Türkiye’de geleceği şekillendiren yeni girişimler

Ayrıca, ülke olarak da rekabetçi kalmamızın tek yolunun güçlü bir girişimcilik ortamı yaratmaktan geçtiğini düşünüyorum.



İki senedir düzenlenmesinde rol aldığım smartcon konferansı bu yıl 27-28 Eylül’de gerçekleşecek. Geçen yıl olduğu gibi smartcon 2017 de özel bir start-up programı içerecek. Amacımız yüksek teknoloji üreten, AR-GE bazlı, katma değeri yüksek yeni girişimlere dikkat çekmek ve destek olmak. Start-up’ından yatırımcısına, kuluçka merkezinden kurum içi girişimcisine kadar tüm paydaşlarla zengin bir içerik olacak konferansta. Yapılan açık çağrı sonucu seçilen 14 girişim sunum yapacak, start-up ekosisteminin önde gelen isimlerinden oluşan jüri sunumları değerlendirecek ve seçilen start-up 2018 smartcon’un ana sahnesinde yer alacak. Şu ana kadar seçilen bazı start-up’lar şöyle:



EYEDİUS

Mevcut güvenlik kameralarını akıllandırarak, işlediği görüntüden yüksek güvenlik ve kontrol çözümleri sağlayan teknoloji şirketi. Yüz tanıma, insan & obje tespiti, kişi ve/veya obje odaklı senaryo bazlı özel çözümler yapabiliyor.



NEXT HORİZON

Askeri ve sivil sektörlerde yangın söndürme, şüpheli cisimlere müdahale, el yapımı patlayıcı tarama, seyir ve keşif gibi çözümler sunabilen robot platformu.



SPİROHOME

Akciğerinin durumunu takip etmek isteyen astım, KOAH, kistik fibrosis gibi kronik solunum hastalarına yönelik bir e-sağlık platformu. Hastalar ve doktorlar için kişisel dijital spirometre, entegre mobil uygulama ve web platformu ile hastaların solunum değerlerini ve ilaç kullanımlarını takip etmesine imkan tanıyarak, atakların ve gereksiz hastane ziyaretlerinin önüne geçiyor.



PAYM.ES

Paym.es, tüm kullanıcılarına anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden, online alış-satışta dünyanın her yerinden güvenli ödeme alabilmeyi sağlıyor. Mecra bağımsızlığı ile de Instagram, Facebook, Etsy ve Letgo gibi sosyal ağlar üzerinden ürün satışı yapma imkanı sunuyor.



TAGLETTE

Kendi geliştirdiği RFID mikroçipleri ile başta perakende olmak üzere birçok sektörde üretimden tüketime kadar olan tüm süreçleri ve müşteri ürün etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak analiz eden sistemler geliştiriyor



PROGİN

Takip mesafesi, şerit takibi gibi sürüş asistanları. Uzun vadede amaçları Türkiye’nin global pazara ihracat yapan ilk otonom taşıt teknolojileri kuruluşu olmak.



TARLA.İO

Şirket toprakta, havada ve bitkide gizli kalmış bilgiyi ortaya çıkartıyor, düzenliyor, işliyor ve anlamlandırıyor. Her tarladaki yerel hava durumu, toprak bilgisi ve bitki gelişimi için kurulan modellerle sahada neler olduğunun ve olacağının ipuçlarını veriyor.



AXOLOTL BİO

Biyomühendislik, Rejeneratif Tıp ve Doku Bilimleri alanlarında çalışan firma ve araştırma kuruluşları için yıkıcı bir çözüm olan 3 boyutlu biyobaskı yapabilen makine geliştiriyor.



TARSUS INC.

Şirket Endüstri 4.0 dönüşümü için bir sensör entegrasyon, veri yönetimi ve analitiği platformu geliştiriyor.



ARTİWİSE

Bulut tabanlı çalışan, bir metin analitiği platformu. Kurumların ve kişilerin verileri ile makine öğrenmesi ve doğal dil işlemeyi kullanarak kendi işlerine özgü modeller oluşturabilmesini ve verilerini analiz edebilmesini sağlıyor.



Son bir kaç start-up seçilecek bu hafta içerisinde. Eğer değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğünüz şirketler varsa lütfen hhamutcu@smartcon.com adresinden bana iletin. Konferansla ilgili detaylar ve geçen sene katılan start-up’lar www.smartcon.com’da.