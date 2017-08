Yabancı bir stara aşık oldum

Merhaba Güzin abla... Ben 24 yaşındayım. İyi bir şirkette, iyi bir pozisyonda çalışıyorum. Çevremde çok insan var, saygı gören bir kadınım.

Ama gerçek şu ki çocukluğumdan beri sırrımı anlatabileceğim bir tane dostum bile olmadı.

Hayatımda doğru düzgün bir erkek de hiç olmadı. Çevremdeki adamları kaba ve zorba buluyorum. İlişkilerim hep yarım kaldı.

Ve yaklaşık bir yıldır kendimi bir ünlü kişiye kaptırdım. Her zaman mantığıyla hareket eden ben bile şaşırıyorum bu davranışıma.

Adam, Türk değil ve genel olarak dünya çapında tanınmış bir isim. İnanılmaz sevimli, kibar ve sıcakkanlı.

Türkiye’de çok hayranı var, özellikle küçük yaşlardaki kız çocukları kendisine bayılıyor.

Ona aşık olmayı saçmalık olarak görsem de kendimi çocuklarla bir tutmuyorum.

Günüm onunla başlıyor, onunla bitiyor. Sürekli onu düşünüyorum, hayal ediyorum.

Bir yandan üzülüyorum da... Çevresinde çok kadın var, hepsi de çok güzel.

Onunla tanışsam bile beni beğenmeyeceğini düşünüyorum, çünkü sıradan bir güzelliğe sahibim.

Ben aslında biraz da acı çekmeyi seviyorum sanırım.

Yaşadıklarımı ilk ve son kez birine anlatıyorum. Bu aşktan, bu adamdan nasıl kurtulacağımı bilmiyorum.

◊ RUMUZ: KAYIP

YANIT

Sevgili kızım, bu yaşa kadar gelip de kimseye aşık olmayıp, kimseyi beğenmeyip, tutup böyle medyatik ve olmayacak birine takılmak, pek de

normal değil.

17 yaşında bir genç kız gibi ünlü birine, (bilmem, aktör mü, sporcu mu, şarkıcı mı, yoksa bir yazar mı?) aşık olduğunu düşünmeni tamamen yalnızlığına bağlıyorum.

O ünlü erkeğe duyduğunu sandığın bu sevginin tamamen bir takıntıdan ibaret olduğunu düşünüyorum.

Bu duygunun yaşadığın ilişkilerdeki hayal kırıklıklarının, çevrendeki erkeklerin sana uyum sağlayamamasının, onları kaba ve zorba bulmanın sonucu olduğunu sanıyorum.

Kendini her ne kadar o ünlü erkeğin çevresini saran çocuk yaştaki kızlarla bir tutmadığını söylesen de, bu anlattıklarının çocukluktan ileriye geçemeyeceği ortada.

Kendini güzel ya da çirkin bulman önemli değil.

Çok güzel bir kadın da olsan, dünya çapında bir ünlü kişinin dikkatini çekmen, onunla bir beraberlik yaşaman mümkün mü?

Diyelim ki tanıştınız, adamın ilgisini de çektin...

Bu tür bir ilişkiden ne bekleyebilirsin ki?

Bence artık bu çocukça hayalden uzaklaşıp gerçeğe dönmelisin.

Belki de bu arada

seni gerçekten hak eden birini gözden kaçırıyorsundur.

Sevdiğim kız bana “abi” dedi

Ablacım ben yaklaşık dört-beş senedir bir kamu kurumunda temizlik görevlisi olarak çalışmaktayım.

Çalıştığım geniş işyeri bünyesinde bir mağaza, o mağazanın da bahçede bir standı var.

İşte o standa güzeller güzeli bir kız geldi çalışmaya.

Günün belli saatleri orada oluyor. Daha 21 yaşında ve üniversite son sınıfta okuyor.

Açıkçası ben ondan ilk gördüğüm anda hoşlandım.

Onu her gördüğümde içim kıpır kıpır oluyor.

Her dakika görmek istiyorum.

İlk başlarda beni fazla tanımadığından, her selamlaştığımızda bana “Merhaba abi, kolay gelsin” gibi şeyler söylüyordu.

Ama daha sonra arkadaşlarımın da araya girmesiyle, hakkımda daha iyi ve ciddi bilgiler edindi, “abi”yi kaldırdı ve benimle senli benli konuşmaya başladı.

Ben de tüm samimiyetimle bir an evvel cesaretimi toplayıp ona açılmak istiyorum.

Ablacım yanlış bir şeyler yapıp da onu kırmak, üzmek, en önemlisi de geç bulup erken kaybetmek istemiyorum.

Acaba sizce onun güvenini kazanmak için ne yapmalıyım? Bana yardımcı olursan sevinirim.

◊ RUMUZ: UMUTLU VE SEVİNÇLİ

YANIT

Sevgili oğlum, beni yanlış anlama sakın ama bu hayalini kurduğun beraberliğin pek mümkün olacağını sanmıyorum. Öncelikle, söylememişsin ama sanırım sen bu genç hanımdan oldukça büyüksün.

İkincisi, bu genç hanımın üniversite son sınıfta okuduğunu belirtiyorsun.

Aranızda yalnızca yaş farkı değil, o üniversite mezunu olursa önemli bir eğitim farkı da bulunacak. Üstelik artık “abi” diye hitap etmese de, sana sadece dostça, bir büyüğüymüşsün gibi davrandığı açıkça anlaşılıyor.

Bu yüzden ona açılmadan önce bütün bunları düşünmeni, onun sana karşı gerçek anlamda neler hissettiğini anlamalı, acele etmemelisin.

Aksi halde hayal kırıklığı yaşayabilirsin.

Eğer sana karşı duygularının gerçekten sadece dostça ve arkadaşça olduğuna karar verirsen, ona açılmak için ısrar etmemelisin. Aksi halde senden tamamen uzaklaşmasına neden olursun, arkadaşlığını da kaybedebilirsin.