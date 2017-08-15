Beklentiyi aşmak

Bu kadar sert bir değişim olacağı beklenmiyordu. İyi ve kaliteli isimler alındı fakat bu değişim için yapılan transferlerin geç olduğu da ortada. Bu kadar çok sayıda transfer yapan ve 11’inin neredeyse tamamı değişen bir takımın daha ilk haftadan organize bir ekip olmasını beklemek yanlış olur.

Fakat, ligin başı da olsa Gomis’in gol atmasını, Belhanda’nın asist yapmasını, Feghouli ve Rodrigues’in iyi ortalar yapmasını, Fernando’nun orta sahayı toparlamasını, Ndiaye’nin oyunu hızlandırmasını, Maicon’nun defansa liderlik yapmasını beklemek da hakkımız.

BEKLENEN GELDİ...

Maça, özlem, istek ve ispat üçlüsü ile açıklayabileceğimiz, seyirciyi de arkasına alarak güçlü başlangıç yapan ve golü bulan Galatasaray’da ilk 11 değişti, takım değişti, kaptan değişti, ama değişmeyen tek şey duran toptan gol yemek oldu. Ancak Galatasaraylı oyuncuların açlığı o kadar fazlaydı ki Gomis ve Belhanda işi çabucak bitirdi.

İlk yarıdan kalan, Ndiaye’nin çılgınlar gibi saldırması, Rodrigues’in, müthiş iştahı, Mariano’nun akıllı oyunu, Belhanda’nın klas golü ve Gomis’in “Sonunda beklenen forvet bulundu” dedirtmesiydi. Takımın fizik kalitesi, ilk yarıdaki tempo ve iştaha rağmen ikinci yarıyı görünce iyi seviyelere gelmiş. Gomis’in attığı gollerden daha önemlisi pozisyonunda yaptığı iyi işlerdi. Drogba’dan sonra 1. sınıf bir forveti oldu Galatasaray’ın.

MUHTEMEL SONUÇLAR

“Eksik ne” derseniz, sol bek eksiği çok net belli oluyor. Hele böyle oynayan bir takımda sol kenar iyice sırıtıyor. Takımda işi en zor olan Fernando. Çünkü bu taraftar Felipe Melo’yu gördü ve çıta orada duruyor. Fernando bundan daha iyisini vermek zorunda, yoksa beğenilmeyecektir.

Ligin ilk maçının bu denli memnun edici geçmesinin kısa vadede sonuçları olacak.

1- Terim ismi rafa kaldırılır.

2- Selçuk’un işi çok zor olur.

3- Tudor’un kredisi artar.

4- Tribünlerdeki “Yönetim istifa” sesleri kısılır.

MAÇIN ADAMI: NDIAYE

Maçın yıldızı Ndiaye dün akşam 3 kişilik oynayınca takımdaki bazı eksikler göze batmadı. Yeni transfer, bu denli istenmesinin haklı olduğunu ortaya koyduğu etkili futbolla göstermeyi bildi.