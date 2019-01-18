İzmir kavgası... Neden gecikti?

İZMİR... CHP’nin kalesi. Ana muhalefet partisi için yerelde en prestijli, en tepe nokta. Son yıllarda Ankara ve İstanbul’da büyükşehiri kazanamadıkları için böyle söylüyorum. İzmir’i cepte mi görmek gerek, yoksa projesiyle, oy oranıyla daha da ileri mi taşımak?
1 Ekim 2018’de Aziz Kocaoğlu bir kere daha aday olmayacağını açıklamıştı. O tarihten bugüne üç buçuk aylık bir süre geçti. Üç buçuk ay çok da uzun değil diyenler olabilir. Ancak bu üç buçuk aylık sürede cumhur ittifakı adayını belirledi, Nihat Zeybekci çoktan sahalara indi. Yine bu süreçte başta Ankara ve İstanbul olmak üzere millet ittifakı da önemli büyükşehirlerde adaylarını çıkardı. Geriye bir İzmir kaldı...
CHP’nin yerelde en prestijli tepe noktası, bu yüzden İzmir’i gönlünden geçiren çok. Bence CHP ve Aziz Kocaoğlu’nun belediye başkanlığını her konuşmasında öven CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, biraz daha hızlı davranıp tartışmalara yer vermeden adayını daha erken belirlemeliydi.
KOCAOĞLU: PARTİME ASLA İHANET ETMEM
CHP kulislerinde, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ismi MYK toplantısına getirilecek iddiası yayılınca ortalık karıştı. Kılıçdaroğlu ile sürpriz bir görüşme yapan ve sonrasında yeniden aday olmayı gündeme getiren Aziz Kocaoğlu ile konuştum. Bana o görüşmeyi anlattı. Kocaoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede “Yanlış birini aday yaparsanız bu kentte yaşayamam, ama 71 yaşımdan sonra bu kentten gidemem de. Olumsuz bir arkadaş olur, bayrak ileri taşınmaz, ilçeler kaybedilirse en büyük hayati sorumluluk bende” ifadesini kullandığını, ardından da “Ne düşünüyorsunuz” sorusunu yönelttiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Henüz belli değil” deyince de adaylığını açıklamak istediği yanıtını verdiğini anlattı.
Aziz Kocaoğlu, telefon görüşmemizde açık bir şekilde Tunç Soyer’in isminin MYK’ya getirileceği istihbaratı sebebiyle Genel Merkez’e gittiğini söyledi. “Bu gidişe ‘dur’ demem lazımdı. Tunç Bey ile kişisel sorunum yok, ama belediye başkanlığı yapma yetisinde problem var” dedi. Kocaoğlu’na “Tüm bu uyarılarınıza rağmen Tunç Soyer ya da mesafeli durduğunuz bir isim aday gösterilirse ne yaparsınız? Bağımsız aday olur musunuz” sorusunu da yönelttim.
Aziz Kocaoğlu, “Hayır, bağımsız aday olmam. Kimse bana adaylık da teklif edemez. Partime asla ihanet etmem. İzmirlilere çıkar, ‘Ben doğru bildiklerimi söyledim’ der, ardından da partim için çalışmaya devam ederim” yanıtını verdi.
TUNÇ SOYER: ARTIK GENEL BAŞKANIN TAKDİRİ
Kocaoğlu’nun hedefindeki isim Tunç Soyer ile de kısa bir telefon görüşmesi yaptım. Ankara’dan İzmir’e yeni dönmüştü. Geçen hafta Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, ancak bu görüşmede CHP Genel Başkanı’nın renk vermediğini belirtti. Soyer’e Kocaoğlu’nun yeniden adaylık açıklamasını sordum. Soyer, “Kendisinin yasal hakkı, kişisel tercihidir. Ancak konu artık Sayın Genel Başkan’ın ve genel merkezin takdiridir” dedi.
KILIÇDAROĞLU VE GENEL MERKEZ NE DİYOR?
