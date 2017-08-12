G.Saray’da Fatih Terim için henüz şartlar oluşmadı...

LİG bu hafta başlıyor ve takımların hazırlığı hala devam ediyor. G.Saray’da ise sezon başı kampı kadrosu daha yeni oluşturuluyor. Şu anda oluşturulan takımın Haziran ortasında hazır olması ve beraber bol antreman, maç yapması lazımdı.

Plansızlık ve acemilik tavan yapmış durumda. Sen sezonu bu kadar erken aç ve hala ortada hazır bir şey olmasın.

Normal çünkü:

1- Transfer için hazırlık yapılmadı.

2- Sneijder krizi çıkarıldı ve yönetilemedi.

3- Östersunds’a elenmek büyük şok yarattı.

4- Hoca aramaya başlamak dengeleri bozdu.

5- Yapılmak istenenler doğru anlatılmadı.

DAHA İYİ OLMADI

G.Saray’ın sezonu çok erken açacağı ve Avrupa maçı oynayacağı önceden belli iken bunu öngörememek, Sneijder krizi çıkarmak ve çıkarılan krizi yönetememek ayrı bir meziyet isteyen yöneticilik hasleti olsa gerek.

Sonra da öngörüsüz ve panik şekilde para harcayarak hataları kapatmaya çalışmak...

Gelen isimler kağıt üstünde iyi gözüküyor fakat gidenleri düşününce “Galatasaray büyüdü mü küçüldü mü?” sorusuna net olarak “Daha iyi oldu” cevabını veremeyiz. Yapmak istediklerini bile anlatamayan, taraftar ve kamuoyu ile iletişimi sıfır olan yönetim şekli görüyoruz.

Bu denli geç ama sert bir geçiş yapacaksan, öngörüsüz ve hesapsız para harcayacaksan, hazırlıksız ve panik transferler yapacaksan seni kurtaracak 3 kritik etkeni hazırlaman lazım.

1- Taktisyen ve futbolcular üzerinde etkisi olan bir Teknik adama sahip olmak. Ancak bu şekilde oyuncuları kısa sürede bir ekip haline getirebilirsin. Tudor’un taktisyenliği ve oyuncular üzerindeki etkisi yok hükmünde.

2- Özel ve yetenekli oyuncular transfer etmek. Giden oyuncular Wesley, Bruma ve Podolski’yi bir tarafa, Gomis, Belhanda, Ndiaye’yi diğer yana koyunca gelenlerin işinin zor olduğu ortada.

3- Bunlar yoksa ve olmuyorsa, takım dibe gidiyorsa yeni hocayı belirlemek ve hazır tutmak. Yönetimin istemese de tek alternatifi var o da Fatih Terim.

SATRANÇ OYNANIYOR

Fatih Hoca şu anda gelmez çünkü;

1- Şartlar oluşmuş değil. Hoca’nın gelmesi için ortak ve güçlü bir ses gelmesi lazım.

2- Hoca şunu gayet iyi biliyor ki Galatasaray Yönetimi’nin eli kolu bağlı ve eninde sonunda mutlaka kapısını çalacaklar.

3- Zaman lehine işliyor. Takım daha yeni oluşturuluyor, oyuncuların ne vereceği belli değil ve transferleri kendi yapmadı.

4- Geldiğinde tam yetkili olmak ister. Şu anda o ortam yok.

İlk 5-6 haftadaki duruma göre hoca çağrılacak. Şu anda her iki taraf satranç oynuyor.

HOCANIN DÜŞÜNMESİ GEREK

- BURADA dikkat çekici ve hocanın düşünmesi gereken önemli bir nokta var. Neden Fatih Terim boşta olduğu halde çok güçlü bir şekilde ismi dillendirilmiyor.

Yönetim’in istemediği çok aşikar ve adeta görmezden geliyorlar.

- Camiadan da ciddi ses gelmiyor ve hocanın ismi yeterince ön plana çıkarılmıyor. Dahası, taraftar da şaşırtıcı şekilde beklenenin altında bir düzeyde hocayı istiyor.

O yüzden “Şu anda hoca gelmez” diyorum. Camia, taraftar, Yönetim ve basın “Artık yeter” dediğinde Fatih Hoca “Ben buradayım” diyecektir.

- Fatih Terim. Takımın oyunu, Tudor’un seçimleri, sonuçlar, yönetimin seçim beklentisi ve diğer takımların durumu Fatih Hoca’nın durumunu belirleyecek. Aslında Özbek yönetiminin kaderini belirleyecek. Kötü geçen sezonu transfer kozunu kullanarak unutturmaya çalışan ve seçime hazırlık yapan Özbek için son ama en büyük koz Fatih Terim.

- Acaba Sayın Başkan, Fatih Terim kozunu akıllıca bir hamle ile sona saklıyor olabilir mi ? Cevabınızı biliyorum....