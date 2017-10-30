Eksik ama fazla!

Rıza hocanın eksiklerini, takımının pozisyonunu ve Galatasaray’ın gücünü düşünerek, oyunu mücadele üzerine kurgulayacak tercihler yapması ve bu tercihin işe yaracağı ilk yarım saatte belli oldu. Bu bölümde, orta sahada iyi baskı yapan ve Galatasaray’ın geriden oyun kurmasına izin vermeyen Trabzonspor’un en çok sıkıntı yaşattığı oyuncu Denayer oldu.

Serdar Aziz’e göre, hazır olmayan görüntüsüne rağmen Igor Tudor’un tercihini Denayer’den yana kullanması savunmadaki hassas dengeyi de bozdu. Galatasaray’ın ilk yarıdaki oyununu yönlendiren ve etkinliğini sağlayan Mariano-Feghouli ikilisi oldu. Fakat, rakip alana geçildiğinde ortaya çıkan son pas sorunu, Mariano, Feghouli ve Tolga’nın kenardan getirdiği toplarda da ortaya çıktı ve önemli sayılacak pozisyonlar kötü pas ve ortalarla heba oldu.

Öne taşınılan topları Gomis ile buluşturamamak ve baskı yenildiğinde basit top kayıpları, Galatasaray’ın dağınık ve etkisiz olmasının sebebiydi. Tudor, derbi maçta da öne hızlı top taşıyacak oyuncularını tercih etmemiş ve sıkıntı yaşamıştı. Pas yapamadığı ve top kayıpları yaşadığı orta sahayı hem çabuk hem de direkt geçmek adına Rodrigues’i tercih etti. Bunu, rakibin orta sahadaki hakimiyetini by-pass etmek için yaptı.

Trabzonspor eksik, Galatasaray fazlaydı. Ama eksik olan her şeyini sahaya verdi, savaştı ve kazandı. Maçın başından sonuna kadar taktik disiplin ile oynayan Trabzonspor, Rıza hocanın isteklerini eksiksiz uygulayarak 3 puanı aldı..

KÂBUS GERi DÖNDÜ

Uzun zamandır gözükmeyen duran top sorunu, tüm dehşeti ile tekrar ortaya çıktı. Duran toptan 3 net pozisyon verdi G.Saray. Kornerden direkt kaleye giden pozisyon oldu, yine kornerden Okay bomboş vurdu ve gol duran toptan geldi. Duran topta böyle bir istatistik ile oynarsan, rakibinin eksik olmasının avantajı kalmaz.

MAÇIN ADAMI: RIZA ÇALIMBAY

ANTALYASPOR’da iken Galatasaray’ı iyi analiz edip puan alan, bu sefer eksik kadrosuna rağmen çok iyi mücadele eden ve kazanan bir takım ortaya çıkaran Rıza Çalımbay.