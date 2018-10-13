Fırat’ın doğusu için rejim ile YPG/PYD arasındaki gizli pazarlık

“SINIRIMIZIN dışındaki teröristler de rahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Çok yakında bugün brövelerini takan komandolarımızla Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat’ın doğusu ile ilgili mesajını bu kez de Isparta’dan verdi. Zamanlama çok kritik. Çünkü devletin önünde PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde kendisine özerklik verilmesi amacıyla Esad rejimiyle yürüttüğü gizli görüşmelerin içeriği var. Gizli görüşmelerde madde madde yapılan pazarlığa gelelim. Bu pazarlık ABD’nin de nasıl devrede olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
1) Suriye Petrol Bakanlığı’nın başına Kürt bir ismin getirilmesi.
2) PYD/YPG mevcut petrol gelirlerinin yüzde 25’ini rejime devredebilir, karşılığında rejim de mühendislik desteği vererek mevcut üretim kapasitesini arttırabilir.
3) Deyr Ez Zor’daki petrol kuyuları ile doğalgaz yatakları rejim ile ortak işletilebilir.
4) Rejim PYD/YPG’ye arıtılmış mazot ve benzin verir.
5) Mazot ve benzin aktarımının ABD’li bir şirket aracılığıyla yapılması.
6) Tabka Barajı’ndan örgüt kontrolündeki alanlara enerji nakil hatlarının çekilmesi.
Pazarlık sürüyor. ABD’nin silahlarla desteklediği terör örgütü Fırat’ın doğusunda enerji kaynaklarından para kazanıyor. Terör örgütünün kontrol ettiği enerji kaynaklarına gelince:
- Rakka’daki Tabka Barajı ve Menbiç’teki Tişrin Barajı
- Al Omar, Tanak, Azrak, Galban gibi önemli 17 petrol ve doğalgaz kuyuları
Terör örgütü sadece petrol ticareti üzerinden şimdilik 2 milyar liraya yakın gelir elde ediyor.
Bu gelirin nereye gittiğini tahmin etmek hiç zor değil.
YENİ TAKTİK: PARALI TERÖRİST
Gelelim konunun diğer boyutuna...
Söz konusu imkânlar PKK’nın da iştahını kabartıyor. Raporlarda PKK’nın YPG üzerindeki her türlü hâkimiyetini daha da güçlendirme çabasında olduğu belirtiliyor. Amaçları bir yandan da inisiyatifi ABD’ye bırakmamak. Türkiye’nin PKK terör örgütüyle mücadelesinde gelinen noktaya bakmakta da fayda var. Güvenlik raporlarına göre terör örgütüne katılım sayısı son 10 yılın en düşük seviyesinde. Bu sebeple örgüt Irak ve Suriye’den para karşılığında teröristleri Türkiye’ye sokmaya çalışıyor. Türkiye ise Kandil-Türkiye hattını geçici üs bölgeleriyle kapattı. Hedef örgütün Türkiye’ye girişini tıkamak. Hem rejimle yürütükleri pazarlık hem de Türkiye’ye yönelik olası sızmalarına karşı yeni ve ses getirecek operasyonların yolda olduğu bilgisi var.
KILIÇDAROĞLU’NU ÜZEN OLASILIK
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu TÜSİAD Başkanı ve kurmay ekibiyle Beyoğlu binasında önceki gün akşam yemeği yedi. Ekonominin röntgeninin karşılıklı olarak çekildiği yemekte bir üyenin “Eğer bu krize kısa sürede çözüm bulunamazsa, büyük işten çıkarmalarla karşı karşıya kalınabilir” cümlesinin Kılıçdaroğlu’nu üzdüğünü öğrendim. CHP Lideri’nin “Konuya partiler üstü yaklaşıyoruz, 13 maddelik öneri paketi açıkladık ama bizi dolar baronlarına hizmet etmekle bile suçladılar. Partiler üstü mesele olarak bakmaya devam edeceğiz, doğru bildiklerimizi söyleceğiz” dediği belirtiliyor.
