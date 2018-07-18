Yasaklardan bıktım evi terk edeceğim

Hem ihanet hem de geçimsizliğin olduğu bir ailede büyüdüm. Babam annemi sürekli aldatmasına rağmen bana namus dersi vermeye çalışıyor.
Merhaba Güzin Abla... Ben bu yaz 25 yaşına girecek bir kızım. 7-8 yaşımdan beri bizim evde ciddi geçimsizlik yaşanıyor. O nedenle hayatın çok farkında biri olarak büyüdüm. Aile içinde çok sıkıntı yaşadım, hâlâ da yaşamaya devam ediyorum.
Babam, annemi sürekli aldatan, sosyal medyada başka kadınlarla yazışan biri... Üstelik annem de ben de bunu hep yakalıyoruz.
Bir de sanki kendisi bunları yapmazmış gibi bana durmadan namus dersi veriyor. Bazen ona “Baba” demek bile gelmiyor içimden.
Bana hapis hayatı yaşattığı için 20 yaşındayken evi terk ettim. Ama akrabalarım bundan dolayı annemi suçladığı için geri dönmek zorunda kaldım. Özel bir destek almadan, kendi çabamla üniversiteyi kazandım.
Okulum 1 sene uzadı ama bu arada boş durmak yerine çalışmak istiyorum.
Önüme çok güzel iş fırsatları da geliyor. Fakat babam hiçbir şekilde izin vermiyor.
Geçen yıl intihara kalkıştım, buna rağmen pek bir şey değişmedi. Babamın karşısına geçip konuşuyorum sürekli, beni anlasın diye uğraşıyorum, o da kâr etmiyor, bir türlü ikna olmuyor.
Kendimi çıkmazda hissediyorum Güzin Abla. Hatta kendimi bir sirk hayvanı gibi hissediyorum.
Babam adeta sözleriyle kırbaçlar gibi eğitmeye çalışıyor beni. Sürekli benim hakkımda kararlar veriyor. Buna rağmen benden başarı bekliyorlar.
Birkaç satıra sığdıramayacağım kadar zor bir hayat yaşıyorum.
Babama bir mektup yazmayı düşünüyorum.
Düşüncelerimi ve duygularımı anlatacağım ona, belki okuyunca anlar. Sonra da tekrar evi terk edeyim diyorum.
Bana lütfen yol göster Güzin Abla. Kendimi nasıl ifade etmeliyim?
◊ RUMUZ: SİRK HAYVANI
YANIT
Sevgili kızım, durumun beni gerçekten üzdü. Bir babanın öz kızını bu kadar ezmesi, kişiliğini bu kadar ayaklar altına almaya çalışması beni hem şaşırttı hem de senin geleceğin ve ruh sağlığın açısından endişelendirdi.
Sanal alemde ve eğlence amaçlı bile olsa başka kadınlarla görüşüp cinsel konuşmalar yapması, bir anlamda anneni küçük düşürmesi kabul edilir gibi değil. Senin bu durumun farkına vardığını bilmesi, sana karşı düşmanca tavırlar sergilemesinin nedeni olarak görülebilir. Belki sen olmasan annen yaşananların farkına bile varmayacaktı çünkü.
Baban muhtemelen bu yüzden başarını engellemekle, seni eve kapatmakla, çalışmana rıza göstermemekle sana eziyet ediyor.
Ancak bütün bunlara katlanamadığın için intihara kalkışman da büyük saçmalık...
Babanın acımasızlığı yüzünden yaşamdan vazgeçmek de ne demek?
Tam tersine yaşama sıkı sıkı sarılmalısın. Evden kaçmak çözüm değil sevgili kızım. Önce ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmelisin. Üniversiteye devam etmelisin, bir yandan da iyi bir iş bulup çalışmanda yarar var. Baban çalışmana izin vermiyorsa, o zaman bir yakınının yanına sığınırsın.
Aslında yaşın artık çalışmak ve ayrı bir ev tutmak için izin almanı gerektirmiyor. Yine de çok dikkatli olmalısın, çevrendekilere, yeni edindiğin arkadaşlara özen göstermelisin. Bunu başarabileceğini düşünüyorum.
Hem ihanet hem şiddet var
Güzin Abla, ben 20 yaşında, 2 yıllık evli bir kadınım. Nasıl anlatılır bilemiyorum ama sabrımın son demlerindeyim.
