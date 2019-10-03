Sözlüm geçmişimi ileri sürüp beni aldatıyor

Lise çağlarında bir gençle beraber oldum. Ondan ayrıldıktan sonra hayatıma giren kişiye de açık açık durumumu anlattım. Şimdi sürekli yaşadıklarımı başıma kakıyor, beni aldatıp aldatıp “Geçmişin aklıma gelince böyle hatalar yapıyorum” diyor. Buna katlanmalı mıyım?
Merhaba Güzin Abla, ben 21 yaşında bir kadınım. Sorunum sözlümle ilgili...
Geçmişimi çok sorun ediyor, aldatıp aldatıp sonra “Geçmişin aklıma geliyor, kendimi böyle hata yaparken buluyorum” diyor ve af diliyor.
Evet, lise çağlarında maalesef yanlışlar yaptım, biriyle ilişkiye girdim. Sonra ayrıldık ve ben o sırada şimdiki sözlümle tanıştım.
İlişkimizin ilk haftasında ona yaşadığım her şeyi anlattım.
Bunun üzerine onunla da cinselliği yaşamam gerektiğini yoksa kendini o gençten daha değersiz hissedeceğini söyledi. 3 senedir beraberiz. Benden ayrılmadı, hatta bir sene önce de sözlendik.
Ama her tartışmada yaşadıklarımı başıma kakıyor, hakaretler ediyor.
Onu çok seviyorum, o da beni çok sevdiğini söylüyor ama birkaç kez beni aldattı. Affetmek istemesem de her seferinde geçmişimi öne sürerek bana psikolojik baskı yaptı.
Kendime saygım, sevgim ve gururum kalmadı.
Kendimi aşağılık bir yaratık gibi hissettiriyor bana. Benimle hiçbir erkeğin kolay kolay ciddi düşünemeyeceğini söylüyor, kendisinin her şeye rağmen benimle evleneceğini hatırlatıyor.
Ama ben artık inanmıyorum, güvenmiyorum ona.
Yaşadıklarımı ailem dahil kimseye anlatamıyorum.
Sanki uzay boşluğunda süzülüyor gibiyim.
Aciz ve zavallı biri gibi.
Güzin Abla aramız çok çok kötü, ne yapmam lazım?
Lütfen acil cevap verir misiniz?
Yoksa dediği gibi ben bunları gerçekten hak ediyor muyum?
◊ RUMUZ: ACİZ VE ZAVALLI
YANIT
Dürüst olmak elbette bir insanın en önemli erdemlerinden biridir.
Ben de gençlere dürüst davranmayı, yalandan kaçmayı öğütlerim her zaman. Doğrusu da budur çünkü.
Ancak bazı istisnalar vardır kızım. Yaşadıklarını karşındaki adamı iyice tanımadan, huyunu suyunu bilmeden anlatman doğru olmamış. Çünkü bazı erkekler durumu olgunlukla karşılayabilir.
Ama anlaşılan senin sevdiğin genç bunu kolay kolay kabul edebilecek yapıda değil.
Sen dürüst davranmış, onunla aranızda saklı gizli hiçbir şey kalmasın istemişsin.
O ise bunu sana karşı kullanmış, kullanmaya da devam ediyor. Belli ki bunu bir ömür boyu başına kakacak. Evlenseniz bile -ki ben seninle evleneceğini hiç sanmıyorum- sana bunun acısını çektirecek. Şimdi seni aldatarak aklı sıra senden intikam alıyor. Ve bunu sürekli yapacak... Madem katlanamayacaktı, baştan kestirip atardı, seni terk ederdi.
O zaman sen de bir süre üzülür, sonra unutur, rahatlar ve hayatına yeni bir yön verirdin. Bana sorarsan bu ilişkiyi sürdürme, çünkü bu adamla senin sonunu iyi görmüyorum.
Sözlüm geçmişimi ileri sürüp beni aldatıyor
Lise çağlarında bir gençle beraber oldum. Ondan ayrıldıktan sonra hayatıma giren kişiye de açık açık durumumu anlattım. Şimdi sürekli yaşadıklarımı başıma kakıyor, beni aldatıp aldatıp “Geçmişin aklıma gelince böyle hatalar yapıyorum” diyor. Buna katlanmalı mıyım?
Merhaba Güzin Abla, ben 21 yaşında bir kadınım. Sorunum sözlümle ilgili...
Geçmişimi çok sorun ediyor, aldatıp aldatıp sonra “Geçmişin aklıma geliyor, kendimi böyle hata yaparken buluyorum” diyor ve af diliyor.
Evet, lise çağlarında maalesef yanlışlar yaptım, biriyle ilişkiye girdim. Sonra ayrıldık ve ben o sırada şimdiki sözlümle tanıştım.
İlişkimizin ilk haftasında ona yaşadığım her şeyi anlattım.
Bunun üzerine onunla da cinselliği yaşamam gerektiğini yoksa kendini o gençten daha değersiz hissedeceğini söyledi. 3 senedir beraberiz. Benden ayrılmadı, hatta bir sene önce de sözlendik.
Ama her tartışmada yaşadıklarımı başıma kakıyor, hakaretler ediyor.
Onu çok seviyorum, o da beni çok sevdiğini söylüyor ama birkaç kez beni aldattı. Affetmek istemesem de her seferinde geçmişimi öne sürerek bana psikolojik baskı yaptı.
Kendime saygım, sevgim ve gururum kalmadı.
Kendimi aşağılık bir yaratık gibi hissettiriyor bana. Benimle hiçbir erkeğin kolay kolay ciddi düşünemeyeceğini söylüyor, kendisinin her şeye rağmen benimle evleneceğini hatırlatıyor.
Ama ben artık inanmıyorum, güvenmiyorum ona.
Yaşadıklarımı ailem dahil kimseye anlatamıyorum.
Sanki uzay boşluğunda süzülüyor gibiyim.
Aciz ve zavallı biri gibi.
Güzin Abla aramız çok çok kötü, ne yapmam lazım?
Lütfen acil cevap verir misiniz?
Yoksa dediği gibi ben bunları gerçekten hak ediyor muyum?
◊ RUMUZ: ACİZ VE ZAVALLI
YANIT
Dürüst olmak elbette bir insanın en önemli erdemlerinden biridir.
Ben de gençlere dürüst davranmayı, yalandan kaçmayı öğütlerim her zaman. Doğrusu da budur çünkü.
Ancak bazı istisnalar vardır kızım. Yaşadıklarını karşındaki adamı iyice tanımadan, huyunu suyunu bilmeden anlatman doğru olmamış. Çünkü bazı erkekler durumu olgunlukla karşılayabilir.
Ama anlaşılan senin sevdiğin genç bunu kolay kolay kabul edebilecek yapıda değil.
Sen dürüst davranmış, onunla aranızda saklı gizli hiçbir şey kalmasın istemişsin.
O ise bunu sana karşı kullanmış, kullanmaya da devam ediyor. Belli ki bunu bir ömür boyu başına kakacak. Evlenseniz bile -ki ben seninle evleneceğini hiç sanmıyorum- sana bunun acısını çektirecek. Şimdi seni aldatarak aklı sıra senden intikam alıyor. Ve bunu sürekli yapacak... Madem katlanamayacaktı, baştan kestirip atardı, seni terk ederdi.
O zaman sen de bir süre üzülür, sonra unutur, rahatlar ve hayatına yeni bir yön verirdin. Bana sorarsan bu ilişkiyi sürdürme, çünkü bu adamla senin sonunu iyi görmüyorum.