İzmir için gözler Kılıçdaroğlu ve genel merkez ekibinde. Yakın çevresi Aziz Kocaoğlu’nun adaylık açıklamasının Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki ismi değiştirmediği bilgisini veriyor. Yani halihazırda Tunç Soyer ve Tuncay Özkan isimleri önplanda.
Bir diğer bilgi, Aziz Kocaoğlu geldi diye isim MYK’ya getirilmemiş değil. Tuncay Özkan’ın gönlünde İzmir var, ama hem parti yöneticisi hem de İzmir milletvekili. İzmir’in aday belirlenen dış ilçelerinde belirleyici olması da partideki bir başka tartışma konusu.
Bu nedenle de Kılıçdaroğlu süreci kırmadan, dökmeden götürmek istiyor bilgisi paylaşılıyor.
Tüm bu bilgiler ışığında İzmir için son haftaya giriliyor, tansiyon daha da yükselecek mi göreceğiz deyip noktayı koyalım.
SİYASETTE ERKEK EGEMENLİĞİ!
İzmir nüfusunun yarıdan fazlası kadın.
Kadınların en örgütlü olduğu il.
Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adaylığını açıklayan Canan Arıtman aradı. Bu bilgileri verdi. Ardından da “Top erkekler arasında çevriliyor, potaya bir türlü giremiyoruz” dedi.
Tabii ki sırf vitrin olsun diye aday yapılmamalı kadınlar. Ama çok başarılı kadınlarımız var. CHP’nin Menemen aday adayı Nurgül Uçar Aktuğ ziyaret etti, “89 yılda sadece 119 kadın belediye başkanı seçtik” dedi. Parti ayrımı yok bu rakamda. 89 yılda, 31 bin erkek başkana karşılık 119 kadın...
2019 seçimlerinde de durum iç açıcı değil. Şimdi bana “İlçelere bak” diyecek erkek siyasetçiler olduğunu biliyorum. Yanıtım, “İllere bakın. Kiminde hiç yok, kimin de bir elin beş parmağını geçmiyor!” Tüm liderlere teessüflerimi sunuyorum.
İzmir kavgası... Neden gecikti?
İZMİR... CHP’nin kalesi. Ana muhalefet partisi için yerelde en prestijli, en tepe nokta. Son yıllarda Ankara ve İstanbul’da büyükşehiri kazanamadıkları için böyle söylüyorum. İzmir’i cepte mi görmek gerek, yoksa projesiyle, oy oranıyla daha da ileri mi taşımak?
1 Ekim 2018’de Aziz Kocaoğlu bir kere daha aday olmayacağını açıklamıştı. O tarihten bugüne üç buçuk aylık bir süre geçti. Üç buçuk ay çok da uzun değil diyenler olabilir. Ancak bu üç buçuk aylık sürede cumhur ittifakı adayını belirledi, Nihat Zeybekci çoktan sahalara indi. Yine bu süreçte başta Ankara ve İstanbul olmak üzere millet ittifakı da önemli büyükşehirlerde adaylarını çıkardı. Geriye bir İzmir kaldı...
CHP’nin yerelde en prestijli tepe noktası, bu yüzden İzmir’i gönlünden geçiren çok. Bence CHP ve Aziz Kocaoğlu’nun belediye başkanlığını her konuşmasında öven CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, biraz daha hızlı davranıp tartışmalara yer vermeden adayını daha erken belirlemeliydi.
KOCAOĞLU: PARTİME ASLA İHANET ETMEM
CHP kulislerinde, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ismi MYK toplantısına getirilecek iddiası yayılınca ortalık karıştı. Kılıçdaroğlu ile sürpriz bir görüşme yapan ve sonrasında yeniden aday olmayı gündeme getiren Aziz Kocaoğlu ile konuştum. Bana o görüşmeyi anlattı. Kocaoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede “Yanlış birini aday yaparsanız bu kentte yaşayamam, ama 71 yaşımdan sonra bu kentten gidemem de. Olumsuz bir arkadaş olur, bayrak ileri taşınmaz, ilçeler kaybedilirse en büyük hayati sorumluluk bende” ifadesini kullandığını, ardından da “Ne düşünüyorsunuz” sorusunu yönelttiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Henüz belli değil” deyince de adaylığını açıklamak istediği yanıtını verdiğini anlattı.
