Favori belli oldu

Sonuçta goller, asistler, tempo ve güzel oyun ortaya çıktı. Osmanlıspor tercihini, Galatasaray’ın hızlı ayakları Ndiaye ve Rodrigues’e koşu alanı bırakmama, Belhanda’ya asist zamanı tanımama ve Gomis’in rahat topla buluşmasını engelleme adına, ‘oyunu kendi alanında kabul etme’ şeklinde kullandı. Bülent Uygun hoca, Galatasaray’ın refleks olarak üzerine geleceğini bildiğinden önde klasik bir forvet yerine Aminu ve Serdar gibi hızlı oyuncular üzerinden planlarını uygulamaya koydu.

TAVİZSİZ VE SERT PRES

İlk çeyrekte işe yarar gibi gözüken ve Gomis’i az gördüğümüz, Belhanda’yı geri iten bu planı bozan; Galatasaray’ın belalısı duran topu avantaja çeviren Maicon oldu.

Galatasaray’ın iki maçta en dikkat çekici ve etkili yanı orta sahada yapılan tavizsiz ve sert pres. Kaptırılan toptan sonra Ndiaye, Belhanda, Fernando ve Tolga ile yapılan pres, sahanın bir başka bölgesinde en az 3 oyuncu ile yapılınca rakip çaresizce topu kaybediyor. Bu pres gücünde ve fiziki kalitede, sezonu çok erken açmanın etkili olduğunu unutmayalım.

BU SEZON ÇOK FARKLI

Geçen sene de Galatasaray topa ve oyuna hakim bir takımdı. Topla oynama yüzdeleri iyiydi. Ama bu sene bir başka büyük fark var ki, o da topa ve oyuna hakim olmanın ötesine geçip rakibe de hakim olmaya başladı. Topa, oyuna ve rakibe hükmeden, istediği şekile sokan bir takım oldu. Bunda yapılan etkili prese öne çıkarak destek veren Maicon ve defansın da katkısı büyük. Geri kaçmak yerine, öne hızlı oynayan takıma orta sahaya kadar çıkarak destek veren ve takımın ekonomik oynamasını sağlayan savunma doğru iş yapıyor.

Takımda kaliteli oyuncuların sayısı fazlalaşınca Tudor’un da işi kolaylaşıyor. Baksanıza Tolga neler yapıyor... Çevresinde yetenekli oyuncular olunca daha fazla verim veriyor. Benzer durum Tudor için de geçerli. Şimdi elinde kaliteli ve kendilerini ispat çabasında olan oyuncular var. Bu oyuncuların performansı lige yansıyınca Tudor’un geçen sezon yaptıkları unutulacak ve kötü imajı silinecek.

MAÇIN ADAMI: GOMIS

Fransız futbolcu hem topu çok iyi saklıyor hem de birinci sınıf goller atıyor. Dünkü golü de şahaneydi. Bu tarz golleri biz en son Drogba varken görmüştük.