Sevgilimle cinsel beraberlik yaşadık ama artık ona karşı bir şey hissetmiyorum. Ayrılmak istiyorum ancak beni yaşadıklarımızı aileme anlatmakla tehdit ediyor.
Merhaba Güzin Abla, uzun zamandır sıkıntılı günler geçiriyorum. Bu yüzden sana yazmak istedim... Bundan üç yıl önce babası daha yeni vefat etmiş biriyle sevgili oldum.
Bir süre sonra beni tehdit etmesi sonucu cinsel beraberlik de yaşadık.
Ben hep “olmazsa ayrılırız” diye düşünüyordum. Bu sene içinde 5 ay ayrı kaldık, içimden “tamam bitti dönmez bir daha” diyordum.
Ama maalesef döndü.
Kendisine artık onu istemediğimi söyledim ama dinlemedi. Beni “ailene her şeyi anlatırım, herkese rezil ederim seni” diye tehdit etti.
Yapamaz sandım ama annemi arayıp her şeyi anlattı.
Olay sırf daha çok duyulup yayılmasın diye barışmaya mecbur kaldım.
Benim hâlâ onu sevdiğimi düşünüyor.
Ama ben sadece korkumdan istediklerini yapıyorum. Her buluşmamızda ilişkiye girmek istiyor, ben isteksiz olunca bana ceza veriyor; ben de korkumdan “tamam” diyorum.
Psikolojim mahvoldu, kimseden destek alamıyorum. Babamın yüzü yere eğilmesin diye sessiz kalıyorum.
O kendince evleneceğiz sanıyor, hayaller kuruyor ama benim ona karşı hiçbir hissim yok.
Her şeyi mecburiyetten yapıyorum, böyle bir hata yaptığım için ister istemez katlanıyorum.
Elim kolum bağlı Güzin Abla, o dört gözle evlenmeyi bekliyor. Bense ne yapacağımı bilemiyorum.
◊ Rumuz: Çıkmazdayım
YANIT
Sevgili kızım, eğer ona karşı içinde biraz olsun sevgi kalmamışsa, bu tehditlere karşı gelebilmelisin.
Hiçbir nedenle bu psikolojisi bozuk, seni kendine zorla bağlamaya çalışan, hatta cinselliğe mecbur kılan bu adama boyun eğmemelisin.
Ancak anlaşılan şu ki, ona ters davranman da aşırı tepki göstermesine yol açıyor. Son zamanlarda yaşadığımız kadına yönelik şiddet ve cinayetler nedeniyle, karşındaki adamın ne yapacağı konusunda endişeliyim.
Onu çok fazla tanımadığın için de sen bile bilemezsin. Yanlış bir adamla, yanlış bir ilişkiye girmişsin...
Ama hiçbir şey senin yaşamından daha değerli değil. Bence seni tehdit ettiği şu konuyu çözüme ulaştırmalısın önce.
Annen de bildiğine göre, onu da yanına alıp, babana durumu anlatmalısın.
Ona nasıl kandırıldığını, nasıl tehdit altında olduğunu açıklamalısın.
Böyle bir ruh hastasının eziyetine daha fazla katlanamamak için harekete geçmelisiniz.
Bunun için de ailenin yanında olması çok önemli.
Ülkemizde son yaşanan kadın cinayetleri nedeniyle hükümetimiz bu konularda hassasiyet gösteriyor artık. Bu yüzden onu şikayet etmek için savcılığa başvurduğun takdirde, sana destek olacaklardır, eminim. Bir de bu adamın babası dışında kimsesi yok mu, çevresi yok mu?
Sen de onlara başvurabilir, onunla evlenmek istemediğini anlatabilirsin.
Belki akıllı fikirli insanlardır, sana arka çıkabilirler.
Eğer böyle kendini çaresizliğin uçurumuna terk edersen, bana hiç kimse yardım edemez diye düşünürsen, gerçekten bu hastalıklı adamla evlenmek zorunda kalabilirsin sonunda. Sana çok yazık olur o zaman.
