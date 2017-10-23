Bozuk düzen...

DAHA 9. haftada sezonun geri kalanını etkileyecek kadar önemli hale gelmiş ve bir maçın ötesine geçmişti derbi.

Tudor’un maça 3’lü defans başlaması ve alışılmış düzeni değiştirme isteği Serdar’ın sakatlığına takılmış, takım, maça normal oyununu oynamasına engel olacak kadar aşırı istek ve hırs ile başlamıştı.

Belhanda da ilk defa gördüğümüz agresif tavır, Mariano’nun hırsını dizginleyemeyerek erken sarı kart alması, hazır olmayan Denayer’in sarı kartı sakin kalamamanın sonuçlarıydı.

İlk yarıda en önemli problem, Galatasaray’ı sezon başından beri farklı kılan öne hızlı oyunu hiç uygulayamamasıydı. Yavaş oyun, maçı ikinci yarıya ve son anlara taşımak isteyen Aykut Hoca’nın tam da istediği işti.

Kendi oyununu oynayamayan, baskı kurduğu halde bunu rakibe kabul ettiremeyen sadece takım değildi. Tolga, Denayer, Belhanda ve Feghouli ilk yarı iyi oynamadı. Aslında Galatasaray ilk yarı ne yaptığının farkında olmayan bir takımdı. Bunun sebebi de Fenerbahçe değil kendine zarar veren aşırı motivasyonuydu.

10’U GÖREMEMEK...

Tudor’un devre arası sorunu görüp müdahale edeceğini beklerken maçı seyretmesi koca ikinci yarıyı heba etti. Rodrigues,Yasin ve Sinan gibi oyunu hızlandıracak, adam eksiltme ve öne top taşıma özelliği olan adamları tercih etmeyip, Belhanda ve Feghouli’yi oyunda tutması hataydı.

İtici güç taraftar da çok erken oyundan kopup destek veremeyince ikinci yarı hiçbir şey yapamadan ve kötü geçti. Belhanda atıldıktan sonra zaten üstünlük kurmak imkansızdı. Maçın başından atıldığı ana kadar normal olmayan bir agresiflik ve kötü bir oyun oynayan Belhanda, geldiğinden beri beklentilerin altında.

Derbi, Fenerbahçe ve Aykut Hoca’nın istediği şekilde oynandı. Zevksiz, pozisyonu az ve beklentinin çok altında. Fenerbahçe istediğini aldı ama Galatasaray çok ama çok önemli bir maçı kaybetti bence. Berabere kalmak, önemli sonuçları olacak böylesine kritik maçta kayıp gibi. Galatasaray bu beraberliğin sonuçlarını ileriki haftalarda görür.

Sezon başından beri iyi oynayan Galatasaray için yazı ve yorumlarımda hep futbolcu odaklı yazdım konuştum. Sebebi, Tudor’un geçen sene takımın başında iken yapamadığı işleri bu sene başarıp başaramayacağını görmekti. Aslında, bu sene oynanan oyunun ve liderliğin çok sayıda kaliteli futbolcunun varlığının sonucu olduğunu, Teknik adam etkisinin kritik ve zor maçlarda ortaya çıkacağını düşündüğüm için bekledim. İlk sınavda sınıfta kaldı..

NEDEN KAZANAMADI?

1 Alışılmış düzenin dışına çıkmak.

2- Performans düşüren aşırı motivasyon.

3- Çabuk ve hızlı oyunu terk etme.

4- Belhanda ve Feghouli’nin kötü oyunu.

5- Gomis’e yeterli destek verilmemesi.

6- Taraftarın çok erken maçtan kopması.

7- Tudor’un baştan sona kötü tercihleri.

MAÇIN ADAMI: TUDOR-BELHANDA

- Futbolcularından her zamanki oyunlarını bekleyen ama alışılmış düzeni bozan, oyunu okumayı beceremeyen ve gidişatı değiştiremeyen teknik direktör Tudor ve Belhanda.