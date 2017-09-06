Sabırlı oynadık öyle kazandık

LUCESCU’nun Ukrayna maçından 7 oyuncu değiştirmesinin 2 sebebi var. İlki, Ukrayna karşısında kötü yada vasat oyun diye bile tabir edemeyeceğimiz sahadaki görüntü. İkincisi, Lucescu’nun takımı tanımıyor yada yeni tanıyor olmasıydı. İlk maçtaki sahaya sürdüğü oyuncuları tanıdığını sandı ama acı gerçekle tanıştı.

Lucescu’nun Türkiye’de başarılı olduğu yıllarda, yerli oyuncu rezervi hem kalite hemde sayı olarak çok iyi seviyede idi. Yabancı sınırı diye isyan etmesinin sebebi de aslında bu yüzden. Elinde yeterli yerli oyuncu olsa yabancının serbest olması umurunda olmazdı.

Peki 7 oyuncu değiştirdik ve sonuç olarak bu denli etkisini gördük mü? Oynayanlar arasında Çağlar, Nuri ve Burak iyi durumda olanlardı. Bunlara Eskişehir’in büyük taraftar desteği eklenince daha dirençli gözüktük. Mücadele seviyemizi yukarı çektik ama organize olmakta zorlandık.

MODRIC NEDEN RAHAT?

Ben Hakan Çalhanoğlu’nun bizim takım için lüks olduğunu düşünüyorum. Hakan çok iyi bir frikikçi ve iyi bir şutör olabilir ama bizim takımımızın Hakan’ın bu özelliklerini kullanabileceği sistemi yada yapısı olmadığı için Çalhanoğlu oynanan maçların genelinde ya vasat yada kötü oynuyor. Dahası, Hakan oynadığı için Emre Mor ve Cengiz gibi doğal kenar oyuncularını da oynatamıyoruz.

Orta sahada Modriç ve Kovaciç etkinliğini kesemeyince oyuna hakim olmakta zorlandık. Hırvat takımının organizatörü, aklı, kaptanı, herşeyi Modriç’e maç boyunca markaj yapmamış olmamız da ayrı bir soru işareti. Modriç orta sahada hiç direnç görmeden top taşıdı, önde gitti asist yaptı, istediği herşeyi kolayca yaptı. Kaliteli bir adama bu kadar rahatlık verirsen o da şov yapar.

SAVAŞAN BİR TAKIM

Maçın ikinci yarısı, tabiri caizse taraftarın çoşkusu ve itmesi ile başladı. Bu anlamda stad seçiminin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Savunmanın ve özellikle Çağlar’ın iyi oyunu bizi ayakta tutarken, Oğuzhan’ın dvereye girmesi ve Emre Mor değişikliği etkisini gösterdi. Bu maç akılla ve sabırla oynanması gerekiyordu ve biz tam olarak bunu yaptık.

Bu maçın bize anlattığı ve dolayısı ile Lucescu’ya anlatması gereken, formda ve hak eden kimse onu oynatırsan kaybetsende kazanan sen olursun.

İstekli ve formayı almak isteyen isimler olunca en kötü mücadele eden ve savaşan oyuncular görüyoruz.

İşimizi yine sonlara bıraktık ve biz bu işi seviyoruz. Bakalım bu sefer de başarabilecek miyiz?

MAÇIN ADAMI: OĞUZHAN

Kadroya çağırılmaması, ardından tepkiler üzerine dahil edilmesi kendisini etkilememiş göründü. Futbolu ve hazırladığı gol ile ile tamımımızın yıldızı oldu.