Aziz Kocaoğlu, telefon görüşmemizde açık bir şekilde Tunç Soyer’in isminin MYK’ya getirileceği istihbaratı sebebiyle Genel Merkez’e gittiğini söyledi. “Bu gidişe ‘dur’ demem lazımdı. Tunç Bey ile kişisel sorunum yok, ama belediye başkanlığı yapma yetisinde problem var” dedi. Kocaoğlu’na “Tüm bu uyarılarınıza rağmen Tunç Soyer ya da mesafeli durduğunuz bir isim aday gösterilirse ne yaparsınız? Bağımsız aday olur musunuz” sorusunu da yönelttim.
Aziz Kocaoğlu, “Hayır, bağımsız aday olmam. Kimse bana adaylık da teklif edemez. Partime asla ihanet etmem. İzmirlilere çıkar, ‘Ben doğru bildiklerimi söyledim’ der, ardından da partim için çalışmaya devam ederim” yanıtını verdi.
TUNÇ SOYER: ARTIK GENEL BAŞKANIN TAKDİRİ
Kocaoğlu’nun hedefindeki isim Tunç Soyer ile de kısa bir telefon görüşmesi yaptım. Ankara’dan İzmir’e yeni dönmüştü. Geçen hafta Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, ancak bu görüşmede CHP Genel Başkanı’nın renk vermediğini belirtti. Soyer’e Kocaoğlu’nun yeniden adaylık açıklamasını sordum. Soyer, “Kendisinin yasal hakkı, kişisel tercihidir. Ancak konu artık Sayın Genel Başkan’ın ve genel merkezin takdiridir” dedi.
KILIÇDAROĞLU VE GENEL MERKEZ NE DİYOR?
İzmir için gözler Kılıçdaroğlu ve genel merkez ekibinde. Yakın çevresi Aziz Kocaoğlu’nun adaylık açıklamasının Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki ismi değiştirmediği bilgisini veriyor. Yani halihazırda Tunç Soyer ve Tuncay Özkan isimleri önplanda.
Bir diğer bilgi, Aziz Kocaoğlu geldi diye isim MYK’ya getirilmemiş değil. Tuncay Özkan’ın gönlünde İzmir var, ama hem parti yöneticisi hem de İzmir milletvekili. İzmir’in aday belirlenen dış ilçelerinde belirleyici olması da partideki bir başka tartışma konusu.
Bu nedenle de Kılıçdaroğlu süreci kırmadan, dökmeden götürmek istiyor bilgisi paylaşılıyor.
Tüm bu bilgiler ışığında İzmir için son haftaya giriliyor, tansiyon daha da yükselecek mi göreceğiz deyip noktayı koyalım.
SİYASETTE ERKEK EGEMENLİĞİ!
İzmir nüfusunun yarıdan fazlası kadın.
Kadınların en örgütlü olduğu il.
Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adaylığını açıklayan Canan Arıtman aradı. Bu bilgileri verdi. Ardından da “Top erkekler arasında çevriliyor, potaya bir türlü giremiyoruz” dedi.
Tabii ki sırf vitrin olsun diye aday yapılmamalı kadınlar. Ama çok başarılı kadınlarımız var. CHP’nin Menemen aday adayı Nurgül Uçar Aktuğ ziyaret etti, “89 yılda sadece 119 kadın belediye başkanı seçtik” dedi. Parti ayrımı yok bu rakamda. 89 yılda, 31 bin erkek başkana karşılık 119 kadın...
2019 seçimlerinde de durum iç açıcı değil. Şimdi bana “İlçelere bak” diyecek erkek siyasetçiler olduğunu biliyorum. Yanıtım, “İllere bakın. Kiminde hiç yok, kimin de bir elin beş parmağını geçmiyor!” Tüm liderlere teessüflerimi sunuyorum.