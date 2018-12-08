Kaşıkçı için BM dosyası hazır

Türkiye’nin Kaşıkçı cinayetini uluslararası yargıya taşımak için başvuru dosyası hazır.
Hatırlayacaksınız, ilk kez kasım ayında bu sütunda Türkiye’nin Kaşıkçı cinayetini uluslararası yargıya taşımak için hazırlık yaptığını yazmıştık. Bunun da BM İnsan Hakları Komisyonu’na devlet başvurusuyla olabileceğini ifade etmiştik.
Bu süreçte ceset bulunamadı, Suudiler sessizliğe büründü, olayın tüm boyutları ile aydınlatılması için yeni bir adım atmadılar. Türkiye ise cinayetin aydınlatılması için kararlılığını sürdürdüğünü her fırsatta açıkladı. Bu süreçte dikkat çeken açıklama Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’den geldi; “uluslararası soruşturmaya ihtiyaç olduğunu” söyledi.
İşte o soruşturma için Türkiye dosyasını hazırladı. Adalet Bakanlığı tarafından çok kapsamlı bir şekilde hazırlanan dosyanın ayrıntılarını bakan Abdulhamit Gül açıkladı. Gül, “Tüm hazırlığımızı tamamladık. Dünya örnekleriyle çalıştık, içtihat ve benzer örneklerle beraber hazırlığımızı hukuki olarak yaptık. Elimizde böyle bir imkân var. Türkiye olarak böyle bir talepte bulunabiliriz. Önümüzde bir seçenek olarak duruyor” dedi.
Türkiye hem uluslararası kamuoyuna hem de Suudi Arabistan’a olayın aydınlatılması gerektiğini, aydınlatılması için Suudi yetkililerle ortak çalışmak istediğini söylemişti. Ancak Suudiler o aşamaya geçmedi, ortak çalışmadı. Türkiye bu sebeple başvuru dosyasını hazırladı. Başvurunun yapılıp yapılmayacağına, ne zaman yapılacağına ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti en üst seviyede ilgili kurumlarıyla bir değerlendirme yaparak karar verecek.
KİMMİŞ BU ‘BAZILARI’
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, geçen salı günü havaalanında yaptığı açıklamada “Bazıları rahat durmaz, onlara bu fırsatı vermemek için cumhur ittifakını çok sıkı tutmamız lazım” demişti. O sözler, doğal olarak “Kim bu bazıları?” sorusunu gündeme getirmişti. Cumhur ittifakının bozulmasını isteyen bazı çevreler, iki partinin içinde de karşı olanlar gibi ihtimaller konuşulmaya başlanmıştı. O açıklamadan bir gün önce öğrendiğim görüşmeye atfen çarşamba günkü yazımda “Kim bu bazıları? Referandum sürecinde ve yeni sistemin ilk seçiminde millet ittifakının arkasında, yanında görünerek AK Parti yönetimini hayal kırıklığına uğratanlar mı? Hatta acaba bazıları arasında o dönemin “olası başrol ismi” de mi var? Kulislerde bazı görüşmelerden bahsediliyor” ifadesini kullanmıştım.
GÜL’ÜN KILIÇDAROĞLU VE KARAMOLLAOĞLU GÖRÜŞMESİ
Perşembe akşamı CNN Türk’te yayımlanan ‘Gece Görüşü’ programındaki meslektaşlarım her zamanki gibi hazırlıklı geldiler. Murat Çelik, Gürkan Hacır, Mehmet Şahin, hepsi Abdullah Gül’ün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü söyledi. Abdulkadir Selvi ayrıntılı bilgi verdi, “Güncel siyasete girmediler, dış politika ağırlıklı, demokratik hukuk devleti ve ekonomiyi konuştular” dedi. Selvi, Kılıçdaroğlu görüşmesinden bir ay önce de Abdullah Gül’ün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştüğünü söyledi. Ekim ayındaki Gül-Karamollaoğlu görüşmesinin ana gündemi 24 Haziran seçim sonuçlarıydı. Bir ay sonra kasım ayında ise Gül-Kılıçdaroğlu görüşmesi oldu.
TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ MASADAYDI
“Nereden çıktı bu görüşme” sorusunun yanıtına gelelim. Duyduğuma göre, Gül ve Kılıçdaroğlu ile görüşen bazı ortak isimler var. Bu isimler, Kılıçdaroğlu ile görüşürken Abdullah Gül’ün; Gül ile görüşürken de Kılıçdaroğlu’nun bazı görüşlerini paylaşıyormuş. Sonunda da “Görüşseniz” teklifini her iki isme de iletmişler. Kılıçdaroğlu, Gül’e gitmiş. 2,5 saat süren görüşmede güncel siyaset, yani yerel seçimlerin konuşulmadığının altını CHP’li kaynaklar çiziyor. Ancak seçime giderken meydanlarda da konuşulacak olan Türkiye’nin gündem maddelerinin masada olduğu anlaşılıyor.
İTTİFAK YOK AMA...
İsmi millet ittifakının “çatı adayı” olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde geçen Abdullah Gül’ün yerel seçimlere doğru o oluşumun iki önemli aktörü ile, yani Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu ile görüşmesi dikkat çekici. Bu trafiğe bir de Saadet Partisi’nin “Yerel seçimde ittifak yok” demesine rağmen Saadet Partili bazı isimlere CHP listelerinden yer verileceği bilgisi ile CHP’nin “kentli, muhafazakâr, AK Parti’ye küskün seçmen” hedef ve söylemini ekleyerek bakmakta fayda var.