Fırat’ın doğusu için rejim ile YPG/PYD arasındaki gizli pazarlık
“SINIRIMIZIN dışındaki teröristler de rahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Çok yakında bugün brövelerini takan komandolarımızla Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat’ın doğusu ile ilgili mesajını bu kez de Isparta’dan verdi. Zamanlama çok kritik. Çünkü devletin önünde PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde kendisine özerklik verilmesi amacıyla Esad rejimiyle yürüttüğü gizli görüşmelerin içeriği var. Gizli görüşmelerde madde madde yapılan pazarlığa gelelim. Bu pazarlık ABD’nin de nasıl devrede olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
1) Suriye Petrol Bakanlığı’nın başına Kürt bir ismin getirilmesi.
2) PYD/YPG mevcut petrol gelirlerinin yüzde 25’ini rejime devredebilir, karşılığında rejim de mühendislik desteği vererek mevcut üretim kapasitesini arttırabilir.
3) Deyr Ez Zor’daki petrol kuyuları ile doğalgaz yatakları rejim ile ortak işletilebilir.
4) Rejim PYD/YPG’ye arıtılmış mazot ve benzin verir.
5) Mazot ve benzin aktarımının ABD’li bir şirket aracılığıyla yapılması.
6) Tabka Barajı’ndan örgüt kontrolündeki alanlara enerji nakil hatlarının çekilmesi.
Pazarlık sürüyor. ABD’nin silahlarla desteklediği terör örgütü Fırat’ın doğusunda enerji kaynaklarından para kazanıyor. Terör örgütünün kontrol ettiği enerji kaynaklarına gelince:
- Rakka’daki Tabka Barajı ve Menbiç’teki Tişrin Barajı
- Al Omar, Tanak, Azrak, Galban gibi önemli 17 petrol ve doğalgaz kuyuları
Terör örgütü sadece petrol ticareti üzerinden şimdilik 2 milyar liraya yakın gelir elde ediyor.
Bu gelirin nereye gittiğini tahmin etmek hiç zor değil.
YENİ TAKTİK: PARALI TERÖRİST
Gelelim konunun diğer boyutuna...
Söz konusu imkânlar PKK’nın da iştahını kabartıyor. Raporlarda PKK’nın YPG üzerindeki her türlü hâkimiyetini daha da güçlendirme çabasında olduğu belirtiliyor. Amaçları bir yandan da inisiyatifi ABD’ye bırakmamak. Türkiye’nin PKK terör örgütüyle mücadelesinde gelinen noktaya bakmakta da fayda var. Güvenlik raporlarına göre terör örgütüne katılım sayısı son 10 yılın en düşük seviyesinde. Bu sebeple örgüt Irak ve Suriye’den para karşılığında teröristleri Türkiye’ye sokmaya çalışıyor. Türkiye ise Kandil-Türkiye hattını geçici üs bölgeleriyle kapattı. Hedef örgütün Türkiye’ye girişini tıkamak. Hem rejimle yürütükleri pazarlık hem de Türkiye’ye yönelik olası sızmalarına karşı yeni ve ses getirecek operasyonların yolda olduğu bilgisi var.
KILIÇDAROĞLU’NU ÜZEN OLASILIK
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu TÜSİAD Başkanı ve kurmay ekibiyle Beyoğlu binasında önceki gün akşam yemeği yedi. Ekonominin röntgeninin karşılıklı olarak çekildiği yemekte bir üyenin “Eğer bu krize kısa sürede çözüm bulunamazsa, büyük işten çıkarmalarla karşı karşıya kalınabilir” cümlesinin Kılıçdaroğlu’nu üzdüğünü öğrendim. CHP Lideri’nin “Konuya partiler üstü yaklaşıyoruz, 13 maddelik öneri paketi açıkladık ama bizi dolar baronlarına hizmet etmekle bile suçladılar. Partiler üstü mesele olarak bakmaya devam edeceğiz, doğru bildiklerimizi söyleceğiz” dediği belirtiliyor.