Cumhur ittifakında 30 il

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye dönmesiyle birlikte cumhur ittifakı açısından gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesine çevrildi. Her iki isim de zaten görüşme olacağının mesajını verdi. Bahçeli, “Şu anki çalışma 30 büyükşehir üzerinde yoğunlaşmaktadır” dedi.
İki parti kamuoyu yoklamaları, son seçim sonuçları, diğer partilerin olası işbirliği doğrultusunda hassas bir çalışma yürütüyor. MHP’li üst düzey bir isim, “Bu çerçevede, hesaplamalar doğrultusunda bazı illerde her iki partiden de aday geri çekmeler olabilir” yorumunu yaptı. Peki nasıl?
Duyumumu aktarayım. Mesela MHP, Erzurum ve Denizli’de büyükşehire aday göstermekten vazgeçti. Benzer adımlar AK Parti’den de gelebilir. MHP’nin özellikle istediği, jest beklediği iller Mersin, Adana, Manisa ve Osmaniye. Iğdır’a ise stratejik bakılıyor. MHP, Iğdır’ı masaya “Türkiye’nin doğudaki en uç noktası, stratejik önemi büyük. Terör örgütünün konuşlanmasına izin verilmemeli. 2014 yerel seçiminden MHP ikinci parti olarak çıktı” teziyle koyuyor. Kısa sürede iller netleşecek. Zaten bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara’ya iner inmez söyledi. Ancak bir cümlesi daha vardı, altı çizilmesi gereken.
KULİSLER ‘BAZILARINI’ BİLİYOR İSE...
Erdoğan, dün havaalanında yaptığı açıklamada, “Bazıları rahat durmaz, onlara bu fırsatı vermemek için cumhur ittifakını çok sıkı tutmamız lazım” dedi. Kim bu bazıları? Referandum sürecinde ve yeni sistemin ilk seçiminde millet ittifakının arkasında, yanında görünerek AK Parti yönetimini hayal kırıklığına uğratanlar mı? Hatta acaba bazıları arasında o dönemin “olası başrol ismi” de mi var? Kulislerde bazı görüşmelerden bahsediliyor diyerek bu bölüme nokta koyayım.
ANKARA DÜĞÜMÜ
Millet ittifakında düğüm Ankara demiştim. CHP’nin bakış açısı net: “Ankara CHP’de olmalı, ama illa Ankara İYİ Parti’de olursa başka büyükşehir verilmez.” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’ya gitmeden önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yüz yüze görüşmüştü. O tarihten beri iki partinin heyetleri henüz uzlaşamadı. İYİ Parti açısından soru şu: “Ankara olmazsa kaç il İYİ Parti’ye verilecek?” Görüşmeler sürüyor. Sorunu Kılıçdaroğlu ile Akşener’in yapacağı görüşme ile çözmeleri bekleniyor.
SAADET KİMSEYE SÜRPRİZ OLMASIN
Yanlış okumadınız. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Yerelde ittifakta yokuz” dedi, ama unutmayalım, işbirliği sadece ittifakla olmaz. Ben de sizinle duyumumu paylaşayım. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk genel seçimindeki gibi, CHP listelerinde bazı Saadet Partili isimlere yer verilecek olmasına hazırlıklı olmakta fayda var.
İSTANBUL...
Önce cumhur ittifakı açısından İstanbul ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığı için kameralar karşısında ne “Evet” dedi ne de “Hayır”. Erdoğan ve Yıldırım arasındaki çok sayıda görüşmenin ardından İstanbul adaylığı konusunda bir sorun kalmadığını biliyoruz. Hatta Binali Yıldırım adaylığı ilan edilmeden TBMM Başkanı olarak ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Yıldırım, bütçe maratonunun Meclis Genel Kurulu’nda açılışında ve kapanışında kürsüde olacak. Bu durum konusunda CHP Lideri’ne de bilgi verdi. Gönlünde Yüksek Seçim Kurulu adaylıkları resmen ilan edene kadar Meclis Başkanlığı’nı sürdürmek var.
Gelelim CHP açısından İstanbul’a. Çok anormal bir durum yaşanmaz ise ilk günden beri yazdığımız isim, yani Ekrem İmamoğlu tamam. Sırada artık ilçeler var. Bugüne kadar ilçeler için birçok isim konuşuluyordu, parti yetkili organları kadar İmamoğlu’nun adaylığının kesinleşmesi de dengeleri değiştirecek.
BAŞKENTE KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ
Geçen hafta CNN Türk Gece Görüşü’nde Ankara’yı da uzun uzun konuşmuştuk. CHP’nin Çankaya Belediye Başkanı ve yerel seçimlerde de adayı Alper Taşdelen aradı. Buluştuk, bana yeni projesini anlattı. Başkente ‘Kurtuluş Savaşı Müzesi’ açacak. Teknolojinin bütün imkânlarından yararlanacağını belirten Taşdelen, “Ülkemizin işgal edildiği günden 9 Eylül İzmir’in kurtuluşuna kadar geçen her an görüntü, ses, müzik efektiyle canlandırılacak. O müzeye giren herkes, hem mücadelenin ruhunu hem de büyük Atatürk’ün dehasını görecek” dedi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Cumhur ittifakında 30 il
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye dönmesiyle birlikte cumhur ittifakı açısından gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesine çevrildi. Her iki isim de zaten görüşme olacağının mesajını verdi. Bahçeli, “Şu anki çalışma 30 büyükşehir üzerinde yoğunlaşmaktadır” dedi.
