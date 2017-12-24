2018 Öngörüleri - II

1- 2018 yılı için en çok hangi teknoloji ve inovasyonlar için heyecan duyuyorsunuz?

Kitlelerin hayatında katma değer yaratabilen projeleri kişisel olarak heyecan verici buluyorum. Hiç kuşkusuz nesnelerin interneti ve yapay zeka alanında pek çok ürünü takip ediyoruz. Yaşanan tüm bu gelişmelerin bir anlam ifade etmesi için insanların gündelik yaşamlarına dokunabilmeleri gerekiyor. Bu sebeple sıklıkla Türkiye’deki internet penetrasyonunun artmasını ve ülkedeki dijital uçurumun azaltılmasını savunuyorum.



Bugünün dünyasında internet yalnızca ülkelerin ekonomik kalmasında kritik bir rol oynamakla kalmıyor, tüketicilerin sosyal refahının yükselmesine de katkıda bulunuyor. bağımsız bir araştırma kuruluşuna göre, Türkiye’de sabit geniş bant penetrasyonunun %25 artmasının, ülkenin gayrı safi yurt içi hasılasına 130 milyar dolar katkıda bulunacağı ve 500 bin kişilik ek istihdam yaratacağı öngörülüyor. Bu anlamda Türk Telekom’un geniş bant ağının merkezinde yer alarak Türkiye’nin her şehrine 246 bin km uzunluğunda fiber internet sağlıyor olmasından gurur duyuyorum. Dijital dünyanın avantajlarını daha fazla haneye ulaştırabilmek adına durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.



Şüphesiz ki nesnelerin interneti, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik alanlarında yaşanan gelişmelerden dolayı oldukça heyecanlıyız ve bu dikeylerde neler yapabileceğimize odaklanmış durumdayız. Bu gelişmelere ek olarak, artan işlemci gücünün ve büyük veri analitiğinin önümüzde pek çok kapı açacağının farkındayız. Blockchain de takip ettiğimiz teknolojiler arasında finans, üretim ve tedarik zinciri gibi alanlarda son derece kritik değişimlerin habercisi olarak ön sıralarda yer alıyor.



İnsanların gündelik yaşamlarına dokunarak yaşam kalitelerini arttıran teknolojilerin geliştirilmesi için çalışıyor ve bu amaçla çeşitli ortaklıklar kuruyoruz. Örnek verecek olursak:



- Uzaktan sağlık hizmetleri sağlayabilmek adına nesnelerin interneti teknolojileri



- Uzaktan tedavi ya da yurtdışında bir ameliyata katılabilmek için artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları



- Ulaşımı zor olan alanlarda ilaçların teslimi için drone’ların kullanımı



- Büyük veri teknolojileriyle hastaların rutin sağlık kayıtlarının analiz ederek önleyici çözümlerin sunulması

Saydığım örnekler, sağlıktan perakendeye, ulaşımdan eğitime dek pek çok sektör adına rahatlıkla çoğaltılabilir. Bizim için buradaki kritik konu bu teknolojilerin herkes için erişilebilir olması ve bu da ancak ve ancak Türkiye’de internet kullanımının arttırılmasıyla mümkün olabilir.

2- Hızla gelişen yeni teknolojilerin telekomünikasyon sektörü için yarattığı fırsat ve tehditler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kuantum bilgisayarlar bugün ulaşabildiğimiz işlemci gücünü kat be kat arttırarak AI, AR ve VR uygulamalarında devrimsel değişimlere yol açacaktır. Bununla birlikte, söz konusu teknolojiler kodlama ve sıkıştırma tekniklerinde yarattıkları iyileştirmelerle telekom sektöründe verimliliği arttıracak ve daha güvenli ve hızlı ağların kullanılmasına olanak sağlayacaktır.

3- Son olarak Türkiye’deki yeni teknoloji girişimcileri için sizden bir kaç cümle alabilir miyim?

Değişkenlik, belirsizlik ve karmaşıklığın hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Hal böyleyken şirketler için neyin engel neyin fırsat olduğunu bilebilmek mümkün değil.



Bu yüzden ‘yıkılmaya’ hazır esnek sistemlere, müşterilere ve fikirlere yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. İşlerine odaklanırken bir şeyi yapamıyorlarsa işbirliği yapsınlar, yapmaları şart değilse yapmayı bıraksınlar.

Paul’e katkısı için çok teşekkür ediyorum.