Yaşadıklarımızı aileme anlatmakla tehdit ediyor
Sevgilimle cinsel beraberlik yaşadık ama artık ona karşı bir şey hissetmiyorum. Ayrılmak istiyorum ancak beni yaşadıklarımızı aileme anlatmakla tehdit ediyor.
Merhaba Güzin Abla, uzun zamandır sıkıntılı günler geçiriyorum. Bu yüzden sana yazmak istedim... Bundan üç yıl önce babası daha yeni vefat etmiş biriyle sevgili oldum.
Bir süre sonra beni tehdit etmesi sonucu cinsel beraberlik de yaşadık.
Ben hep “olmazsa ayrılırız” diye düşünüyordum. Bu sene içinde 5 ay ayrı kaldık, içimden “tamam bitti dönmez bir daha” diyordum.
Ama maalesef döndü.
Kendisine artık onu istemediğimi söyledim ama dinlemedi. Beni “ailene her şeyi anlatırım, herkese rezil ederim seni” diye tehdit etti.
Yapamaz sandım ama annemi arayıp her şeyi anlattı.
Olay sırf daha çok duyulup yayılmasın diye barışmaya mecbur kaldım.
Benim hâlâ onu sevdiğimi düşünüyor.
Ama ben sadece korkumdan istediklerini yapıyorum. Her buluşmamızda ilişkiye girmek istiyor, ben isteksiz olunca bana ceza veriyor; ben de korkumdan “tamam” diyorum.
Psikolojim mahvoldu, kimseden destek alamıyorum. Babamın yüzü yere eğilmesin diye sessiz kalıyorum.
O kendince evleneceğiz sanıyor, hayaller kuruyor ama benim ona karşı hiçbir hissim yok.
Her şeyi mecburiyetten yapıyorum, böyle bir hata yaptığım için ister istemez katlanıyorum.
Elim kolum bağlı Güzin Abla, o dört gözle evlenmeyi bekliyor. Bense ne yapacağımı bilemiyorum.
◊ Rumuz: Çıkmazdayım
YANIT
Sevgili kızım, eğer ona karşı içinde biraz olsun sevgi kalmamışsa, bu tehditlere karşı gelebilmelisin.
Hiçbir nedenle bu psikolojisi bozuk, seni kendine zorla bağlamaya çalışan, hatta cinselliğe mecbur kılan bu adama boyun eğmemelisin.
Ancak anlaşılan şu ki, ona ters davranman da aşırı tepki göstermesine yol açıyor. Son zamanlarda yaşadığımız kadına yönelik şiddet ve cinayetler nedeniyle, karşındaki adamın ne yapacağı konusunda endişeliyim.
Onu çok fazla tanımadığın için de sen bile bilemezsin. Yanlış bir adamla, yanlış bir ilişkiye girmişsin...
Ama hiçbir şey senin yaşamından daha değerli değil. Bence seni tehdit ettiği şu konuyu çözüme ulaştırmalısın önce.
Annen de bildiğine göre, onu da yanına alıp, babana durumu anlatmalısın.
Ona nasıl kandırıldığını, nasıl tehdit altında olduğunu açıklamalısın.
Böyle bir ruh hastasının eziyetine daha fazla katlanamamak için harekete geçmelisiniz.
Bunun için de ailenin yanında olması çok önemli.
Ülkemizde son yaşanan kadın cinayetleri nedeniyle hükümetimiz bu konularda hassasiyet gösteriyor artık. Bu yüzden onu şikayet etmek için savcılığa başvurduğun takdirde, sana destek olacaklardır, eminim. Bir de bu adamın babası dışında kimsesi yok mu, çevresi yok mu?
Sen de onlara başvurabilir, onunla evlenmek istemediğini anlatabilirsin.
Belki akıllı fikirli insanlardır, sana arka çıkabilirler.
Eğer böyle kendini çaresizliğin uçurumuna terk edersen, bana hiç kimse yardım edemez diye düşünürsen, gerçekten bu hastalıklı adamla evlenmek zorunda kalabilirsin sonunda. Sana çok yazık olur o zaman.