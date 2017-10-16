3 soru 3 cevap

FARKI oluşturan oyuncuların başında Valbuena geldi. Oyun aklı ve organizasyon kabiliyetiyle parlayan bu oyuncunun en önemli destekçileri Giuliano ve Ozan Tufan oldu.

2.SORU: Galatasaray derbisi dünkü maçı etkiledi mi?

FENERBAHÇE’nin maça yüksek tempoyla başlamasının sebebi pazar günü oynanacak derbi için Galatasaray’a mesaj verme çabasıydı. Ama sonra o tempo oldukça düştü.

3.SORU: Fenerbahçe’nin şu an için en büyük sıkıntıları nedir?

POZİSYON hazırlayıcılar iyi ama pozisyonu bitirecekler problem. Fenerbahçe rakip ceza alanına kadar çok iyi geliyor ancak sonrası sıkıntılı. Ayrıca savunma organizasyonu da kötü.