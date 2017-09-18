Şimdilik rüzgar

TEMELİNDE sistemin öncelikli olduğu ama sistemini farklı oyun tarzlarına yansıtan iki teknik adamın takımının mücadelesi oldu. Ersun hocanın takımlarının baskı üzerine kurulu, heyecan veren ekipler olduğu biliniyor. Abdullah hoca ise oyunu ve rakibi kontrol ederek hakim olma anlayışını uyguluyor.

Başakşehir, var olan oyun kalitesini yaptığı transferlerle başka bir seviyeye taşıdı. Forvet sıkıntısı Adebayor ile çözüldü. Tek problemi oyunu geriden kurma ya da baskı altında defansın hata yapması. Ersun hoca da buraya oynayarak sorunu büyüttü ve sonucu aldı. Trabzon’un, maçın başından golü bulduğu ana kadar olan ilk çeyrekte Başakşehir defansına yaptığı baskı ile sonuç alması kadar, Adebayor’un da sakatlanması önemli bir diğer gelişmeydi.

MAÇIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN AVCI OLDU

Golü bulana kadar doğru işler yapan Trabzonlu oyuncular, ilk yarının kalan bölümünde iyi yaptıkları işleri bırakınca sıradanlaştı ve golü yedi. Başakşehir takımının orta sahada hakim olmasını engelleyememek Trabzonspor’un ilk yarıyı kötü bitirmesine sebep oldu. Tabii Emre Belözoğlu gerçeğini de unutmamak lazım.

İkinci yarı dejavu gibiydi. Yine önde baskı, yine hataya zorlama, yine Burak Yılmaz.

Maçın seyrini değiştiren, maçı seyretmeyen Abdullah hoca oldu. Yaptığı müdahalelerle oyunu çevirdi. Ersun hoca, oyun 2-1 iken oyuna dahil olabilse kazanarak evine dönebilirdi.

Bildiğimiz Trabzonspor ‘fırtına’ ise bu Trabzonspor daha ‘rüzgar’ kıvamında...

MAÇIN ADAMI: BURAK YILMAZ

- Attığı gollerle Trabzonspor’u sırtlamaya ve kendisini istemeyen Beşiktaş taraftarlarına mesaj vermeye devam ediyor. Emre Belözoğlu da maçın diğer başarılı ismiydi.