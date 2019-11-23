Yatak problemleri

Sevgili okurlarım bugün köşemde yaşadıkları cinsel problem yüzünden evlilikleri bitme noktasına gelen iki kadının mektubuna yer veriyorum.
EŞİME YANAŞAMIYORUM
Merhaba Güzin Hanım, ben 8 yıllık evliyim... Kıskanç bir kadınım... Kocamla birkaç senedir de sorunlarımız var, sürekli tartışıyoruz... Üstelik ilişkiye girdiğimizde benim canım çok yanıyor, onun için eşime yanaşamıyorum. Eşim 1 haftadır eve gelmiyor. Çok hatalarım oldu, eşimden son bir şans istiyorum ama vermiyor. Çünkü inancını kaybetmiş, nasıl düzene sokacağımı bilmiyorum. Bana yardımcı olur musunuz?
◊ Rumuz: Nasıl düzeltirim
BÖYLE OLMASI NORMAL Mİ
Merhabalar Güzin Abla, ben 22 yaşındayım ve 2 aylık evliyim... İlk gece ilişkiyi girdik, daha sonra da birkaç kez birlikte olduk. Ama son birkaç haftadır ilişkiye giremiyorum, çünkü ilişki sonrasında kanama oluyor. Bununla birlikte inanılmaz bir acı ve idrar yaptığım zaman da yanma hissediyorum. Bunun böyle olması normal mi ya da tedavisi nedir? Ne yapmalıyım lütfen cevap ver Güzin Abla...
◊ Rumuz: Acil cevap
YANIT
Sevgili okurlarım, bu bir uzmanlık sorunu ama ben yine de ortada yıkılmak üzere iki yuva olduğunu düşünerek, size elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım. Çünkü yıkılmak üzere olan yuvalar da benim uzmanlık alanım.
Cinsel ilişkiye girememek psikolojik nedenlere bağlı olabilir. Kadın aldatıldığını düşünür, eşinden uzak durur.
Ona yaklaştığı her an aldatıldığı duygusu, diğer bütün duygularını bastırır. Eşine yaklaştığı anda, ilişkiyi kolaylaştıracak vajinal ortam oluşmaz. Bu da acı verir, tahriş yaratır. Zorlama sonucu da mesane ya da vajina zarar görebilir. Vajinal tahriş sonucu ya da idrarda kan görülebilir.
Önce bu ihanet duygusundan arınmak için bir psikoloğun yardımına başvurmak gerekebilir. Eşlerinize güvendiğiniz anda bu gerginlikten de kurtulacaksınız, ilişkiniz normale dönecektir.
Diğer yandan üriner organlardaki, yani mesane ve idrar yollardaki iltihaplanma, vajina girişini de etkiler. Kadınlar üriner hastalıklarda daha fazla risk altındadır!
Kadınların alt idrar yolu erkeklere göre daha kısa olması ve anüse yakınlığı nedeni ile enfeksiyonlar daha kolay ve daha sık ortaya çıkabilir.
Hastalık yapıcı bakterilerin alt idrar yolundan mesane ve üst üriner sisteme ulaşması nedeniyle, bu tür rahatsızlıklara çok daha fazla yatkındır. Bu yüzden kadınların tuvalet temizliğine çok daha fazla özen göstermeleri gerekir.
İşte bu yüzden cinsel ilişki sırasında aşırı yanma ve acı hissetmeleri mümkündür. Bu da ilişkiden kaçmalarına yol açabilir. Kısacası eşlerini çok sevseler de, ilişki sırasında acı duymak kadınları eşlerinden uzak durmaya yöneltir.
Böyle durumlarda bir kadın doğum uzmanına ve bir üroloji uzmanına başvurmak ve çözüm aramak gerekir. Çünkü cinsel ilişki evliliğin temellerinden biridir.
Yatak problemleri
Sevgili okurlarım bugün köşemde yaşadıkları cinsel problem yüzünden evlilikleri bitme noktasına gelen iki kadının mektubuna yer veriyorum.
EŞİME YANAŞAMIYORUM
Merhaba Güzin Hanım, ben 8 yıllık evliyim... Kıskanç bir kadınım... Kocamla birkaç senedir de sorunlarımız var, sürekli tartışıyoruz... Üstelik ilişkiye girdiğimizde benim canım çok yanıyor, onun için eşime yanaşamıyorum. Eşim 1 haftadır eve gelmiyor. Çok hatalarım oldu, eşimden son bir şans istiyorum ama vermiyor. Çünkü inancını kaybetmiş, nasıl düzene sokacağımı bilmiyorum. Bana yardımcı olur musunuz?
◊ Rumuz: Nasıl düzeltirim
BÖYLE OLMASI NORMAL Mİ
Merhabalar Güzin Abla, ben 22 yaşındayım ve 2 aylık evliyim... İlk gece ilişkiyi girdik, daha sonra da birkaç kez birlikte olduk. Ama son birkaç haftadır ilişkiye giremiyorum, çünkü ilişki sonrasında kanama oluyor. Bununla birlikte inanılmaz bir acı ve idrar yaptığım zaman da yanma hissediyorum. Bunun böyle olması normal mi ya da tedavisi nedir? Ne yapmalıyım lütfen cevap ver Güzin Abla...
◊ Rumuz: Acil cevap
YANIT
Sevgili okurlarım, bu bir uzmanlık sorunu ama ben yine de ortada yıkılmak üzere iki yuva olduğunu düşünerek, size elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım. Çünkü yıkılmak üzere olan yuvalar da benim uzmanlık alanım.
Cinsel ilişkiye girememek psikolojik nedenlere bağlı olabilir. Kadın aldatıldığını düşünür, eşinden uzak durur.
Ona yaklaştığı her an aldatıldığı duygusu, diğer bütün duygularını bastırır. Eşine yaklaştığı anda, ilişkiyi kolaylaştıracak vajinal ortam oluşmaz. Bu da acı verir, tahriş yaratır. Zorlama sonucu da mesane ya da vajina zarar görebilir. Vajinal tahriş sonucu ya da idrarda kan görülebilir.
Önce bu ihanet duygusundan arınmak için bir psikoloğun yardımına başvurmak gerekebilir. Eşlerinize güvendiğiniz anda bu gerginlikten de kurtulacaksınız, ilişkiniz normale dönecektir.
Diğer yandan üriner organlardaki, yani mesane ve idrar yollardaki iltihaplanma, vajina girişini de etkiler. Kadınlar üriner hastalıklarda daha fazla risk altındadır!
Kadınların alt idrar yolu erkeklere göre daha kısa olması ve anüse yakınlığı nedeni ile enfeksiyonlar daha kolay ve daha sık ortaya çıkabilir.
Hastalık yapıcı bakterilerin alt idrar yolundan mesane ve üst üriner sisteme ulaşması nedeniyle, bu tür rahatsızlıklara çok daha fazla yatkındır. Bu yüzden kadınların tuvalet temizliğine çok daha fazla özen göstermeleri gerekir.
İşte bu yüzden cinsel ilişki sırasında aşırı yanma ve acı hissetmeleri mümkündür. Bu da ilişkiden kaçmalarına yol açabilir. Kısacası eşlerini çok sevseler de, ilişki sırasında acı duymak kadınları eşlerinden uzak durmaya yöneltir.
Böyle durumlarda bir kadın doğum uzmanına ve bir üroloji uzmanına başvurmak ve çözüm aramak gerekir. Çünkü cinsel ilişki evliliğin temellerinden biridir.