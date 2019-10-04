Kamp öncesi 3 günlük toplantı

AK Parti yerel seçim sonuçları ve genel politikaların değerlendirileceği kampa giriyor. Kızılcahamam kampı öncesinde AK Parti Medya Tanıtım Başkanlığı’nın kapsamlı hazırlık toplantısı yaptığını öğrendim. Kampta gündeme gelecek olan çalışma Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da sunulacak. Medya Tanıtım Başkanlığı’nın yaptığı toplantı üç gün sürdü. Bazı milletvekilleri, eski vekiller, eski il başkanları, akademisyenler, gazeteciler, araştırma şirketlerinin temsilcileri katıldı. AK Parti’nin dili ve politikaları masaya yatırıldı. Bir kaynağımın ifadesi ile “Herkes eteğindeki taşları döktü, kapsamlı özeleştiri yapıldı...”
Üç gün boyunca süren toplantıda konuşulanlar dikkat çekici. Yapılan tespitleri ve eleştirileri alt alta sıralamakta fayda var.
Yeni bir dil lazım.
AK Parti geçmişte daha çok halktan ve özgürlükten yanaydı. Bu politikasından uzaklaştı.
Ekonomideki sorunlar seçmeni, vatandaşı doğrudan etkiliyor. Güven sorunu aşılmalı.
AK Parti geçmişte toplumsal duyarlılıklar konusunda öncü idi. Bu rolünü yeniden kazanmalı.
Siyasetçiler partinin yanında değil, halkın yanında olmalı.
Yeni siyasi parti oluşumlarındaki isimler AK Parti’den çıkan, yetişen isimler. Onlara yönelik “hain” tanımlaması doğru değil. Bu oluşumları hor görmek de yanlış. Söz konusu siyasi oluşumlar, AK Parti’ye kızgın seçmenin olası adresleri. AK Parti’ye kızgın seçmen daha fazla küstürülmemeli.
Uygulamaya konulmuş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin temel taşı 50+1’i yeniden tartışmak, hatta konuşmak bile zafiyet.
Toplantıda katılımcılar genelde toplumun tüm kesimlerinin kucaklanması için yeni politikalar üretilmesi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için adımlar atılması gereği üzerinde durdular. “Yerel seçimlerdeki sonucun siyasi olarak hesabının verilmediği” eleştirisinde bulunanlar da oldu.
Kamp öncesi üç günlük toplantının sonuçları nasıl ve ne şekilde değerlendirilecek göreceğiz.
İYİ PARTİ’NİN ÇIKMAZI
SİYASET günlerdir İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun “CHP, HDP ile ittifak yaparsa biz orada yokuz” sözüyle bahsettiği üçlü ittifak modelini konuşuyor. “CHP ile İYİ Parti’nin yolları ayrılıyor mu” sorusu gündemde. Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün telefonda konuştular. Bu konuların telefonda gündeme geldiğini sanmıyorum ama Akşener’in “Yüz yüze de görüşelim” dediği bilgisini paylaşayım. İYİ Parti’nin, CHP-HDP ilişkisinden ya da olası birlikteliğinden rahatsız olduğu aşikâr. İYİ Parti’nin karşı ittifaka, yani ‘cumhur ittifakı’na geçeceğini söylemek, beraberinde bazı tartışmaları ve soru işaretlerini getiriyor:
MHP, özellikle Devlet Bahçeli buna ne der?
Kamuoyu şirketlerinin dikkat çektiği en önemli başlık, İYİ Parti’ye oy veren seçmen. Hemen şunu söyleyelim, İYİ Partili yöneticiler de kamuoyu şirketlerinden bu konuda bilgi alıyorlar. Buna göre, İYİ Parti seçmeni ağırlıklı olarak cumhur ittifakı karşıtı. Olası bir değişiklikte seçmenini CHP’ye ve yeni oluşumlara kaptırma riski var. Yani “siyasi intihar” yaşayabilir. Diğer yandan CHP gerçekten HDP ile yol yürümeye karar verirse CHP içindeki “HDP karşıtı seçmen” için cumhur ittifakına girmemiş İYİ Parti bir alternatif olabilir. Ancak hem kamuoyu araştırma şirketleri hem de Ankara’daki siyasi kulisler açısından son günlerde İYİ Parti, Saadet ve yeni oluşumu içeren üçlü ittifak ya da üçüncü ittifak daha sık konuşulur oldu.
YENİ OLUŞUMDA SON DURUM
SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun liderler turu kapsamında Ali Babacan ile de bir araya gelmesi Ankara’da kulisleri yeniden hareketlendirdi. Karamollaoğlu liderlere yaptığı ziyaretlerini “genel başkanların el sıkışmasının bile haber olduğu bir ortamda”, siyasetin bir nebze normalleşmesi için zemin olarak görüyor. Ali Babacan ile yaptığı görüşmede de ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra AK Parti içindeki tartışmalar da gündeme geldi. Ali Babacan hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.
“Partinin kuruluşu erteleniyor” iddialarının ardından ben de nasıl bir takvim izleneceği konusunda Babacan’a yakın isimlerle sohbet ettim. Buna göre:
Ekim ayında insan kaynağı büyük ölçüde tamamlanacak; partinin vitrini, kadrosu oluşturulacak.
Kasım ayında politika setleri ve Türkiye’nin sorunlarına ilişkin çözüm önerileri kadrolarla gözden geçirilecek.
Aralık ayının ikinci yarısında tüzel kişilik sorunu halledilecek, siyasi parti kurulacak.
