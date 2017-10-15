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Hakan Ünsal

Hakan Ünsal

hunsal@hurriyet.com.tr

Taht Oyunları ve gerçek kral

15 Ekim 2017

G.SARAY’ın bu sene kadrosunun tamamına yakınını yenilemesine rağmen beklenenin çok üzerinde bir oyun-sonuç grafiği yakalaması, lig yarışında bütün hesapları alt üst etti.

Beşiktaş’ın şampiyon kadrosu ve özgüveni, Fenerbahçe’nin önemli transferler yapması, Trabzonspor’un 50’nci yıl konsantrasyonu ve Başakşehir’in son yıllarda yarıştaki varlığı bu sene ligi Taht Oyunları’na  (Game of Thrones) çevirdi.

Kral Toprakları’nda hükümdarlık ilan etmek isteyen ve gücü ele geçirmek için savaşan aileler gibi oldu lig. Ama Gerçek Kral buna izin vermeyecek gibi gözüküyor. Çünkü Kral, kendisi için savaşan, sadık ve korkusuz askerlere sahip.

KORKUSUZ ASKERLER

- Krallar’ın ve Lordlar’ın arkasında kalan ama büyük işler yapan Jon Snow’a benzeyen Tolga Ciğerci ile,

- Kuzey’in Kralı, lideri ve korkusuz savaşçısı Ed Stark’ın sahada vücut bulmuş hali Gomis ile,

- Yetenekleri ve gücü ile geleceğin kralı olacak karizmatik Bran Stark gibi Rodrigues ile,

- Güçlü, acımasız, sadık ve savaşmak için doğmuş Sander Clegane’in bile hayran olacağı Maicon ile,

- Sert, tavizsiz ve ailesi için herşeyi yapacak kadar gözü kara Tywin Lannister kopyası Serdar Aziz ile,

- Kılıç ustası, sorun çözen, güvenilir ve hızlı Brom’un futbolcu versiyonu Feghouli ile,

- Zekası ile hayran bırakan, öngörülü ve tahmin edilemez Petry Baelish’i gölgede bırakan Fernando ile,

- Etkileyici duruşu, savaşçı ruhu ve Genç Kral olacak kadar kapasiteli Rob Stark, Belhanda ile,

- Ve tabii Kral Muhafızı, çok sevilen son kale Muslera ile korku salıyor..

MAÇIN ADAMI: GOMİS

-  KISA bir ara verdikten sonra geri dönen, ‘Kuzey’in Kralı’ Gomis. Takımına Konya karşısında galibiyeti getirmekle kalmadı, Fenerbahçe derbisi öncesi moral depolattı.

 

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