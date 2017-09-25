Biraz gecikti

G.SARAY’ın sezon başından beri iyi oynuyor ve beklenenden daha iyi sonuçlar alıyor olmasının iki sebebi vardı. Birincisi elbette attığı goller ve oyun stili ile Gomis iken diğeri, çok canlı, istekli, sert ve öne doğru net oynayan bir orta sahaya sahip olmasıydı.

Geçen hafta Kasımpaşa, ilk yarı, öne doğru tek ve çabuk paslar ile hızlı oynayarak Galatasaray orta sahasını by-pass edip pozisyonlar bulmuştu. Serdar ve Maicon’un orta saha çizgisine yakın oynuyor olması rakipler için hızlı hücum için alan ve pozisyon demek.

Bursaspor orta sahasında Badu-Agu ikilisi, Galatasaray orta sahasına aynı nitelikte cevap veren adamlar olunca öndeki Batalla, Delarge ve Kembo etkili oldu.

BAY RİSK TUDOR!

Rakipte, Badu-Agu gibi çok atletik bir orta saha, Battala gibi zeki ve yetenekli bir organizatör, Delarge-Kembo gibi süratli kenar oyuncuları varsa ve senin defansın orta saha çizgisinde oynuyorsa iki işi çok iyi yapman lazım.

İlki, pas oyununu minimum hata ile göbekten değil kenardan oynamak. İkincisi, topu kaybettiğinde top rakipte iken çok çok iyi baskı yapmak. İlk yarının ortalarından sonra bu işi yapan Galatasaray maçı tek kaleye çevirdi ama son vuruşu yapamadı.

Bursaspor savunmasının ana hedefi Gomis’i iyi marke etmesi, gol için başka ayaklara olan ihtiyacı fazlasıyla artırdı. Rodrigues, Tolga ve Maicon ile bu fırsatlar da geldi. Pozisyonlar bulunmaya başlamışken, Antalya maçından ders alan Tudor, iki beki çıkarıp 3’lü savunmaya dönüp ciddi risk aldı.

Öyle ki Bursaspor, tek pasla Fernando Muslera ile karşı karşıya kalacak kadar risk alınmıştı ama ortaya çıkan Serdar Aziz çok iyi müdahaleler ile müthiş defans yaptı.

Galatasaray, maçın genelinde iyi oynadı. Birçok net pozisyona rağmen maçın zor geçmesinin tek sebebi, topun doğru oyuncu ile buluşamamasıydı. Gomis, geldiğinden beri belki ilk defa pozisyona giremedi. Daha doğrusu pozisyona sokmadılar. Ama Feghouli’nin Premier Lig klasındaki müthiş golü ile iyice baskıyı artıran Galatasaray, kariyerinin en yılını şimdiden yaşayan ve sezonun adamı olmaya doğru giden Tolga ile işi bitirdi.

MAÇIN ADAMI: TUDOR

Serdar’ın adeta kale gibi süper savunmasını es geçemem ama maça damga vuran adam büyük risk alıp 3 puanı kazandıran Tudor oldu. İyi hoca olmanın şartlarını yerine getirdi.