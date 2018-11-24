CHP’nin 3 büyükşehir stratejisi

AK Parti ve MHP cephesinde, yani ‘cumhur ittifakı’nda yerel seçimler için işbirliği işliyor. Gözler bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açıklamada. Biz diğer cepheye bakacağız.
Yani CHP ile İYİ Parti arasındaki işbirliği çalışmalarına. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk’te yayımlanan ‘Gece Görüşü’ programında ilk kez söylediğimiz çerçevede, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile pazartesi günü buluşacak. İşbirliğinde Saadet Partisi’nin de yer alması, hem CHP hem İYİ Parti açısından “Seçmen nezdinde sinerji yaratacak” sözüyle değerlendiriliyor.
İSTANBUL GÖRÜŞMESİ
Kılıçdaroğlu’nun pazartesi günü yapacağı görüşmeden önce çok kritik bir randevusu var. O randevu İstanbul ile ilgili. Randevunun kiminle olduğuna geçmeden önce yine İstanbul için yapılan ve 40 dakika süren Muharrem İnce görüşmesinin ayrıntılarına bakalım. 40 dakika boyunca İnce daha çok söz alırken, Kılıçdaroğlu daha çok dinlemeyi tercih etti. Muharrem İnce görüşmede, “Eğilim yoklama niyetindeyseniz ben İstanbul’dan adayım” derken, Kılıçdaroğlu ise “PM kararı doğrultusunda illerden bir talep gelirse bakarız” yanıtını vermekle yetindi. CHP Lideri’nin İnce’nin adaylığına sıcak bakmadığını daha evvel yazmıştım.
Peki Kılıçdaroğlu’nun aklında kim var? Bu sorunun yanıtı bu hafta sonu yapılacak o kritik görüşmede gizli. CHP Lideri bu hafta sonu Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşecek. İmamoğlu’nun adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçiyor. Görüşmenin sonucu önemli.
AKLINDAKİ İSİM MANSUR YAVAŞ
Gelelim Ankara’ya... Birçok iddia dile getirilse, tartışmalar olsa da edindiğim bilgiye göre CHP Lideri’nin aklında ve gönlünde Mansur Yavaş var. Kısa sürede bu konunun da netleşmesi sürpriz olmayacak.
İZMİR’DE KOCAOĞLU ETKİSİ
CHP’nin kalesi İzmir adayının kim olacağı da parti içindeki en büyük soru işaretlerinden. Burada mevcut başkan Aziz Kocaoğlu etkisini göz ardı etmemek gerekiyor. İzmir adayını Kılıçdaroğlu’nun Kocaoğlu ile birlikte belirlemesi muhtemel. Kocaoğlu’nun, ismi büyükşehir için geçen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’e sıcak bakmadığı, gönlündeki adayın Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur olduğu kulislere yansıyanlar arasında.
DUVARDAKİ HARİTA
CHP Lideri “her ilde ve ilçede kazanacak aday” stratejisi ile yola çıktı. Hem işbirliği için uğraşıyor hem de harita üzerinden çalışıyor. Yanlış okumadınız, Kılıçdaroğlu harita üzerinde çalışıyor. Makam odasında yuvarlak toplantı masasının hemen yanındaki duvarda büyük bir Türkiye haritası asılı. Harita, 2014 yerel seçim sonuçlarını renklerle gösteriyor. Masanın üstü ise dosyalarla dolu. Hem anket, kamuoyu çalışmaları hem de aday adaylarının özgeçmişleri var. Kılıçdaroğlu gün içinde o masaya oturuyor, haritanın karşısına geçiyor, 2014 sonuçlarına bakarak strateji geliştiriyor.
MİLLET İTTİFAKI ŞART
Bu yorum İYİ Partili bir üst düzey yetkiliye ait. Kaynağım, “Ayrı ayrı kazanmak zor. Üstelik bu süreçte cumhur ittifakı yerelde yeniden kuruldu. Kurulmasına biraz da biz neden olduk, çünkü liderlerimiz bir araya geldi. O nedenle bu saatten sonra artık millet ittifakı da kesinleşmeli” dedi. Millet ittifakının yerelde sürmesi için görüşmeler önümüzdeki yaklaşık 10 gün boyunca sürecek ve sonuçlanacak. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile yapacağı görüşmenin ardından 28 Kasım Çarşamba günü Almanya’ya gidecek, oradan Avusturya’ya geçecek. Önümüzdeki hafta sonu yeniden Ankara’da olacak. İYİ Parti Lideri’yle bir kere daha bir araya gelecek. İşbirliğinin şekline ilişkin son karar verilecek.
