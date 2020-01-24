Hürriyet'in konukları gençlik dizisi izliyor YouTuber’larla görüşüyor

Teknolojinin ortasına doğuyorlar, teknoloji ile büyüyorlar. Bizden farklılar. Ayrı bir dilleri var. Onları tanımlamak için alfabenin harflerini tüketiyoruz, anlamak için ciltler dolusu okuyoruz, izliyoruz, öğreniyoruz. Onları anlamaya çalışıyoruz.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hürriyet gazetesi Ankara bürosunun bu haftaki konuklarındandı. Eğitim politikaları ile ilgili açıklamalarını muhabirimiz Gamze Kolcu’nun haberinden okuyabilirsiniz. Ben bakan ile çocuklar ve ebeveynleri üzerine yaptığımız sohbeti aktaracağım sizlere.
Bakan Selçuk alfabemizin son harfi “Z” ile tanımladığımız kuşağı anlamaya çalışıyor. Örneğin son bir ayda gençlerin en çok izlediği YouTuber’lardan dördüyle görüşmüş; neler yaptıklarını, nasıl izlendiklerini, gençlere ne mesajlar verdiklerini sormuş. Bakanlık bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyor. Ziya Selçuk çalışmanın ayrıntılarını anlattı:
“Bu gençler hangi yaş grubuyla, ne tür bir etkileşim içindeler, en çok izlenen içerikler neler? Çocuklarla ilgili görüşleri neler? Bu sorulara yanıt olacak şekilde ve YouTube içerikleriyle ilgili analiz yaptırıyoruz. Üç akademisyen, ‘Data Mining (Veri Madenciliği) Projesi’ üzerinde çalışıyor. YouTuber’ların içeriklerindeki kelimeler, kavramlar neler, nasıl bir fotoğraf çıkıyor ortaya, bakılıyor.”
Analizin sonuçları her ebeveyn açısından önem taşıyacaktır. Sonucunu merakla bekliyorum. Diğer yandan Milli Eğitim Bakanı, içerisinde kendisinin de bulunduğu bir ekiple dizi platformlarını gençlik dizileri açısından inceliyor. Gençlerin en çok izledikleri dizileri takip ediyor: “Gençler aksiyonla, Kore dizileri ile İspanyol dizilerine ilgi gösteriyorlar. Şunu anlamaya çalışıyorum: En fazla izlenen dizide ne görüyorlar, ne alıyorlar? Sonra da liselileri topluyorum, onlarla sohbet ediyorum.”
ÇOCUKLARA ‘ÖZGELECEK’ YAZDIRMAK
“Ben çocuklara özgeçmiş yazdırmam, ‘özgelecek’ yazdırırım.” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bu sözü üzerine düşünün derim. Gelelim bu sözü neden söylediğine... Bizler çocuklarımızı anlayabiliyor muyuz, anlamak için yeteri kadar çaba gösteriyor muyuz, aramızdaki kuşak farkı zorluk mu yaratıyor sorusuna verdiği yanıt şöyle:
“Çocuklarda problem yok, problem yetişkinlerde. Yetişkin, kendi döneminin özgeçmişi ile bağlantılı. Ben çocuklara özgeçmiş yazdırmam, ‘özgelecek’ yazdırırım. Anne-babalar çocuklarını anlamaya çalışmalı. Çocuk istenmeyen bir davranış yapıyorsa, istenilen davranışı görmüyor olabilir. Çocuk eğer gerçekten bütün ruhuyla bir anne-baba ile birlikte olmaktan tatmin yaşıyorsa başka bir arayışa girmez zaten. Çocukları suçlamak yerine hangi tatmin noktalarında sorun var, bizim yaşam tarzımız bir çocuğun çocukluğunu yaşamasını ne şekilde eksik bırakıyor bakmak lazım.”
YAVAŞ’TAN GÖKÇEK’E: İŞİNE SON VERİLDİĞİNİN FARKINDA DEĞİL
HÜRRİYET gazetesi Ankara bürosunun bu haftaki diğer konuğu ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş idi. Mansur Yavaş, TOGO Kuleleri’nden Ankara’daki rant iddialarına kadar birçok başlıkta sorularımızı yanıtladı. Ayrıca Melih Gökçek’in makam odasının arkasına yaptırdığı “sağır oda”yı da ilk kez Hürriyet’e açıkladı. Yavaş’a Melih Gökçek’in canlı yayın teklifini de ilettim. İki hafta üst üste kendisi ile ilgili iddialara CNN Türk’teki ‘Gece Görüşü’ programına telefonla bağlanarak yanıt veren Melih Gökçek, Mansur Yavaş ile birlikte canlı yayında her konuyu konuşmaya hazır olduğunu söylemişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na bu teklifi hatırlattım, “Yayına birlikte katılır mısınız?” sorusunu yönelttim. Mansur Yavaş’ın yanıtını aktarıyorum:
“Onun benimle televizyona çıkması için artık bir sıfatının olması lazım. Benimle televizyona çıkmak isteyen herkesle televizyona çıkacak halim yok. O belediye başkanlığı mesleğinden atıldığının, işine son verildiğinin farkında değil. Ben onun ruh sağlığı açısından torun sevmekle ilgilenmesini tavsiye ediyorum. Rahatlayacaktır, strese girmeyecektir. Benim Melih Gökçek’e karşı bir siyasi sorumluluğum yok. Benden hesap soracak hali de yok. Ama kendisinden bizim hesap soracak halimiz var.”