Kamp öncesi 3 günlük toplantı
AK Parti yerel seçim sonuçları ve genel politikaların değerlendirileceği kampa giriyor. Kızılcahamam kampı öncesinde AK Parti Medya Tanıtım Başkanlığı’nın kapsamlı hazırlık toplantısı yaptığını öğrendim. Kampta gündeme gelecek olan çalışma Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da sunulacak. Medya Tanıtım Başkanlığı’nın yaptığı toplantı üç gün sürdü. Bazı milletvekilleri, eski vekiller, eski il başkanları, akademisyenler, gazeteciler, araştırma şirketlerinin temsilcileri katıldı. AK Parti’nin dili ve politikaları masaya yatırıldı. Bir kaynağımın ifadesi ile “Herkes eteğindeki taşları döktü, kapsamlı özeleştiri yapıldı...”
Üç gün boyunca süren toplantıda konuşulanlar dikkat çekici. Yapılan tespitleri ve eleştirileri alt alta sıralamakta fayda var.
Yeni bir dil lazım.
AK Parti geçmişte daha çok halktan ve özgürlükten yanaydı. Bu politikasından uzaklaştı.
Ekonomideki sorunlar seçmeni, vatandaşı doğrudan etkiliyor. Güven sorunu aşılmalı.
AK Parti geçmişte toplumsal duyarlılıklar konusunda öncü idi. Bu rolünü yeniden kazanmalı.
Siyasetçiler partinin yanında değil, halkın yanında olmalı.
Yeni siyasi parti oluşumlarındaki isimler AK Parti’den çıkan, yetişen isimler. Onlara yönelik “hain” tanımlaması doğru değil. Bu oluşumları hor görmek de yanlış. Söz konusu siyasi oluşumlar, AK Parti’ye kızgın seçmenin olası adresleri. AK Parti’ye kızgın seçmen daha fazla küstürülmemeli.
Uygulamaya konulmuş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin temel taşı 50+1’i yeniden tartışmak, hatta konuşmak bile zafiyet.
Toplantıda katılımcılar genelde toplumun tüm kesimlerinin kucaklanması için yeni politikalar üretilmesi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için adımlar atılması gereği üzerinde durdular. “Yerel seçimlerdeki sonucun siyasi olarak hesabının verilmediği” eleştirisinde bulunanlar da oldu.
Kamp öncesi üç günlük toplantının sonuçları nasıl ve ne şekilde değerlendirilecek göreceğiz.
İYİ PARTİ’NİN ÇIKMAZI
SİYASET günlerdir İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun “CHP, HDP ile ittifak yaparsa biz orada yokuz” sözüyle bahsettiği üçlü ittifak modelini konuşuyor. “CHP ile İYİ Parti’nin yolları ayrılıyor mu” sorusu gündemde. Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün telefonda konuştular. Bu konuların telefonda gündeme geldiğini sanmıyorum ama Akşener’in “Yüz yüze de görüşelim” dediği bilgisini paylaşayım. İYİ Parti’nin, CHP-HDP ilişkisinden ya da olası birlikteliğinden rahatsız olduğu aşikâr. İYİ Parti’nin karşı ittifaka, yani ‘cumhur ittifakı’na geçeceğini söylemek, beraberinde bazı tartışmaları ve soru işaretlerini getiriyor:
MHP, özellikle Devlet Bahçeli buna ne der?
Kamuoyu şirketlerinin dikkat çektiği en önemli başlık, İYİ Parti’ye oy veren seçmen. Hemen şunu söyleyelim, İYİ Partili yöneticiler de kamuoyu şirketlerinden bu konuda bilgi alıyorlar. Buna göre, İYİ Parti seçmeni ağırlıklı olarak cumhur ittifakı karşıtı. Olası bir değişiklikte seçmenini CHP’ye ve yeni oluşumlara kaptırma riski var. Yani “siyasi intihar” yaşayabilir. Diğer yandan CHP gerçekten HDP ile yol yürümeye karar verirse CHP içindeki “HDP karşıtı seçmen” için cumhur ittifakına girmemiş İYİ Parti bir alternatif olabilir. Ancak hem kamuoyu araştırma şirketleri hem de Ankara’daki siyasi kulisler açısından son günlerde İYİ Parti, Saadet ve yeni oluşumu içeren üçlü ittifak ya da üçüncü ittifak daha sık konuşulur oldu.
YENİ OLUŞUMDA SON DURUM
SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun liderler turu kapsamında Ali Babacan ile de bir araya gelmesi Ankara’da kulisleri yeniden hareketlendirdi. Karamollaoğlu liderlere yaptığı ziyaretlerini “genel başkanların el sıkışmasının bile haber olduğu bir ortamda”, siyasetin bir nebze normalleşmesi için zemin olarak görüyor. Ali Babacan ile yaptığı görüşmede de ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra AK Parti içindeki tartışmalar da gündeme geldi. Ali Babacan hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.
“Partinin kuruluşu erteleniyor” iddialarının ardından ben de nasıl bir takvim izleneceği konusunda Babacan’a yakın isimlerle sohbet ettim. Buna göre:
Ekim ayında insan kaynağı büyük ölçüde tamamlanacak; partinin vitrini, kadrosu oluşturulacak.
Kasım ayında politika setleri ve Türkiye’nin sorunlarına ilişkin çözüm önerileri kadrolarla gözden geçirilecek.
Aralık ayının ikinci yarısında tüzel kişilik sorunu halledilecek, siyasi parti kurulacak.