CHP’nin 3 büyükşehir stratejisi
AK Parti ve MHP cephesinde, yani ‘cumhur ittifakı’nda yerel seçimler için işbirliği işliyor. Gözler bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açıklamada. Biz diğer cepheye bakacağız.
Yani CHP ile İYİ Parti arasındaki işbirliği çalışmalarına. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk’te yayımlanan ‘Gece Görüşü’ programında ilk kez söylediğimiz çerçevede, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile pazartesi günü buluşacak. İşbirliğinde Saadet Partisi’nin de yer alması, hem CHP hem İYİ Parti açısından “Seçmen nezdinde sinerji yaratacak” sözüyle değerlendiriliyor.
İSTANBUL GÖRÜŞMESİ
Kılıçdaroğlu’nun pazartesi günü yapacağı görüşmeden önce çok kritik bir randevusu var. O randevu İstanbul ile ilgili. Randevunun kiminle olduğuna geçmeden önce yine İstanbul için yapılan ve 40 dakika süren Muharrem İnce görüşmesinin ayrıntılarına bakalım. 40 dakika boyunca İnce daha çok söz alırken, Kılıçdaroğlu daha çok dinlemeyi tercih etti. Muharrem İnce görüşmede, “Eğilim yoklama niyetindeyseniz ben İstanbul’dan adayım” derken, Kılıçdaroğlu ise “PM kararı doğrultusunda illerden bir talep gelirse bakarız” yanıtını vermekle yetindi. CHP Lideri’nin İnce’nin adaylığına sıcak bakmadığını daha evvel yazmıştım.
Peki Kılıçdaroğlu’nun aklında kim var? Bu sorunun yanıtı bu hafta sonu yapılacak o kritik görüşmede gizli. CHP Lideri bu hafta sonu Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşecek. İmamoğlu’nun adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçiyor. Görüşmenin sonucu önemli.
AKLINDAKİ İSİM MANSUR YAVAŞ
Gelelim Ankara’ya... Birçok iddia dile getirilse, tartışmalar olsa da edindiğim bilgiye göre CHP Lideri’nin aklında ve gönlünde Mansur Yavaş var. Kısa sürede bu konunun da netleşmesi sürpriz olmayacak.
İZMİR’DE KOCAOĞLU ETKİSİ
CHP’nin kalesi İzmir adayının kim olacağı da parti içindeki en büyük soru işaretlerinden. Burada mevcut başkan Aziz Kocaoğlu etkisini göz ardı etmemek gerekiyor. İzmir adayını Kılıçdaroğlu’nun Kocaoğlu ile birlikte belirlemesi muhtemel. Kocaoğlu’nun, ismi büyükşehir için geçen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’e sıcak bakmadığı, gönlündeki adayın Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur olduğu kulislere yansıyanlar arasında.
DUVARDAKİ HARİTA
CHP Lideri “her ilde ve ilçede kazanacak aday” stratejisi ile yola çıktı. Hem işbirliği için uğraşıyor hem de harita üzerinden çalışıyor. Yanlış okumadınız, Kılıçdaroğlu harita üzerinde çalışıyor. Makam odasında yuvarlak toplantı masasının hemen yanındaki duvarda büyük bir Türkiye haritası asılı. Harita, 2014 yerel seçim sonuçlarını renklerle gösteriyor. Masanın üstü ise dosyalarla dolu. Hem anket, kamuoyu çalışmaları hem de aday adaylarının özgeçmişleri var. Kılıçdaroğlu gün içinde o masaya oturuyor, haritanın karşısına geçiyor, 2014 sonuçlarına bakarak strateji geliştiriyor.
MİLLET İTTİFAKI ŞART
Bu yorum İYİ Partili bir üst düzey yetkiliye ait. Kaynağım, “Ayrı ayrı kazanmak zor. Üstelik bu süreçte cumhur ittifakı yerelde yeniden kuruldu. Kurulmasına biraz da biz neden olduk, çünkü liderlerimiz bir araya geldi. O nedenle bu saatten sonra artık millet ittifakı da kesinleşmeli” dedi. Millet ittifakının yerelde sürmesi için görüşmeler önümüzdeki yaklaşık 10 gün boyunca sürecek ve sonuçlanacak. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile yapacağı görüşmenin ardından 28 Kasım Çarşamba günü Almanya’ya gidecek, oradan Avusturya’ya geçecek. Önümüzdeki hafta sonu yeniden Ankara’da olacak. İYİ Parti Lideri’yle bir kere daha bir araya gelecek. İşbirliğinin şekline ilişkin son karar verilecek.