Hürriyet'in konukları gençlik dizisi izliyor YouTuber’larla görüşüyor
Teknolojinin ortasına doğuyorlar, teknoloji ile büyüyorlar. Bizden farklılar. Ayrı bir dilleri var. Onları tanımlamak için alfabenin harflerini tüketiyoruz, anlamak için ciltler dolusu okuyoruz, izliyoruz, öğreniyoruz. Onları anlamaya çalışıyoruz.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hürriyet gazetesi Ankara bürosunun bu haftaki konuklarındandı. Eğitim politikaları ile ilgili açıklamalarını muhabirimiz Gamze Kolcu’nun haberinden okuyabilirsiniz. Ben bakan ile çocuklar ve ebeveynleri üzerine yaptığımız sohbeti aktaracağım sizlere.
Bakan Selçuk alfabemizin son harfi “Z” ile tanımladığımız kuşağı anlamaya çalışıyor. Örneğin son bir ayda gençlerin en çok izlediği YouTuber’lardan dördüyle görüşmüş; neler yaptıklarını, nasıl izlendiklerini, gençlere ne mesajlar verdiklerini sormuş. Bakanlık bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyor. Ziya Selçuk çalışmanın ayrıntılarını anlattı:
“Bu gençler hangi yaş grubuyla, ne tür bir etkileşim içindeler, en çok izlenen içerikler neler? Çocuklarla ilgili görüşleri neler? Bu sorulara yanıt olacak şekilde ve YouTube içerikleriyle ilgili analiz yaptırıyoruz. Üç akademisyen, ‘Data Mining (Veri Madenciliği) Projesi’ üzerinde çalışıyor. YouTuber’ların içeriklerindeki kelimeler, kavramlar neler, nasıl bir fotoğraf çıkıyor ortaya, bakılıyor.”
Analizin sonuçları her ebeveyn açısından önem taşıyacaktır. Sonucunu merakla bekliyorum. Diğer yandan Milli Eğitim Bakanı, içerisinde kendisinin de bulunduğu bir ekiple dizi platformlarını gençlik dizileri açısından inceliyor. Gençlerin en çok izledikleri dizileri takip ediyor: “Gençler aksiyonla, Kore dizileri ile İspanyol dizilerine ilgi gösteriyorlar. Şunu anlamaya çalışıyorum: En fazla izlenen dizide ne görüyorlar, ne alıyorlar? Sonra da liselileri topluyorum, onlarla sohbet ediyorum.”
ÇOCUKLARA ‘ÖZGELECEK’ YAZDIRMAK
“Ben çocuklara özgeçmiş yazdırmam, ‘özgelecek’ yazdırırım.” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bu sözü üzerine düşünün derim. Gelelim bu sözü neden söylediğine... Bizler çocuklarımızı anlayabiliyor muyuz, anlamak için yeteri kadar çaba gösteriyor muyuz, aramızdaki kuşak farkı zorluk mu yaratıyor sorusuna verdiği yanıt şöyle:
“Çocuklarda problem yok, problem yetişkinlerde. Yetişkin, kendi döneminin özgeçmişi ile bağlantılı. Ben çocuklara özgeçmiş yazdırmam, ‘özgelecek’ yazdırırım. Anne-babalar çocuklarını anlamaya çalışmalı. Çocuk istenmeyen bir davranış yapıyorsa, istenilen davranışı görmüyor olabilir. Çocuk eğer gerçekten bütün ruhuyla bir anne-baba ile birlikte olmaktan tatmin yaşıyorsa başka bir arayışa girmez zaten. Çocukları suçlamak yerine hangi tatmin noktalarında sorun var, bizim yaşam tarzımız bir çocuğun çocukluğunu yaşamasını ne şekilde eksik bırakıyor bakmak lazım.”
YAVAŞ’TAN GÖKÇEK’E: İŞİNE SON VERİLDİĞİNİN FARKINDA DEĞİL
HÜRRİYET gazetesi Ankara bürosunun bu haftaki diğer konuğu ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş idi. Mansur Yavaş, TOGO Kuleleri’nden Ankara’daki rant iddialarına kadar birçok başlıkta sorularımızı yanıtladı. Ayrıca Melih Gökçek’in makam odasının arkasına yaptırdığı “sağır oda”yı da ilk kez Hürriyet’e açıkladı. Yavaş’a Melih Gökçek’in canlı yayın teklifini de ilettim. İki hafta üst üste kendisi ile ilgili iddialara CNN Türk’teki ‘Gece Görüşü’ programına telefonla bağlanarak yanıt veren Melih Gökçek, Mansur Yavaş ile birlikte canlı yayında her konuyu konuşmaya hazır olduğunu söylemişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na bu teklifi hatırlattım, “Yayına birlikte katılır mısınız?” sorusunu yönelttim. Mansur Yavaş’ın yanıtını aktarıyorum:
“Onun benimle televizyona çıkması için artık bir sıfatının olması lazım. Benimle televizyona çıkmak isteyen herkesle televizyona çıkacak halim yok. O belediye başkanlığı mesleğinden atıldığının, işine son verildiğinin farkında değil. Ben onun ruh sağlığı açısından torun sevmekle ilgilenmesini tavsiye ediyorum. Rahatlayacaktır, strese girmeyecektir. Benim Melih Gökçek’e karşı bir siyasi sorumluluğum yok. Benden hesap soracak hali de yok. Ama kendisinden bizim hesap soracak halimiz var.”