işbirliğinden başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri rahatsız. Tüm bunlara rağmen, Türkiye hem sağlam bir güvenlik mimarisi hem de kendisine askeri ve siyasi bir nüfuz alanı oluşturmaya çalışıyor.
KATAR’DA TÜRK ASKER SAYISI ARTIYOR
Katar’daki üs büyüyor. Tarık Bin Ziyad Kışlası’nın yakınına yeni bir üs inşa edildi. A’dan Z’ye sosyal tesislerin de bulunduğu büyük üssün inşaatı tamamlandı. Asker sayısı artacak. Türkiye’nin güvenliği ve çıkarları gereği o rakamı buraya yazmıyorum. Ancak önemli bir sayıya ulaşacağını söyleyebilirim. Katar da bu üsse büyük önem veriyor. Sonbahar için “büyük açılış” hazırlığından bahsediyorlar. Üssün açılışının Katar Emiri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.
Katar’da yeni üssün açılışı sonbaharda
“Arkamızda deniz, önümüzde düşman var. Artık geriye dönüşümüz kalmadı.”
711 yılında düşmanın gücü karşısında askerlerinin korkup kaçmaması için gemileri yaktıran komutan Tarık Bin Ziyad’ın sözü... Kendisinin adı Katar’daki askeri kışlada yaşıyor. O kışlada Türk askerleri var. Ben de Doha’ya gidip Tarık Bin Ziyad Kışlası’nı ziyaret ettim. Tarık Bin Ziyad’ı da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara Unsurları Komutanı Albay Mustafa Aydın’dan dinlendim.
Türk askeri, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adıyla Doha’da görevini sürdürüyor. Çok yakında sayıları artacak. Ayrıntıları ilerleyen satırlarda bulacaksınız. Önce sizlere yaklaşık 47 derecede görev yapan askerlerimizin bulunduğu karargâhtan bahsedeceğim.
Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla Ekim 2015’te Tarık Bin Ziyad Kışlası’nda konuşlandılar.
Aralık 2017 yılından itibaren Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adını aldılar.
Katar ve Türk askerleri ortak eğitim programları düzenliyor, tatbikat yapıyor.
İki ülkenin siyasi ilişkilerindeki sıcak hava askeri ilişkilerinde de aynen geçerli. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da iki ülkenin askerleri sabah kışlada toplanarak bayramlaştı. Türk askeri çikolata ikram etti, Katar askeri ise kahvaltı... Katarlılar Türklere olan sevgilerini askeri üste de gösteriyor. Askerler birbirlerini, birbirlerinin dilleriyle selamlıyor.
Türkiye’nin Katar’daki kalıcı üssünün iki ülke arasındaki ilişkilerin ötesinde de önemi var.
Türkiye; Körfez politikası ve Ortadoğu politikası açısından kritik, aynı zamanda enerji bakımından da son derece stratejik bir noktada kalıcı üsse sahip oldu.
Hem Suudi Arabistan hem de İran açısından dengeleyici bir varlık oluşturdu.
Büyük bir finans gücüne sahip olan Katar, aynı zamanda dünyanın üçüncü büyük doğalgaz rezervine sahip. Katar’ın tek kara bağlantısı ise Suudi Arabistan.
STRATEJİK ÖNEMİ FAZLA
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’ın 5 Haziran 2017’de Katar ile tüm ilişkileri kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Suudi Arabistan liderliğindeki ülkeler 23 Haziran 2017’de Katar’ın yerine getirmesini istedikleri 13 maddelik talep listesine Türk üssünün kapatılmasını ve Türkiye ile askeri işbirliğinin sonlandırılmasını da istemişlerdi.
Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Körfez ülkelerinin Türkiye’ye karşı açık/örtülü operasyonlarını, bölgedeki enerji savaşlarını, İran’a yönelik ABD’nin ajandasını, İran’ın bölgedeki Şii nüfusu da kullanarak olası hamlelerini göz önünde bulundurursak Türkiye’nin Katar’da kalıcı üssünün önemini daha iyi anlamış oluyoruz.
Suudi Arabistan başkanlığındaki Körfez ülkelerine 13 maddelik talep listesine “Türk üssünün kapatılmasını ve Türkiye ile askeri işbirliğinin sonlandırılmasını” eklemeyi moda deyimle “üst akıl” mı söyledi bilemem... Ama ABD’nin Katar’da El-Ubeyd hava üssünde yaklaşık 14 bin askerinin bulunduğunun altını çizerim.
Sonuçta, Türkiye ile Katar’ın işbirliğinden başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri rahatsız. Tüm bunlara rağmen, Türkiye hem sağlam bir güvenlik mimarisi hem de kendisine askeri ve siyasi bir nüfuz alanı oluşturmaya çalışıyor.
KATAR’DA TÜRK ASKER SAYISI ARTIYOR
Katar’daki üs büyüyor. Tarık Bin Ziyad Kışlası’nın yakınına yeni bir üs inşa edildi. A’dan Z’ye sosyal tesislerin de bulunduğu büyük üssün inşaatı tamamlandı. Asker sayısı artacak. Türkiye’nin güvenliği ve çıkarları gereği o rakamı buraya yazmıyorum. Ancak önemli bir sayıya ulaşacağını söyleyebilirim. Katar da bu üsse büyük önem veriyor. Sonbahar için “büyük açılış” hazırlığından bahsediyorlar. Üssün açılışının Katar Emiri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.