Bundan 6 ay önce eşimin beni bir kızla aldattığını öğrendim. Üstelik benim öğrendiğimi bile bile ilişkilerini sürdürdüler.
Kızı arayıp konuştum ama bu bile onu vazgeçirmeye yetmedi.
Daha sonra eşimin hayatında bir iki kız daha oldu.
Ben bunlara anlam veremiyorum. Benim âşık olduğum adam bu değil.
Ona sorduğumda “Seni çok seviyorum ama bir boşluktayım, bu boşluğun seninle ya da başkasıyla alakası yok” diyor. Ne yapacağımı bilemiyorum.
Defalarca boşanmaya kalktım ama 3 aylık bir oğlum var ve bana “Çocuğunun yüzünü göremezsin” diyor.
Ne yapmalıyım?
Bana ne önerirsiniz?
Bu arada söylemem lazım; şiddet de var!
◊ RUMUZ: BOŞLUKTAYMIŞ
YANIT
Sevgili kızım, hiçbir hakim 3 aylık bebeği annesinden ayırmaz. Hele bir de eşinin seni sürekli aldattığını ispatlayabilirsen! Ama eşin zorbalık yapıp bebeğini kaçırmaya kalkışırsa onu bilemem... Yine de yasalar karşısında suçlu duruma düşer.
Sen bebeğini alıp yakınlarının yanına gidersin. Mahkeme seni sürekli başka kadınlarla aldatan bir adama hak verecek değil elbette.
Ama sen şiddet gördüğün halde bu adamla evli kalmak istiyorsan, o başka. O zaman söylemeliyim ki, böyle bir hayata katlanmak çok da sağlıklı değil. Eşinin sözleri ise tamamen şımarıklık. Ne demek “boşluktayım”? Ben de ona “Evli bir adamsın, bebeğin var. Ailene sahip çıkmak yerine bu yaptıklarının açıklanabilir bir yanı yok” demek isterdim. Bu adamın uslanacağını düşünmek hayal.
Bir de üstelik sana şiddet uyguluyorsa, ona asla katlanma derim.
Yasaklardan bıktım evi terk edeceğim
Hem ihanet hem de geçimsizliğin olduğu bir ailede büyüdüm. Babam annemi sürekli aldatmasına rağmen bana namus dersi vermeye çalışıyor.
Merhaba Güzin Abla... Ben bu yaz 25 yaşına girecek bir kızım. 7-8 yaşımdan beri bizim evde ciddi geçimsizlik yaşanıyor. O nedenle hayatın çok farkında biri olarak büyüdüm. Aile içinde çok sıkıntı yaşadım, hâlâ da yaşamaya devam ediyorum.
Babam, annemi sürekli aldatan, sosyal medyada başka kadınlarla yazışan biri... Üstelik annem de ben de bunu hep yakalıyoruz.
Bir de sanki kendisi bunları yapmazmış gibi bana durmadan namus dersi veriyor. Bazen ona “Baba” demek bile gelmiyor içimden.
Bana hapis hayatı yaşattığı için 20 yaşındayken evi terk ettim. Ama akrabalarım bundan dolayı annemi suçladığı için geri dönmek zorunda kaldım. Özel bir destek almadan, kendi çabamla üniversiteyi kazandım.
Okulum 1 sene uzadı ama bu arada boş durmak yerine çalışmak istiyorum.
Önüme çok güzel iş fırsatları da geliyor. Fakat babam hiçbir şekilde izin vermiyor.
Geçen yıl intihara kalkıştım, buna rağmen pek bir şey değişmedi. Babamın karşısına geçip konuşuyorum sürekli, beni anlasın diye uğraşıyorum, o da kâr etmiyor, bir türlü ikna olmuyor.
Kendimi çıkmazda hissediyorum Güzin Abla. Hatta kendimi bir sirk hayvanı gibi hissediyorum.
Babam adeta sözleriyle kırbaçlar gibi eğitmeye çalışıyor beni. Sürekli benim hakkımda kararlar veriyor. Buna rağmen benden başarı bekliyorlar.
Birkaç satıra sığdıramayacağım kadar zor bir hayat yaşıyorum.
Babama bir mektup yazmayı düşünüyorum.
