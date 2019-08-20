Adli yıl açılışı... Devlette küslük olmaz

2 EYLÜL’e yönelik tek bir cümle...
Arkasındaki ayrıntılar da önemli. Ancak yazıya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun bu sözüyle başlamak istedim: “Devlette küslük olmaz.”
2 Eylül’de Yargıtay’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak yeni adli yıl açılış törenine bazı barolar katılmayacaklarını açıkladılar. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise hem katılacağını açıkladı hem de baroların eleştirilerine yanıt verdi, “katılmama” kararlarına da tepki gösterdi.
Bugün bazı baroların “katılmama” kararlarının ardında açılışın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılması ile birlikte 2014 yılında yaşanan “olaylı” tören var. Hatırlayalım: 10 Mayıs 2014 günü Danıştay’ın 146. kuruluş yıldönümünde kürsüde Metin Feyzioğlu vardı. Dönemin Başbakanı Erdoğan ise dinleyici sıralarındaydı. Aralarında tartışma yaşandı, Başbakan Erdoğan dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte salondan ayrıldı. Sonrasında törenler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne taşındı. O günden beri adli yıl açılışlarında Türkiye Barolar Birliği Başkanı’na söz verilmiyordu. Uygulama bu seneye kadar sürdü.
Bu sene 2 Eylül’de yapılacak törende ise Feyzioğlu da konuşacak. Kendisini aradım, önce olaylı kuruluş yıldönümünü hatırlattım. 2014 yılından beri neyin değiştiğini, neden törene katılma kararı aldığını sordum. Feyzioğlu gerekçesini üç madde ile açıkladı:
“1- Türkiye bir darbe girişimi yaşadı. Darbe girişimini uzun bir olağanüstü hal dönemi izledi.
2- Anayasa değişikliği yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçti.
3- 2018 yılından bu yana Adalet Bakanlığı ile birlikte Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni hazırlıyoruz. Artık Türkiye’nin normalleşmeye ihtiyacı var. Normalleşmeye hizmet eden insanları ve kurumları da toplumun büyük bir çoğunluğu destekliyor.”
UZATILAN EL
Feyzioğlu, törenin daha çok yeri nedeniyle tartışma konusunu olduğunu hatırlattı, yer tercihinin Yargıtay’a ait olduğunu söyledi. Feyzioğlu, “Bizi de Yargıtay davet etti ve gidiyoruz. Aslında 4 yıldır davet ediliyorduk ancak konuşma hakkımız yoktu. Bu nedenle de biz geçtiğimiz dört yıl boyunca gitmedik. Ancak 4 senenin sonunda ‘Gelin geleneği yeniden başlatalım, konuşun’ dediler. Ya uzatılan eli itecektik ya da tutacaktık. Adli yıl açılış törenleri sorunların, beklentilerin, çözümlerin konuşulduğu diyalog zeminleridir” dedi.
Diyaloğun önemine dikkat çeken Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin çalışmalarıyla önemli bir zeminin yakalandığını düşünüyor. “Birlikte çalışan, birbirini tanıyan insanlar” olduklarının altını çiziyor. Yargının sorunları ve vatandaşların haklı beklentileri için de birlikte çalışmanın önemine dikkat çekiyor.
Feyzioğlu ile sohbetimizde kendisine, geçtiğimiz 15 Temmuz akşamı Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte geldiğini hatırlattım. O gece Ankara’dan İstanbul’a uçakla birlikte gelmişlerdi. Müzenin açılışında da yan yanalardı. Ardından 2014 yılını hatırlattım, “Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl” sorusunu yönelttim. Türkiye Barolar Birliği Başkanı “Devlette küslük olmaz. Eminim herkes yaşananların muhasebesini yapmıştır. Herkes, bir daha tartışma ortamı olmaması, düşüncelerin açık yüreklilikle söylenmesi için kendi değerlendirmesini yapmıştır” yanıtını verdi.
NASIL BİR KONUŞMA YAPACAK?
Tüm yaşananlardan, tüm tartışmalardan sonra nasıl bir konuşma yapacak? Eleştirilerini sıralayacak mı, yoksa suya sabuna dokunmayacak mı? Feyzioğlu bu sorumu da yanıtladı. “Biz yanlış olanın yanlış olduğunu söyledik. Çözümü de söyledik. ‘Doğrusu bize göre bu’ dedik. Sıkıntıları dile getireceğiz ama bunu yaparken çözüm için uğraşmaz, çözümü söylemezseniz sorunun kaynağı haline gelirsiniz” dedi. Bu konudaki sözlerini, bir kere daha “Geleneğe dönülmesi, diyalog kapısının açılması önemli” diyerek bitirdi.
MARAŞ VE DOĞU AKDENİZ ÇALIŞMASI
Sohbetimizde önemli bir açıklamada daha bulundu. KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın talebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oluruyla Türkiye Barolar Birliği’nin, Maraş meselesi ve Doğu Akdeniz başlıklarının uluslararası hukuk açısından incelenmesi, Türkiye’nin uluslararası hukuk açısından tezlerinin, haklılığının ortaya konulması için çalışma başlatıldığını söyledi. Eylül ayında ilgili kurum ve kuruluşlarla uluslararası aktörlerin de davet edileceği bir toplantı yapılacağını açıkladı.
