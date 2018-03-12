Erken uyarı

GALATASARAY için her şeyin ters gittiği bir maç başlangıcı ve ilk yarı oldu. Büyük taraftar desteğinin olduğu bir maçta daha ilk yarıda bu kadar olumsuzluk nadir görülür. Peki neydi o olumsuzluklar?..

1-) Geçen haftaki 7-0’lık galibiyetin tribüne olumlu ama sahaya olumsuz etkisi.

2-) Nagatomo’ya atılan ters topların hiçbirinin tutmaması.

3-) Maçın başında mağlup duruma düşülmesi.

4-) Gomis’in penaltı kaçırması.

5-) Donk’un, karşısındaki kalabalık set nedeniyle yana oynamak zorunda kalması.

6-) Volkan Şen ile Skubic’in kendi bölgelerini çok iyi kullanması.

7-) Eto’o’nun topu tutarak ve faul alarak takımını rahatlatması.

8-) Galatasaray savunmasının dağınık, geç kalan ve hata yapan hali.

9-) Ve tabii Serkan Kırıntılı’yı maçın adamı yapacak kurtarışları.

Konyaspor’un maçın başında öne geçmesi, oyunu tek kaleye çevirdi ama çabuk ve tek paslarla pozisyon bulmayı becerdiler. Volkan, Eto’o ve Milosevic’e baskıda geç kalınması, orta sahada yavaş ve yana oyun Konyaspor’a nefes aldırdı.

TERİM KAZANDIRDI

İkinci yarı değişiklikler ile değişik başladı. Her geçen dakika artan baskı ve kötü gününde yakalanan Gomis’in takıma nefes aldırmasıyla gelen pozisyonlar. Günün iyilerinden Belhanda’nın ‘kırılma anı’ olur diye düşündüğümüz pozisyonunu unutturan ve maçı kazandıran adam Sinan Gümüş. Aslında bir tarafı itibarı ile takımın durumuna müdahale eden ve kazandıran Fatih Terim.

İkinci yarı;

1-) Fatih Hoca’nın müdahalesi.

2-) Sinan Gümüş’ün maçı alması.

3-) Gomis’in geri dönmesi.

4-) Belhanda’nın istekli hali.

Orta sahada Fernando’ya duyulan ihtiyacın daha fazla hissedildiği bir maç oldu. Savunmanın bu maçtaki durumu endişe vericiydi. Beklenenin çok ötesinde bir maç ve haftaya derbiye kayıpsız gitmenin avantajı. Derbi nefis geçecek.

MAÇIN ADAMI: SİNAN GÜMÜŞ

PENALTI kurtaran ve çok iyi oynayan kaleci Serkan Kırıntılı da var ama 1 gol ve 1 asist ile 3 puanı kazandıran Sinan Gümüş, maçın adamı olmayı daha çok hak etti.