Seviye farkı

BAŞAKŞEHİR için birkaç yıldır en büyük eksik hem skor yapan hemde organizatör olan bir forvet eksiğiydi.

Abdullah Hoca, yaptığı transferlerden beklediği verimi alamayınca geride kalan yıllarda başka bir oyunu oynamak zorunda kalmıştı. Adebayor’un acaba olur mu dedirten ve soru işaretleri barındıran transferi sadece onun geri dönüşüne değil, Başakşehir’in de başka seviyeye çıkmasına sebep oldu.

Geçen sezon yakalanan oyun ritmi ve başarı sonuç olarak sistemi upgrade etme mecburiyeti doğurunca, transferler çok önem kazandı. Visca’yı bırakmayıp, Clichy, Elia, Tunay, Kerim Frei, Chedjou, Gökhan İnler ve Da Costa’yı almak ciddi transfer başarısıdır.

ADEBAYOR ETKİSİ

Visca zaten çok iyi işler yapıyor ama yeni gelen Elia’nın hızı ve skor üretmenin ötesinde oyun kurgusuna katkısı önemli. Çünkü, geçen seneden Mossoro destekli Emre ve Adebayor arasında oturmaya başlayan rakip alanda pas oyununu bir üst aşamaya taşımanın yapı taşı olacak bu oyuncular. Elia ve Clichy bu oyunu güçlendirirken Visca, Mossoro, Tunay ve Kerim gibi oyuncuların etkinlikleri çok daha üst seviyeye çıkacak. Unutmayalım ki, geçen senenin en etkili ve dikkat çekici ismi Cengiz’in gidişi sıfır sıkıntı oldu ve kimsenin aklına bile gelmiyor.

Başakşehir geçen sene oyunu rakip alana taşıyarak oynamayı başardı. Bu sene oyuna sahanın heryerinde tamamen hakim olacak şekilde etkili isimlere sahipler ve sezonun genelinde maçlarda topa hakimiyet yüzdesi en yukarıda olan takım olurlar.