İki parti kamuoyu yoklamaları, son seçim sonuçları, diğer partilerin olası işbirliği doğrultusunda hassas bir çalışma yürütüyor. MHP’li üst düzey bir isim, “Bu çerçevede, hesaplamalar doğrultusunda bazı illerde her iki partiden de aday geri çekmeler olabilir” yorumunu yaptı. Peki nasıl?
Duyumumu aktarayım. Mesela MHP, Erzurum ve Denizli’de büyükşehire aday göstermekten vazgeçti. Benzer adımlar AK Parti’den de gelebilir. MHP’nin özellikle istediği, jest beklediği iller Mersin, Adana, Manisa ve Osmaniye. Iğdır’a ise stratejik bakılıyor. MHP, Iğdır’ı masaya “Türkiye’nin doğudaki en uç noktası, stratejik önemi büyük. Terör örgütünün konuşlanmasına izin verilmemeli. 2014 yerel seçiminden MHP ikinci parti olarak çıktı” teziyle koyuyor. Kısa sürede iller netleşecek. Zaten bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara’ya iner inmez söyledi. Ancak bir cümlesi daha vardı, altı çizilmesi gereken.
KULİSLER ‘BAZILARINI’ BİLİYOR İSE...
Erdoğan, dün havaalanında yaptığı açıklamada, “Bazıları rahat durmaz, onlara bu fırsatı vermemek için cumhur ittifakını çok sıkı tutmamız lazım” dedi. Kim bu bazıları? Referandum sürecinde ve yeni sistemin ilk seçiminde millet ittifakının arkasında, yanında görünerek AK Parti yönetimini hayal kırıklığına uğratanlar mı? Hatta acaba bazıları arasında o dönemin “olası başrol ismi” de mi var? Kulislerde bazı görüşmelerden bahsediliyor diyerek bu bölüme nokta koyayım.
ANKARA DÜĞÜMÜ
Millet ittifakında düğüm Ankara demiştim. CHP’nin bakış açısı net: “Ankara CHP’de olmalı, ama illa Ankara İYİ Parti’de olursa başka büyükşehir verilmez.” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’ya gitmeden önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yüz yüze görüşmüştü. O tarihten beri iki partinin heyetleri henüz uzlaşamadı. İYİ Parti açısından soru şu: “Ankara olmazsa kaç il İYİ Parti’ye verilecek?” Görüşmeler sürüyor. Sorunu Kılıçdaroğlu ile Akşener’in yapacağı görüşme ile çözmeleri bekleniyor.
SAADET KİMSEYE SÜRPRİZ OLMASIN
Yanlış okumadınız. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Yerelde ittifakta yokuz” dedi, ama unutmayalım, işbirliği sadece ittifakla olmaz. Ben de sizinle duyumumu paylaşayım. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk genel seçimindeki gibi, CHP listelerinde bazı Saadet Partili isimlere yer verilecek olmasına hazırlıklı olmakta fayda var.
İSTANBUL...
Önce cumhur ittifakı açısından İstanbul ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığı için kameralar karşısında ne “Evet” dedi ne de “Hayır”. Erdoğan ve Yıldırım arasındaki çok sayıda görüşmenin ardından İstanbul adaylığı konusunda bir sorun kalmadığını biliyoruz. Hatta Binali Yıldırım adaylığı ilan edilmeden TBMM Başkanı olarak ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Yıldırım, bütçe maratonunun Meclis Genel Kurulu’nda açılışında ve kapanışında kürsüde olacak. Bu durum konusunda CHP Lideri’ne de bilgi verdi. Gönlünde Yüksek Seçim Kurulu adaylıkları resmen ilan edene kadar Meclis Başkanlığı’nı sürdürmek var.
Gelelim CHP açısından İstanbul’a. Çok anormal bir durum yaşanmaz ise ilk günden beri yazdığımız isim, yani Ekrem İmamoğlu tamam. Sırada artık ilçeler var. Bugüne kadar ilçeler için birçok isim konuşuluyordu, parti yetkili organları kadar İmamoğlu’nun adaylığının kesinleşmesi de dengeleri değiştirecek.
BAŞKENTE KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ
Geçen hafta CNN Türk Gece Görüşü’nde Ankara’yı da uzun uzun konuşmuştuk. CHP’nin Çankaya Belediye Başkanı ve yerel seçimlerde de adayı Alper Taşdelen aradı. Buluştuk, bana yeni projesini anlattı. Başkente ‘Kurtuluş Savaşı Müzesi’ açacak. Teknolojinin bütün imkânlarından yararlanacağını belirten Taşdelen, “Ülkemizin işgal edildiği günden 9 Eylül İzmir’in kurtuluşuna kadar geçen her an görüntü, ses, müzik efektiyle canlandırılacak. O müzeye giren herkes, hem mücadelenin ruhunu hem de büyük Atatürk’ün dehasını görecek” dedi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR