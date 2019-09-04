Üniversitedeki öğretmenim aklımdan çıkmıyor

Üniversitedeki öğretmenim bana ilgi duyuyordu. Benden umudu kessin diye erkek arkadaşımı okula getirdim. Amacıma ulaştım ama bu sefer de onu aklımdan çıkaramıyorum.
Merhaba Güzin Abla, ben 22 yaşında bir genç kızım, yurtdışında üniversitede okuyorum. Geçen yıl okulumuza çok tatlı bir öğretmen geldi. O sırada benim hayatımda biri vardı. Onu seviyordum ama ölecek bitecek kadar değil...
İlk dönemin sonlarına kadar bu öğretmenin bana baktığının farkında bile değildim. Bir gün şans eseri dersi pür dikkat dinlerken, onun sürekli bana baktığını fark ettim ve rahatsız oldum. Sonra bir gün, farklı bir dersine benim de katılmamı istedi. Ama ben aceleyle çıktım çünkü tuhaf hissettim.
Daha sonra bana ilgisini gösteren daha çok şey oldu; ben de ondan hoşlanmaya başladım. Onu gördüğümde hiç kimseye hissetmediğim duyguları hissediyorum.
O da ben başka bir
erkekle konuştuğumda bana sinirli sinirli bakıyordu. Ama ben yapamadım...
Bir gün erkek arkadaşımı bilerek okula getirdim, görsün ve umutlanmasın, benden uzak dursun diye...
Ve gördü de.
O gün okulun son
günüydü. En son benimle vedalaştı ve gözleri doldu, hemen terk etti orayı.
Sizce benden hoşlanıyor muydu? Yoksa ben mi yanlış anladım? Hâlâ onu özlüyorum, hiç çıkmıyor aklımdan.
Bu yıl okulda son senem, okul açılınca onunla yeniden karşılaşacağım, ne yapacağım bilmiyorum.
Bana akıl verir misiniz?
◊ Rumuz: Öğretmenin aşkı
YANIT
Genç bir kızın üniversite sıralarında, bir öğretmenine âşık olduğunu düşünmesi sıradandır.
Bu durum daha çok o öğretmenine duyduğu hayranlık sonucu ortaya çıkar ve sevgiyle aşkla karıştırılır.
Ama bir öğretmenin öğrencisine ilgi duyması, çok daha ender rastlanır.
Çünkü genellikle öğretim görevlisi olan kişi bu tür duygulara kapılmaktan kaçınır.
Bir genç kızın üniversite sıralarında, ona dünyanın ufuklarını açan, ona yepyeni şeyler öğreten, akıllı, zeki ve saygın bir kişiye karşı hayranlıkla karışık sevgi beslemesi elbette doğal görülebilir.
Hem zaten bu duygular, eğitim yıllarını geride bıraktıktan sonra kendiliğinden silinip gider.
Nadiren, eğitmenle talebesinin daha sonraki yıllarda evlendiklerine de rastlayabilmek
mümkün tabii...
Seninki de öğretmenine karşı duyduğun hayranlığın sonucu olarak ortaya çıkmış besbelli. Elbette burada onun sana gösterdiği ilginin de büyük rolü var. Hangi genç kız, üniversitedeki hocasının kendisiyle ilgilenmesinden etkilenmez ki?
Bu adam evli mi, çoluğu çocuğu var mı, eminim bilmiyorsundur. Bekar bile olsa, onunla yakınlık kurman, aranızda duygusal bir bağ oluşması yakışık almaz.
Bu bağ sadece platonik bile olsa...
Yeni öğrenim yılında, dersler dışında mümkün olduğunca ondan uzak durman en iyisi, sevgili kızım. Bu hem senin için, hem de onun için en hayırlısı.
Belki de senin bir başkasıyla olduğunu öğrendikten sonra, yaz tatili boyunca o da düşünmüş, senden vazgeçmiştir.
Üniversitedeki öğretmenim aklımdan çıkmıyor
Üniversitedeki öğretmenim bana ilgi duyuyordu. Benden umudu kessin diye erkek arkadaşımı okula getirdim. Amacıma ulaştım ama bu sefer de onu aklımdan çıkaramıyorum.
Merhaba Güzin Abla, ben 22 yaşında bir genç kızım, yurtdışında üniversitede okuyorum. Geçen yıl okulumuza çok tatlı bir öğretmen geldi. O sırada benim hayatımda biri vardı. Onu seviyordum ama ölecek bitecek kadar değil...
İlk dönemin sonlarına kadar bu öğretmenin bana baktığının farkında bile değildim. Bir gün şans eseri dersi pür dikkat dinlerken, onun sürekli bana baktığını fark ettim ve rahatsız oldum. Sonra bir gün, farklı bir dersine benim de katılmamı istedi. Ama ben aceleyle çıktım çünkü tuhaf hissettim.
Daha sonra bana ilgisini gösteren daha çok şey oldu; ben de ondan hoşlanmaya başladım. Onu gördüğümde hiç kimseye hissetmediğim duyguları hissediyorum.
O da ben başka bir
erkekle konuştuğumda bana sinirli sinirli bakıyordu. Ama ben yapamadım...
Bir gün erkek arkadaşımı bilerek okula getirdim, görsün ve umutlanmasın, benden uzak dursun diye...
Ve gördü de.
O gün okulun son
günüydü. En son benimle vedalaştı ve gözleri doldu, hemen terk etti orayı.
Sizce benden hoşlanıyor muydu? Yoksa ben mi yanlış anladım? Hâlâ onu özlüyorum, hiç çıkmıyor aklımdan.
Bu yıl okulda son senem, okul açılınca onunla yeniden karşılaşacağım, ne yapacağım bilmiyorum.
Bana akıl verir misiniz?
◊ Rumuz: Öğretmenin aşkı
YANIT
Genç bir kızın üniversite sıralarında, bir öğretmenine âşık olduğunu düşünmesi sıradandır.
Bu durum daha çok o öğretmenine duyduğu hayranlık sonucu ortaya çıkar ve sevgiyle aşkla karıştırılır.
Ama bir öğretmenin öğrencisine ilgi duyması, çok daha ender rastlanır.
Çünkü genellikle öğretim görevlisi olan kişi bu tür duygulara kapılmaktan kaçınır.
Bir genç kızın üniversite sıralarında, ona dünyanın ufuklarını açan, ona yepyeni şeyler öğreten, akıllı, zeki ve saygın bir kişiye karşı hayranlıkla karışık sevgi beslemesi elbette doğal görülebilir.
Hem zaten bu duygular, eğitim yıllarını geride bıraktıktan sonra kendiliğinden silinip gider.
Nadiren, eğitmenle talebesinin daha sonraki yıllarda evlendiklerine de rastlayabilmek
mümkün tabii...
Seninki de öğretmenine karşı duyduğun hayranlığın sonucu olarak ortaya çıkmış besbelli. Elbette burada onun sana gösterdiği ilginin de büyük rolü var. Hangi genç kız, üniversitedeki hocasının kendisiyle ilgilenmesinden etkilenmez ki?
Bu adam evli mi, çoluğu çocuğu var mı, eminim bilmiyorsundur. Bekar bile olsa, onunla yakınlık kurman, aranızda duygusal bir bağ oluşması yakışık almaz.
Bu bağ sadece platonik bile olsa...
Yeni öğrenim yılında, dersler dışında mümkün olduğunca ondan uzak durman en iyisi, sevgili kızım. Bu hem senin için, hem de onun için en hayırlısı.
Belki de senin bir başkasıyla olduğunu öğrendikten sonra, yaz tatili boyunca o da düşünmüş, senden vazgeçmiştir.