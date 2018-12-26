Uğruna evden kaçtığım eşim çok ilgisiz

Merhaba Güzin Abla, ben 19 yaşındayım ve kaçarak evlendim. 1.5 yıldır evliyim fakat hiçbir şey istediğim gibi gitmedi. Düğünüm yapılmadı, bir gelinlik dahi giyemedim.
Aslında evlenmemin sebebi de kayınvalidemin beni kandırması.
O, beynimi yıkadı. Aileme karşı çıkıp kaçmama sebep oldu. Ben daha lise öğrencisiydim.
Hem de okuduğum lise çok iyi bir okuldu. Bunları size durumumu anlatmak için yazıyorum.
Asıl konuya gelince...
Bizim maddi durumumuz çok kötü, benim bir alyansım bile yok.
Zar zor geçiniyoruz. Bunca zamandır eşim bana hiçbir şey almadı. Ailesi de hiçbir şey yapmadı.
Daha sonra öğrendim ki eşim çalıştığı yerden para çekmiş ve ailesine vermiş.
Bu para da eşimin maaşından kesiliyor. Ailesine verip vermemesi beni ilgilendirmez ama durumumuz bu derece kötüyken bunu çok anlamsız buluyorum. Fakat bunu eşime kabul ettiremiyorum.
Ne sorarsam sorayım, inkâr ediyor, yalan söylüyor, resmen beni aptal yerine koyuyor. Galiba yaşım küçük olduğu için böyle davranıyor.
Her tartışmamızda bana “çık git” diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum.
Eşimin yalan söylemesinin hastalık derecesinde olduğunu düşünüyorum. Fakat onu bir uzmandan yardım almaya da ikna edemiyorum. Maddi durumumuz da çok kötü, eşim şu an bir ek iş de yapıyor. Sabah 8’de evden çıkıp gece 3’te geliyor, bu fedakârlığını da söylemek istiyorum.
Siz bana yardımcı olur musunuz, ne yapmam gerektiğini söyler misiniz?
◊ Rumuz: Hayal Kırıklığı
YANIT
Sevgili kızım, en büyük sorunun bu kadar genç yaşta ailene sırt çevirip evlenmen ve maddi sıkıntı içinde beklentilerinin gerçekleşmemiş olması. Elbette bir genç kız için düğün çok önemlidir. Alyans ve takılar da önemlidir. Ama hayatta her şey değildir. Eğer eşinle mutlu olsaydın, eşinden beklediğin ilgiyi görebilseydin, bunu sorun yapmazdın.
O da senden ilgi ve sevgi görseydi, zamanla tüm beklentilerini yerine getirmeye çalışırdı.
Ama sanırım eşin ailesinin bazı maddi sorunları nedeniyle borç yapmış. Bunu ödemek için zorlanıyor ve bu arada ek işte çalışarak, bir anlamda seni de ihmal ediyor.
Gencecik bir kadının eşinin yakınlığına, sıcaklığına ihtiyacı vardır elbette. İlgisine, sevgisine ihtiyacı olduğu gibi...
Ama anlayamadığım, madem lisede okuyormuşsun, belirli bir eğitimin var. Madem durumunuz da iyi değil. Neden hem kendi yaşamına anlam katmak, hem de maddi açıdan biraz rahatlamak için, evde oturup kocanı beklemek yerine, çalışmayı düşünmüyorsun.
Çalışırsan güzel kızım, hem kendine güven duyarsın, hem bu sorumluluk kişiliğini geliştirmende sana büyük fayda sağlar.
Bütün gün evde oturup, yaşadıklarına hayıflanıp durmak yerine, çalışıp ailene, kendine fayda sağlamak, sana çok iyi gelecektir.
Artık geriye dönüp, neden kaçtım, neden evlendim, kayınvalideme kandım, diye düşünmek yerine, eşine bağlanmayı, onu sevmeyi dene. Mutlu olmaya, mutlu etmeye bak. Bu arada ailene de kendini affettirmek için de çaba göstermeyi unutma.
