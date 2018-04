Tehdit mesajları hayatımı mahvetti

Güzin Abla merhaba... Ben 19 yaşında, üniversite öğrencisi bir genç kızım.

Yedi aydır devam eden çok ciddi ve güzel bir ilişkim var.

Fakat bundan iki yıl kadar önce hiç tanımadığım, benimle aynı yaşta olan bir genç, mesaj yoluyla bana tehditler yağdırmış, çirkin konuşmalar yapmaya çalışmıştı.

Artık kendime zarar vermeyi düşünmeye başladığım noktada durumu aileme anlatmıştım.

Teyzem onun ailesini aramış, savcılığa vereceğimizi söylemişti. Annesi de oğlunu benden uzak tutacağına, bu yaşananların bir daha olmayacağına söz vermişti.

Ondan sonra hiç iletişime geçmedik. Ben erkek arkadaşıma da bu durumu anlattım. Anlayışla karşıladı fakat bende hâlâ ani endişeler oluyor. Ya bu çocuk tekrar hayatıma girmeye kalkarsa, ilişkimi ve hayatımı mahvederse diye düşünmekten geceleri uykularım kaçıyor. Boğuluyorum sanki. Ne olur bana cevap ver, yol göster.

◊ RUMUZ: ENDİŞELENİYORUM

YANIT

Sevgili kızım, sanırım ailenin araya girmesiyle sorun halledilmiş.

Büyük ihtimalle ruh sağlığı pek de yerinde olmayan bu gencin, takıntılı bir şekilde taciz etmesi seni gerçekten bunalıma sokmuş.

Ama artık her şey düzene girmiş görünüyor.

Sevdiğin genç de olayı anlayışla karşılamış.

Zaten böyle olmaması için bir neden de yok. Ama sen bu endişelerle yaşamaya devam edersen sonunda gerçekten rahatsızlanırsın. Unutma, bu tür takıntılı insanlar, telefon ve internet sapıkları her devirde, her dönemde birilerini rahatsız etmiştir.

Sen de artık bu olayı geçmişte bırak ve normal yaşamına dönmeye bak.

Sonuçta yeniden böyle bir durum ortaya çıkarsa, ailen ve sevdiğin genç yardımıyla adalete başvurabilirsin.

Bu kez onu yasalar engelleyecektir.

Onu eve çağırmadım diye benden ayrıldı

Güzin Abla, benim yedi aylık bir ilişkim vardı, geçen hafta bitti. Erkek arkadaşımla yedi ay boyunca aramız iyiydi, tek gerginlik sebebimiz onun genelde benimle baş başa vakit geçirmek istemesiydi.

Dışarıda da buluşurduk ama onun gönlü hep kamp yapmak ya da evde takılmaktan yanaydı.

Beni evlerine çağırırdı ama korka korka giderdim ya annesi babası gelirse diye.

Bir hafta önce annemler şehir dışına gitti, ben evde tek başıma kalmaya başladım.

Erkek arkadaşım bana gelmek istedi. Ben kabul etmedim çünkü ablam karşı apartmanda oturuyor ve her an gelebilir. Bunun üzerine beni kendisiyle kıyaslamaya başladı.

“Risk alamaman bana verdiğin değeri gösteriyor” dedi ve onu eve davet etmedim diye bir hafta bana soğuk davrandı.

Sonunda dayanamadım, “Ayrılmak mı istiyorsun?” dedim. “Evet, o raddeye getirdin” beni diye cevap verdi ve ayrıldık.

Çok zoruma gidiyor bu kadar çabuk vazgeçmesi. Yedi aylık ilişki böyle bitmemeliydi.

Çok ısrarcı ve istediği her şeyi kabul ettirene kadar zorlayan biri.

Bunu o da kabul ediyor. Sence ne yapmalıyım?

◊ RUMUZ: TAVSİYE

YANIT

Sevgili kızım, sanırım erkek arkadaşının evde seninle baş başa vakit geçirme ısrarının asıl nedeni birlikte olmak istemesi... Bu konuya pek değinmiyorsun, açık açık söylemiyorsun ama...

Dört duvar arasında seninle yakınlaşma fırsatı bulmaya çalışıyor ya da en azından ufak tefek cinsel deneyimler yaşamak istiyor.

Öyle değil mi? Bu yüzden daha çok evde buluşuyor ya da kamp yapıyormuşsunuz. Bu kamp konusunu da pek anlayamadım ama neyse...

Senin onu eve almaktan kaçınmanı sorun yapıyorsa, bu onun anlayışsız ve bencil biri olduğunu gösterir.

Senin tedirgin olman çok normal.

Dediğin gibi ablan ya da komşular onu görebilir, bu da senin açından elbette problem yaratır.

Bana kalırsa bu genç adam sana sadece cinsellik açısından ilgi duyuyor.

Seninle dışarıda gezip tozmuyorsa, bundan kaçınıyorsa, seninle görünmek istemiyor demektir.

Bu da ya hayatında bir başkası olduğunu ya da çevresinden seninle birlikteliğini gizlediğini gösterir.

Çünkü bu kadar saçma bir bahaneyle senden uzaklaşmasına başka anlam veremiyorum.

Boş yere üzülmektense, bu konuyu bir düşünmelisin.