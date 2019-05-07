Sınav stresi yüzünden sürekli beni kırıyor

Kız arkadaşım üniversite sınavına hazırlanıyor. Ama sınava öyle bir odaklandı ki gözü başka hiçbir şey görmüyor. Çok da gergin. Bu yüzden hem bana hem de ailesine karşı çok kırıcı. Haftada iki üç kez ayrılıp barıştığımız oluyor. Ne yapacağımı şaşırdım.
Güzin abla, benim bir sevdiğim var. Bu yıl üniversite sınavına girecek. Uzun zamandır tamamen o sınava odaklanmış durumda; sürekli ders çalışıyor, etrafındaki kimseyi gözü görmüyor. Ayrıca yaşadığı stres yüzünden çok da gergin. Her şeye kızıyor, bir anda parlıyor.
Çok iyi bir ailesi var, kendi halinde insanlar, onun için çırpınıyorlar. Ama o ailesini de kırıyor, ağzına geleni söylüyor.
Bu arada ben lise mezunuyum ve iyi bir işte çalışıyorum. Ama o mutlaka üniversiteyi kazanmak istiyor. Gözünü sınav bürümüş, başka hiçbir şey düşünmüyor.
Bazen benimle de çok ağır konuşuyor, kırıcı oluyor. İncir çekirdeğini doldurmayacak konularda öfkeleniyor, bağırıp çağırıyor. Oysa ben onu her şeyden çok seviyorum. Onun için her şeyi yapmaya hazırım.
Ben Şanlıurfa’dayım, o ise Van’da... Onun için kilometrelerce yolu gidiyorum...
Daha pek çok şey yaptım mutlu olalım diye, ama her tartıştığımızda ayrılmanın eşiğine geliyoruz. Hatta haftada iki üç kez ayrılıp barıştığımız oluyor. Daha doğrusu o benden ayrılıyor, bense barışmak için elimden geleni yapıyorum.
Onu çok seviyorum ama artık bu duruma katlanamıyorum abla... Sence ne yapmalıyım?
RUMUZ: SINAV UĞRUNA
YANIT
Sevgili oğlum, belli ki ailesi kız arkadaşını kendilerinden daha eğitimli, daha başarılı biri olması için teşvik ediyor. Ya da o bir meslek sahibi olmak, yükselmek için elinden geleni yapıyor.
Sebep her ne olursa olsun onun bu azmi, bu hırsı takdir edilecek bir şey.
Bu azmiyle mutlaka hedeflerine ulaşacağını düşünüyorum.
Aslında gergin olmasını anlayışla karşılamalısın. Büyük stres altında.
Ailesine karşı, çevresine karşı, sana karşı ve özellikle de kendine karşı büyük bir sorumluluk taşıyor.
Ailesine ve çevresine başarı sözü vermiş bir kere...
Onu anlamalısın.
17-18 yaşında bir genç kızın altından çok zor kalkabileceği ağır bir sorumluluk bu.
Yazdıklarından, onunla bu konuda sürekli tartışıyorsun ve o yüzden de zaman zaman ters düşüyorsunuz gibi geldi.
İçimden bir ses, aslında onun üniversiteyi kazanmasını istemediğini de söylüyor. Ne dersin, yanılıyor muyum?
Sana göre o üniversiteye gitmese, seninle evlenip çocuklarının annesi olsa çok daha iyi olur, öyle değil mi? işte bu yüzden yüreğinin bir köşesinde, onun üniversiteyi kazanmasının sizin sonunuz olabileceği endişesi taşıyorsun.
Bence gerçekten seviyorsan, onu bu konuda desteklemelisin.
Eğer aranızdaki gerçek bir sevgiyse, her şeye, her koşula dayanır.
Sınav stresi yüzünden sürekli beni kırıyor
Kız arkadaşım üniversite sınavına hazırlanıyor. Ama sınava öyle bir odaklandı ki gözü başka hiçbir şey görmüyor. Çok da gergin. Bu yüzden hem bana hem de ailesine karşı çok kırıcı. Haftada iki üç kez ayrılıp barıştığımız oluyor. Ne yapacağımı şaşırdım.
Güzin abla, benim bir sevdiğim var. Bu yıl üniversite sınavına girecek. Uzun zamandır tamamen o sınava odaklanmış durumda; sürekli ders çalışıyor, etrafındaki kimseyi gözü görmüyor. Ayrıca yaşadığı stres yüzünden çok da gergin. Her şeye kızıyor, bir anda parlıyor.
Çok iyi bir ailesi var, kendi halinde insanlar, onun için çırpınıyorlar. Ama o ailesini de kırıyor, ağzına geleni söylüyor.
Bu arada ben lise mezunuyum ve iyi bir işte çalışıyorum. Ama o mutlaka üniversiteyi kazanmak istiyor. Gözünü sınav bürümüş, başka hiçbir şey düşünmüyor.
Bazen benimle de çok ağır konuşuyor, kırıcı oluyor. İncir çekirdeğini doldurmayacak konularda öfkeleniyor, bağırıp çağırıyor. Oysa ben onu her şeyden çok seviyorum. Onun için her şeyi yapmaya hazırım.
Ben Şanlıurfa’dayım, o ise Van’da... Onun için kilometrelerce yolu gidiyorum...
Daha pek çok şey yaptım mutlu olalım diye, ama her tartıştığımızda ayrılmanın eşiğine geliyoruz. Hatta haftada iki üç kez ayrılıp barıştığımız oluyor. Daha doğrusu o benden ayrılıyor, bense barışmak için elimden geleni yapıyorum.
Onu çok seviyorum ama artık bu duruma katlanamıyorum abla... Sence ne yapmalıyım?
RUMUZ: SINAV UĞRUNA
YANIT
Sevgili oğlum, belli ki ailesi kız arkadaşını kendilerinden daha eğitimli, daha başarılı biri olması için teşvik ediyor. Ya da o bir meslek sahibi olmak, yükselmek için elinden geleni yapıyor.
Sebep her ne olursa olsun onun bu azmi, bu hırsı takdir edilecek bir şey.
Bu azmiyle mutlaka hedeflerine ulaşacağını düşünüyorum.
Aslında gergin olmasını anlayışla karşılamalısın. Büyük stres altında.
Ailesine karşı, çevresine karşı, sana karşı ve özellikle de kendine karşı büyük bir sorumluluk taşıyor.
Ailesine ve çevresine başarı sözü vermiş bir kere...
Onu anlamalısın.
17-18 yaşında bir genç kızın altından çok zor kalkabileceği ağır bir sorumluluk bu.
Yazdıklarından, onunla bu konuda sürekli tartışıyorsun ve o yüzden de zaman zaman ters düşüyorsunuz gibi geldi.
İçimden bir ses, aslında onun üniversiteyi kazanmasını istemediğini de söylüyor. Ne dersin, yanılıyor muyum?
Sana göre o üniversiteye gitmese, seninle evlenip çocuklarının annesi olsa çok daha iyi olur, öyle değil mi? işte bu yüzden yüreğinin bir köşesinde, onun üniversiteyi kazanmasının sizin sonunuz olabileceği endişesi taşıyorsun.
Bence gerçekten seviyorsan, onu bu konuda desteklemelisin.
Eğer aranızdaki gerçek bir sevgiyse, her şeye, her koşula dayanır.