Kaşıkçı için BM dosyası hazır
Türkiye’nin Kaşıkçı cinayetini uluslararası yargıya taşımak için başvuru dosyası hazır.
Hatırlayacaksınız, ilk kez kasım ayında bu sütunda Türkiye’nin Kaşıkçı cinayetini uluslararası yargıya taşımak için hazırlık yaptığını yazmıştık. Bunun da BM İnsan Hakları Komisyonu’na devlet başvurusuyla olabileceğini ifade etmiştik.
Bu süreçte ceset bulunamadı, Suudiler sessizliğe büründü, olayın tüm boyutları ile aydınlatılması için yeni bir adım atmadılar. Türkiye ise cinayetin aydınlatılması için kararlılığını sürdürdüğünü her fırsatta açıkladı. Bu süreçte dikkat çeken açıklama Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’den geldi; “uluslararası soruşturmaya ihtiyaç olduğunu” söyledi.
İşte o soruşturma için Türkiye dosyasını hazırladı. Adalet Bakanlığı tarafından çok kapsamlı bir şekilde hazırlanan dosyanın ayrıntılarını bakan Abdulhamit Gül açıkladı. Gül, “Tüm hazırlığımızı tamamladık. Dünya örnekleriyle çalıştık, içtihat ve benzer örneklerle beraber hazırlığımızı hukuki olarak yaptık. Elimizde böyle bir imkân var. Türkiye olarak böyle bir talepte bulunabiliriz. Önümüzde bir seçenek olarak duruyor” dedi.
Türkiye hem uluslararası kamuoyuna hem de Suudi Arabistan’a olayın aydınlatılması gerektiğini, aydınlatılması için Suudi yetkililerle ortak çalışmak istediğini söylemişti. Ancak Suudiler o aşamaya geçmedi, ortak çalışmadı. Türkiye bu sebeple başvuru dosyasını hazırladı. Başvurunun yapılıp yapılmayacağına, ne zaman yapılacağına ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti en üst seviyede ilgili kurumlarıyla bir değerlendirme yaparak karar verecek.
KİMMİŞ BU ‘BAZILARI’
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, geçen salı günü havaalanında yaptığı açıklamada “Bazıları rahat durmaz, onlara bu fırsatı vermemek için cumhur ittifakını çok sıkı tutmamız lazım” demişti. O sözler, doğal olarak “Kim bu bazıları?” sorusunu gündeme getirmişti. Cumhur ittifakının bozulmasını isteyen bazı çevreler, iki partinin içinde de karşı olanlar gibi ihtimaller konuşulmaya başlanmıştı. O açıklamadan bir gün önce öğrendiğim görüşmeye atfen çarşamba günkü yazımda “Kim bu bazıları? Referandum sürecinde ve yeni sistemin ilk seçiminde millet ittifakının arkasında, yanında görünerek AK Parti yönetimini hayal kırıklığına uğratanlar mı? Hatta acaba bazıları arasında o dönemin “olası başrol ismi” de mi var? Kulislerde bazı görüşmelerden bahsediliyor” ifadesini kullanmıştım.
GÜL’ÜN KILIÇDAROĞLU VE KARAMOLLAOĞLU GÖRÜŞMESİ
Perşembe akşamı CNN Türk’te yayımlanan ‘Gece Görüşü’ programındaki meslektaşlarım her zamanki gibi hazırlıklı geldiler. Murat Çelik, Gürkan Hacır, Mehmet Şahin, hepsi Abdullah Gül’ün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü söyledi. Abdulkadir Selvi ayrıntılı bilgi verdi, “Güncel siyasete girmediler, dış politika ağırlıklı, demokratik hukuk devleti ve ekonomiyi konuştular” dedi. Selvi, Kılıçdaroğlu görüşmesinden bir ay önce de Abdullah Gül’ün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştüğünü söyledi. Ekim ayındaki Gül-Karamollaoğlu görüşmesinin ana gündemi 24 Haziran seçim sonuçlarıydı. Bir ay sonra kasım ayında ise Gül-Kılıçdaroğlu görüşmesi oldu.
TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ MASADAYDI
“Nereden çıktı bu görüşme” sorusunun yanıtına gelelim. Duyduğuma göre, Gül ve Kılıçdaroğlu ile görüşen bazı ortak isimler var. Bu isimler, Kılıçdaroğlu ile görüşürken Abdullah Gül’ün; Gül ile görüşürken de Kılıçdaroğlu’nun bazı görüşlerini paylaşıyormuş. Sonunda da “Görüşseniz” teklifini her iki isme de iletmişler. Kılıçdaroğlu, Gül’e gitmiş. 2,5 saat süren görüşmede güncel siyaset, yani yerel seçimlerin konuşulmadığının altını CHP’li kaynaklar çiziyor. Ancak seçime giderken meydanlarda da konuşulacak olan Türkiye’nin gündem maddelerinin masada olduğu anlaşılıyor.
İTTİFAK YOK AMA...
İsmi millet ittifakının “çatı adayı” olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde geçen Abdullah Gül’ün yerel seçimlere doğru o oluşumun iki önemli aktörü ile, yani Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu ile görüşmesi dikkat çekici. Bu trafiğe bir de Saadet Partisi’nin “Yerel seçimde ittifak yok” demesine rağmen Saadet Partili bazı isimlere CHP listelerinden yer verileceği bilgisi ile CHP’nin “kentli, muhafazakâr, AK Parti’ye küskün seçmen” hedef ve söylemini ekleyerek bakmakta fayda var.