Uğruna evden kaçtığım eşim çok ilgisiz
Merhaba Güzin Abla, ben 19 yaşındayım ve kaçarak evlendim. 1.5 yıldır evliyim fakat hiçbir şey istediğim gibi gitmedi. Düğünüm yapılmadı, bir gelinlik dahi giyemedim.
Aslında evlenmemin sebebi de kayınvalidemin beni kandırması.
O, beynimi yıkadı. Aileme karşı çıkıp kaçmama sebep oldu. Ben daha lise öğrencisiydim.
Hem de okuduğum lise çok iyi bir okuldu. Bunları size durumumu anlatmak için yazıyorum.
Asıl konuya gelince...
Bizim maddi durumumuz çok kötü, benim bir alyansım bile yok.
Zar zor geçiniyoruz. Bunca zamandır eşim bana hiçbir şey almadı. Ailesi de hiçbir şey yapmadı.
Daha sonra öğrendim ki eşim çalıştığı yerden para çekmiş ve ailesine vermiş.
Bu para da eşimin maaşından kesiliyor. Ailesine verip vermemesi beni ilgilendirmez ama durumumuz bu derece kötüyken bunu çok anlamsız buluyorum. Fakat bunu eşime kabul ettiremiyorum.
Ne sorarsam sorayım, inkâr ediyor, yalan söylüyor, resmen beni aptal yerine koyuyor. Galiba yaşım küçük olduğu için böyle davranıyor.
Her tartışmamızda bana “çık git” diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum.
Eşimin yalan söylemesinin hastalık derecesinde olduğunu düşünüyorum. Fakat onu bir uzmandan yardım almaya da ikna edemiyorum. Maddi durumumuz da çok kötü, eşim şu an bir ek iş de yapıyor. Sabah 8’de evden çıkıp gece 3’te geliyor, bu fedakârlığını da söylemek istiyorum.
Siz bana yardımcı olur musunuz, ne yapmam gerektiğini söyler misiniz?
◊ Rumuz: Hayal Kırıklığı
YANIT
Sevgili kızım, en büyük sorunun bu kadar genç yaşta ailene sırt çevirip evlenmen ve maddi sıkıntı içinde beklentilerinin gerçekleşmemiş olması. Elbette bir genç kız için düğün çok önemlidir. Alyans ve takılar da önemlidir. Ama hayatta her şey değildir. Eğer eşinle mutlu olsaydın, eşinden beklediğin ilgiyi görebilseydin, bunu sorun yapmazdın.
O da senden ilgi ve sevgi görseydi, zamanla tüm beklentilerini yerine getirmeye çalışırdı.
Ama sanırım eşin ailesinin bazı maddi sorunları nedeniyle borç yapmış. Bunu ödemek için zorlanıyor ve bu arada ek işte çalışarak, bir anlamda seni de ihmal ediyor.
Gencecik bir kadının eşinin yakınlığına, sıcaklığına ihtiyacı vardır elbette. İlgisine, sevgisine ihtiyacı olduğu gibi...
Ama anlayamadığım, madem lisede okuyormuşsun, belirli bir eğitimin var. Madem durumunuz da iyi değil. Neden hem kendi yaşamına anlam katmak, hem de maddi açıdan biraz rahatlamak için, evde oturup kocanı beklemek yerine, çalışmayı düşünmüyorsun.
Çalışırsan güzel kızım, hem kendine güven duyarsın, hem bu sorumluluk kişiliğini geliştirmende sana büyük fayda sağlar.
Bütün gün evde oturup, yaşadıklarına hayıflanıp durmak yerine, çalışıp ailene, kendine fayda sağlamak, sana çok iyi gelecektir.
Artık geriye dönüp, neden kaçtım, neden evlendim, kayınvalideme kandım, diye düşünmek yerine, eşine bağlanmayı, onu sevmeyi dene. Mutlu olmaya, mutlu etmeye bak. Bu arada ailene de kendini affettirmek için de çaba göstermeyi unutma.