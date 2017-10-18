3 soru 3 cevap

1.SORU: Beşiktaş’ın bu galibiyetini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Monaco, bu grubun en kötü takımı. Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi’nde bambaşka bir takım oluyor. Siyah beyazlılar son derece haklı ve rahat bir galibiyet almayı başardı.

2.SORU: Monaco karşısında Beşiktaş’ın en iyileri kimlerdi?

Cenk gerçek anlamda resital yaptı. Sadece gol atmakla kalmadı, savunmada da iyi savaştı. Quaresma da tek kelimeyle döktürdü. Şenol hoca da Jardim’e ders verdi.

3.SORU: Cenk Tosun’dan böyle bir çıkış bekliyor muydunuz?

Formda bir Cenk’i iyi savunmalar bile durduramazken, Monaco defansının durdurması imkansızdı. Beşiktaş bu savunmaya karşı çok daha fazla gol atabilirdi.