Düşüncelerimi ve duygularımı anlatacağım ona, belki okuyunca anlar. Sonra da tekrar evi terk edeyim diyorum.
Bana lütfen yol göster Güzin Abla. Kendimi nasıl ifade etmeliyim?
◊ RUMUZ: SİRK HAYVANI
YANIT
Sevgili kızım, durumun beni gerçekten üzdü. Bir babanın öz kızını bu kadar ezmesi, kişiliğini bu kadar ayaklar altına almaya çalışması beni hem şaşırttı hem de senin geleceğin ve ruh sağlığın açısından endişelendirdi.
Sanal alemde ve eğlence amaçlı bile olsa başka kadınlarla görüşüp cinsel konuşmalar yapması, bir anlamda anneni küçük düşürmesi kabul edilir gibi değil. Senin bu durumun farkına vardığını bilmesi, sana karşı düşmanca tavırlar sergilemesinin nedeni olarak görülebilir. Belki sen olmasan annen yaşananların farkına bile varmayacaktı çünkü.
Baban muhtemelen bu yüzden başarını engellemekle, seni eve kapatmakla, çalışmana rıza göstermemekle sana eziyet ediyor.
Ancak bütün bunlara katlanamadığın için intihara kalkışman da büyük saçmalık...
Babanın acımasızlığı yüzünden yaşamdan vazgeçmek de ne demek?
Tam tersine yaşama sıkı sıkı sarılmalısın. Evden kaçmak çözüm değil sevgili kızım. Önce ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmelisin. Üniversiteye devam etmelisin, bir yandan da iyi bir iş bulup çalışmanda yarar var. Baban çalışmana izin vermiyorsa, o zaman bir yakınının yanına sığınırsın.
Aslında yaşın artık çalışmak ve ayrı bir ev tutmak için izin almanı gerektirmiyor. Yine de çok dikkatli olmalısın, çevrendekilere, yeni edindiğin arkadaşlara özen göstermelisin. Bunu başarabileceğini düşünüyorum.
Hem ihanet hem şiddet var
Güzin Abla, ben 20 yaşında, 2 yıllık evli bir kadınım. Nasıl anlatılır bilemiyorum ama sabrımın son demlerindeyim.
Bundan 6 ay önce eşimin beni bir kızla aldattığını öğrendim. Üstelik benim öğrendiğimi bile bile ilişkilerini sürdürdüler.
Kızı arayıp konuştum ama bu bile onu vazgeçirmeye yetmedi.
Daha sonra eşimin hayatında bir iki kız daha oldu.
Ben bunlara anlam veremiyorum. Benim âşık olduğum adam bu değil.
Ona sorduğumda “Seni çok seviyorum ama bir boşluktayım, bu boşluğun seninle ya da başkasıyla alakası yok” diyor. Ne yapacağımı bilemiyorum.
Defalarca boşanmaya kalktım ama 3 aylık bir oğlum var ve bana “Çocuğunun yüzünü göremezsin” diyor.
Ne yapmalıyım?
Bana ne önerirsiniz?
Bu arada söylemem lazım; şiddet de var!
◊ RUMUZ: BOŞLUKTAYMIŞ
YANIT
Sevgili kızım, hiçbir hakim 3 aylık bebeği annesinden ayırmaz. Hele bir de eşinin seni sürekli aldattığını ispatlayabilirsen! Ama eşin zorbalık yapıp bebeğini kaçırmaya kalkışırsa onu bilemem... Yine de yasalar karşısında suçlu duruma düşer.
Sen bebeğini alıp yakınlarının yanına gidersin. Mahkeme seni sürekli başka kadınlarla aldatan bir adama hak verecek değil elbette.
Ama sen şiddet gördüğün halde bu adamla evli kalmak istiyorsan, o başka. O zaman söylemeliyim ki, böyle bir hayata katlanmak çok da sağlıklı değil. Eşinin sözleri ise tamamen şımarıklık. Ne demek “boşluktayım”? Ben de ona “Evli bir adamsın, bebeğin var. Ailene sahip çıkmak yerine bu yaptıklarının açıklanabilir bir yanı yok” demek isterdim. Bu adamın uslanacağını düşünmek hayal.
Bir de üstelik sana şiddet uyguluyorsa, ona asla katlanma derim.