Adli yıl açılışı... Devlette küslük olmaz
2 EYLÜL’e yönelik tek bir cümle...
Arkasındaki ayrıntılar da önemli. Ancak yazıya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun bu sözüyle başlamak istedim: “Devlette küslük olmaz.”
2 Eylül’de Yargıtay’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak yeni adli yıl açılış törenine bazı barolar katılmayacaklarını açıkladılar. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise hem katılacağını açıkladı hem de baroların eleştirilerine yanıt verdi, “katılmama” kararlarına da tepki gösterdi.
Bugün bazı baroların “katılmama” kararlarının ardında açılışın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılması ile birlikte 2014 yılında yaşanan “olaylı” tören var. Hatırlayalım: 10 Mayıs 2014 günü Danıştay’ın 146. kuruluş yıldönümünde kürsüde Metin Feyzioğlu vardı. Dönemin Başbakanı Erdoğan ise dinleyici sıralarındaydı. Aralarında tartışma yaşandı, Başbakan Erdoğan dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte salondan ayrıldı. Sonrasında törenler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne taşındı. O günden beri adli yıl açılışlarında Türkiye Barolar Birliği Başkanı’na söz verilmiyordu. Uygulama bu seneye kadar sürdü.
Bu sene 2 Eylül’de yapılacak törende ise Feyzioğlu da konuşacak. Kendisini aradım, önce olaylı kuruluş yıldönümünü hatırlattım. 2014 yılından beri neyin değiştiğini, neden törene katılma kararı aldığını sordum. Feyzioğlu gerekçesini üç madde ile açıkladı:
“1- Türkiye bir darbe girişimi yaşadı. Darbe girişimini uzun bir olağanüstü hal dönemi izledi.
2- Anayasa değişikliği yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçti.
3- 2018 yılından bu yana Adalet Bakanlığı ile birlikte Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni hazırlıyoruz. Artık Türkiye’nin normalleşmeye ihtiyacı var. Normalleşmeye hizmet eden insanları ve kurumları da toplumun büyük bir çoğunluğu destekliyor.”
UZATILAN EL
Feyzioğlu, törenin daha çok yeri nedeniyle tartışma konusunu olduğunu hatırlattı, yer tercihinin Yargıtay’a ait olduğunu söyledi. Feyzioğlu, “Bizi de Yargıtay davet etti ve gidiyoruz. Aslında 4 yıldır davet ediliyorduk ancak konuşma hakkımız yoktu. Bu nedenle de biz geçtiğimiz dört yıl boyunca gitmedik. Ancak 4 senenin sonunda ‘Gelin geleneği yeniden başlatalım, konuşun’ dediler. Ya uzatılan eli itecektik ya da tutacaktık. Adli yıl açılış törenleri sorunların, beklentilerin, çözümlerin konuşulduğu diyalog zeminleridir” dedi.
Diyaloğun önemine dikkat çeken Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin çalışmalarıyla önemli bir zeminin yakalandığını düşünüyor. “Birlikte çalışan, birbirini tanıyan insanlar” olduklarının altını çiziyor. Yargının sorunları ve vatandaşların haklı beklentileri için de birlikte çalışmanın önemine dikkat çekiyor.
Feyzioğlu ile sohbetimizde kendisine, geçtiğimiz 15 Temmuz akşamı Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte geldiğini hatırlattım. O gece Ankara’dan İstanbul’a uçakla birlikte gelmişlerdi. Müzenin açılışında da yan yanalardı. Ardından 2014 yılını hatırlattım, “Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl” sorusunu yönelttim. Türkiye Barolar Birliği Başkanı “Devlette küslük olmaz. Eminim herkes yaşananların muhasebesini yapmıştır. Herkes, bir daha tartışma ortamı olmaması, düşüncelerin açık yüreklilikle söylenmesi için kendi değerlendirmesini yapmıştır” yanıtını verdi.
NASIL BİR KONUŞMA YAPACAK?
Tüm yaşananlardan, tüm tartışmalardan sonra nasıl bir konuşma yapacak? Eleştirilerini sıralayacak mı, yoksa suya sabuna dokunmayacak mı? Feyzioğlu bu sorumu da yanıtladı. “Biz yanlış olanın yanlış olduğunu söyledik. Çözümü de söyledik. ‘Doğrusu bize göre bu’ dedik. Sıkıntıları dile getireceğiz ama bunu yaparken çözüm için uğraşmaz, çözümü söylemezseniz sorunun kaynağı haline gelirsiniz” dedi. Bu konudaki sözlerini, bir kere daha “Geleneğe dönülmesi, diyalog kapısının açılması önemli” diyerek bitirdi.
MARAŞ VE DOĞU AKDENİZ ÇALIŞMASI
Sohbetimizde önemli bir açıklamada daha bulundu. KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın talebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oluruyla Türkiye Barolar Birliği’nin, Maraş meselesi ve Doğu Akdeniz başlıklarının uluslararası hukuk açısından incelenmesi, Türkiye’nin uluslararası hukuk açısından tezlerinin, haklılığının ortaya konulması için çalışma başlatıldığını söyledi. Eylül ayında ilgili kurum ve kuruluşlarla uluslararası aktörlerin de davet edileceği bir toplantı yapılacağını açıkladı.