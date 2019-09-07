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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Sinirlendiğinde bana saldırıyor

7 Eylül 2019

Eşimle iletişimimiz hiç iyi değil. Bir kavga esnasında bana saldırdı, eğilip ellerimle kendimi kapatmasaydım yüzüme vuracaktı.

Merhaba Güzin Abla, 2.5 yıldır evliyim...
Bir de oğlum var, 1.5 yaşında... Eşimle iletişimimiz hiç iyi değil. Genel olarak hissiyatlarımız, olaylara bakış tarzımız çok farklı.
O sürekli benim hep onun gibi düşünmemi istiyor.
Aksi olduğunda ona saygısızlık ettiğimi, hep ona karşı geldiğimi söylüyor.
Bu tür sorunlar yüzünden sürekli tartışıyoruz.
Birkaç kez bana el kaldırdı, bazen sinirlendiğinde atletini parçalıyor. Bir kavga esnasında bana saldırdı, eğilip ellerimle kendimi kapatmasaydım yüzüme vuracaktı. Sonra da “Bütün bunlar hep senin yüzünden, sen beni sinirlendiriyorsun” diyor.
Daha sonra üzülüp pişman oluyor... “Bir daha olmayacak” diye özürler diliyor ama bu tür hareketleri hep devam ediyor.
Geçenlerde yine tartışırken kafasını arabanın camına vurmaya başladı. Yaralandı. Ben artık ne yapacağımı gerçekten bilemiyorum. 
Rumuz: Konuşmaya ihtiyacım var

YANIT

Sevgili kızım, eşinin acilen bir psikiyatra görünüp tedavi olması gerekiyor. Bu davranışları normal değil, kendine de sana da zarar verebilir. Zaman içinde belki bebeğinize bile zarar verebilir.
Psikiyatrik açıdan incelendiğinde, bunun daha derinlerinde başka daha ciddi sorunlarla da karşılaşmak mümkün. Bunu tabii bir uzman araştırıp teşhis koyacaktır.
Ancak ben sana bildiğim kadarıyla açıklamaya çalışayım; normal sınırlarda kalmak şartıyla öfke sağlıklı bir duygudur. Çoğu insan ters bir durumla karşılaştığında tepki gösterir.
Ancak bu tepkiler kontrol edilemezse, mesela vurup kırmaya kadar giderse, hatta karşısındakine ya da kendine zarar vermeye kadar sürüklenirse, normal sınırlardan çıkar.
Aşırı öfke, insanın toplumdaki ilişkileri açısından da zarar vericidir.
Öfke kontrolü bozukluğu yaşayan insanların çoğunda çocukluk çağından başlayan yanlış ve hatalı tutumların birikimi söz konusu olabilir.
Ailesi tarafından dövülen çocuklar saldırganlığı bir sorun çözme yöntemi olarak benimseyebilirler.
Zaman zaman bazı durumlarda kendilerini kaybedebilir, geri dönülmeyecek zararlar verebilirler. O an gözleri bir şey görmez ama sonradan pişman olabilirler. Bu tür insanların bir anlık öfkeye kapılıp bıçak çektiğini, tabancaya sarıldığını, bir şekilde karşısındakine ciddi anlamda zarar verebildiğini hemen her gün görmüyor muyuz?
Senin de eşinin bu durumunu ailesi biliyor mu? Bilmiyorlarsa, mutlaka onlara anlatmalısın... Belki uzun süreli bir tedavi görmesi gerekebilir.
Şimdi sana sormak istiyorum, bu adam flört döneminde de bu konuda bazı işaretler vermiyor muydu? Çünkü eşinin evlendikten sonra birdenbire böyle davranmaya başladığını sanmıyorum.
Bu öfke kontrolü bozukluğu ya da rahatsızlığının adı her ne ise, mutlaka eskiden beri vardı. Belki de sen onu çok sevdiğin için o dönemde pek önemsememiştin. Ama artık önemsemelisin sevgili kızım.

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