Sosyal medyadan tanıştık ama yüz yüze gelince bir şey hissetmedim

Sosyal medya üzerinden yeni biriyle tanıştım. İki ay yazıştıktan sonra bir araya geldik. O genç beni çok beğendiğini söyledi. Ama ben ona karşı bir hoşlanma hissedemedim.
Merhaba Güzin Abla, ben 24 yaşında genç bir kızım. Bir yandan açıköğretimde okuyorum bir yandan da özel sektörde çalışıyorum. Bu arada işitme engelliyim.
Sosyal medya üzerinden yeni biriyle tanıştım.
Onun da benim gibi engelli var... İkimizin de takip ettiği bir sayfa üzerinden tesadüfen tanıştık...
Bir hafta yazıştık sonra numaralarımızı verdik.
İki ay sonunda artık beni görmek istediğini söyledi.
Bir buçuk saat uzaklık vardı aramızda...
Pazar günü görüştük, o genç beni çok beğendiğini ve benden etkilendiğini söyledi.
O çok iyi ve temiz biri ama ben ona karşı bir hoşlanma hissedemedim.
Onu kırmak, incitmek hiç istemiyorum çünkü bunu hak etmiyor ama onu yüreğimden sevemedim.
Daha önceki ilişkimde aldatıldım... Oysa onun peşinden çok koşmuştum hâlbuki. Şimdi ise bu genç sırf yüzüm gülsün diye şekilden şekle giriyor.
Güzin Abla, bir insan sevmeden evlilik yapar mı?
Yaparsa da mutlu bir evlilik olur mu?
Zamanla sevemezsem korkusu da var bende.
Artık ne yapacağımı bilmiyorum.
Kafam allak bullak, lütfen bana yardım edin...
◊ Rumuz: Karmakarışık
YANIT
Sevgili kızım, seni anlayamıyorum; yazdıklarından sanki biri zorla seni bu gençle evlendirmek için baskı yapıyor izlenimi çıkıyor.
Oysa henüz iki aydır sosyal medya üzerinden tanışıyorsunuz, birbirinizi sadece bir kez yüz yüze görmüşsünüz.
O senden hoşlanmış olabilir, seni etkilemek için de çırpınıyor olabilir. Bu çok doğal değil mi?
Ama şimdi sen, işi sevmeden evlilik yapılabilir mi, durumuna kadar getirmişsin.
Kim seni evlilik yapmaya, hele hele daha yeni tanıdığın, gerçek anlamda huyunu suyunu bile bilmediğin ve kanının ısınmadığını söylediğin bir gençle evlenmeye zorluyor ki?
Önce şunu söyleyeyim, ilk karşılaşma ve ilk intiba gerçekten çok önemli ama her şey değil.
İnsan zamanla karşısındakinin özelliklerini, güzel huyunu görüp onu tanıdıkça da sevebilir.
Ama bunu sana bu gençle arkadaşlığını sürdür, onu mutlaka tanımaya çalış, görüşmeye devam et, anlamında söylemiyorum. Bu sadece senin kararın.
İşte burada bir kez daha sosyal medya üzerinden yapılan yazışmalarla, buradan kurulan arkadaşlıklarla ilgili uyarımı tekrarlamak isterim.
Sonu büyük ölçüde hayal kırıklığı olabiliyor.
Bu nedenle bu tür arkadaşlıklarda her zaman temkinli olmakta yarar var.
Sosyal medyadan tanıştık ama yüz yüze gelince bir şey hissetmedim
Sosyal medya üzerinden yeni biriyle tanıştım. İki ay yazıştıktan sonra bir araya geldik. O genç beni çok beğendiğini söyledi. Ama ben ona karşı bir hoşlanma hissedemedim.
Merhaba Güzin Abla, ben 24 yaşında genç bir kızım. Bir yandan açıköğretimde okuyorum bir yandan da özel sektörde çalışıyorum. Bu arada işitme engelliyim.
Sosyal medya üzerinden yeni biriyle tanıştım.
Onun da benim gibi engelli var... İkimizin de takip ettiği bir sayfa üzerinden tesadüfen tanıştık...
Bir hafta yazıştık sonra numaralarımızı verdik.
İki ay sonunda artık beni görmek istediğini söyledi.
Bir buçuk saat uzaklık vardı aramızda...
Pazar günü görüştük, o genç beni çok beğendiğini ve benden etkilendiğini söyledi.
O çok iyi ve temiz biri ama ben ona karşı bir hoşlanma hissedemedim.
Onu kırmak, incitmek hiç istemiyorum çünkü bunu hak etmiyor ama onu yüreğimden sevemedim.
Daha önceki ilişkimde aldatıldım... Oysa onun peşinden çok koşmuştum hâlbuki. Şimdi ise bu genç sırf yüzüm gülsün diye şekilden şekle giriyor.
Güzin Abla, bir insan sevmeden evlilik yapar mı?
Yaparsa da mutlu bir evlilik olur mu?
Zamanla sevemezsem korkusu da var bende.
Artık ne yapacağımı bilmiyorum.
Kafam allak bullak, lütfen bana yardım edin...
◊ Rumuz: Karmakarışık
YANIT
Sevgili kızım, seni anlayamıyorum; yazdıklarından sanki biri zorla seni bu gençle evlendirmek için baskı yapıyor izlenimi çıkıyor.
Oysa henüz iki aydır sosyal medya üzerinden tanışıyorsunuz, birbirinizi sadece bir kez yüz yüze görmüşsünüz.
O senden hoşlanmış olabilir, seni etkilemek için de çırpınıyor olabilir. Bu çok doğal değil mi?
Ama şimdi sen, işi sevmeden evlilik yapılabilir mi, durumuna kadar getirmişsin.
Kim seni evlilik yapmaya, hele hele daha yeni tanıdığın, gerçek anlamda huyunu suyunu bile bilmediğin ve kanının ısınmadığını söylediğin bir gençle evlenmeye zorluyor ki?
Önce şunu söyleyeyim, ilk karşılaşma ve ilk intiba gerçekten çok önemli ama her şey değil.
İnsan zamanla karşısındakinin özelliklerini, güzel huyunu görüp onu tanıdıkça da sevebilir.
Ama bunu sana bu gençle arkadaşlığını sürdür, onu mutlaka tanımaya çalış, görüşmeye devam et, anlamında söylemiyorum. Bu sadece senin kararın.
İşte burada bir kez daha sosyal medya üzerinden yapılan yazışmalarla, buradan kurulan arkadaşlıklarla ilgili uyarımı tekrarlamak isterim.
Sonu büyük ölçüde hayal kırıklığı olabiliyor.
Bu nedenle bu tür arkadaşlıklarda her zaman temkinli olmakta yarar var.