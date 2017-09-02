Köşe yazarları yapay zekaya karşı

Daha önceki yazılarımda ortadan kaybolacak mesleklerden bahsederken pek akla gelmeyecek örneklerden biri olarak spor yazarlığını vermiştim. Şu anda bir spor karşılaşmasının standart bir şekilde yazılı anlatımı Narrative Science şirketinin yapay zeka uygulamaları tarafından yapılabiliyor. Hatta kurucusu çok yakında bir bilgisayarın Pulitzer ödülü kazanabileceğini iddia ediyor.

Bence en azından köşe yazarlığı uzun süre bilgisayarların gazabına uğramayacak. Peki acaba bir yapay zeka uygulaması bir köşe yazarının yüzlerce yazısını incelese o yazarın kaleminden çıkmış gibi bir yazı hazırlayabilir mi? İngilizce roman yazan bot’lar var uzun süredir, örneğin bundan 10 sene önce bilgisayarların Anna Karenina’nın hikayesini Haruki Murakami stilinde yazdığı Gerçek Aşk isminde bir roman var. Ama bildiğim kadarıyla bahsettiğim şekilde Türkçe olarak yazı yazabilecek bir çözüm yok.



Ben de acaba Hürriyet’in usta yazarlarının özellikle politika dışı olan yazılarını (örneğin Pazar günü köşeleri gibi) bir algoritmadan geçirsek ve onların stilinde ama benim yazdığım konularla ilgili yazılar ortaya çıksa nasıl olur diye düşünmeye çalıştım. Ve onların bayram hoşgörüsüne de sığınarak bazı örnekler hazırladım. Belki bir gün birileri böyle bir uygulama geliştirir. Şimdilik sürç-i lisan yapmışsam affola.

ERTUĞRUL ÖZKÖK

MARS RESEPSİYONUNDAN AKILDA KALANLAR

Elon Musk’ın Mars’a ilk defa giden uzay aracının dönüşünü kutlamak amacıyla Los Angeles Kodak Tiyatrosu’nda verdiği resepsiyondaydım. Mars’a gidilip gelinmesi insanlık için büyük bir adım şüphesiz. Daha önce defalarca Oscar törenlerini de izlediğim, Hollywood Bulvarı üzerindeki bu görkemli salona girerken gözüme kırmızı halı üzerinde Monica Bellucci çarptı. Daha sonra Dolce & Gabbana’dan olduğunu öğrendiğim, siyah ve sade müthiş bir elbise vardı üzerinde. Duyduğum kadarıyla Paris’in 14. arrondissement’ındaki evinde Domenico Dolce bizzat almış ölçülerini. Kadınlar için en güzel yaş 53’tür dedirtti herkese.



GOOGLE ERGENLİKTEN ÇIKIYOR!

7 Eylul’de Google 19. yaşını kutlayacak. Dünyanın en değerli şirketleri listesinin demirbaşı olan şirket ‘teen’ yıllarının sonuncusunu yaşıyor. Olgunlaşıyor demek ki teknolojinin dahi çocukları. 1998’de kurulmuş Google. 1998’i düşününce tabii akla hemen Chateau Margaux’nun o yılki muhteşem kırmızısı akla geliyor. Her ne kadar kritikler o sene Chateau Ducru Beaucaillou’yu en iyi seçtilerse de benim gönlüm Margaux’dan yana.

AHMET HAKAN

SÜRÜCÜSÜZ ARABALARLA İLGİLİ KAFAMDA DELİ SORULAR

- Sürücüsüz taksiye bindiğimizde referandum konusunda taksi şoförünün nabzını nasıl tutacağız?

- Sürücünün sırtının terlememesi için üretilen hasır sırtlıkları kim alacak?

- Çam ağacı şeklinde kokular, kafa sallayan köpekler vb. ne olacak?

- Uzun yol kamyonlarının arkasına ‘Azrail bile ayağıma gelecekse sen neyin tribindesin’ yazılamayacaksa halkımız yaratıcılığını nasıl gösterecek?

- Manita koltuğu tarihe mi karışacak?

- Kamyon şoförleri olmayacaksa bir daha Selvi Boylum Al Yazmalım gibi bir film çekilemeyecek mi?



BU KADARI DA FAZLA!

Alan isminde kedi robot yapmışlar yaşlılara arkadaşlık yapması için. ‘Daha neler’ dedim kendi kendime ve hemen kapattım haberi Sekter görmesin diye. Dünyanın tüm yapay zeka uzmanları gelse Sekter’in kendine münhasır karakterini anlayamazlar. Hadi gidin siz poker, Go falan oynayın.