Sığla yağı mide sorunuma iyi gelir mi?

Geçmeyen mide rahatsızlığından şikayetçiyim. Son çare olarak sığla yağını denemeye karar verdim. Bu konuda doğru bir yol izlediğimden ise emin değilim.
Güzin Abla merhaba... Sizi bir süre önce sözünü ettiğiniz sığla yağı hakkında rahatsız ediyorum. Ben Bandırma’da bir aktarda bulup o yağdan aldım, 3 gündür de kullanıyorum.
Neden kullanma gereği duyduğuma gelince... Midemde ülser başlangıcı ve gastrit var.
İki göğsümün arasına doğru da bir ağrı, yanma...
Bir şey yiyince acıyor, bazen yemesem de oluyor. Afedersin geğirme de var.
Bu yağı yarım çay kaşığı kullanıyorum, arkasından bal da yiyorum.
Doğru mu yapıyorum, böyle mi kullanayım 21 gün boyunca?
Siz “21 günlük bir kür yapın” diye yazmıştınız çünkü... Bu arada stres de var bende. Belki de o yüzden neredeyse 2 senedir kurtulamıyorum bu rahatsızlıktan.
Korkuyorum, geçmedikçe daha çok stres yapıyorum.
Sığla yağı gerçekten mide asidini azaltıyor mu, biliyor musunuz?
◊ RUMUZ: MİDE YANMASI
YANIT
Sevgili okurum, sığla ağacından elde edilen bu yağın Hipokrat döneminde mide ülseri ve cilt yaraları için kullanıldığı söylenir.
Ayrıca Osmanlı döneminde de kullanıldığı biliniyor. Ülkemizde üretimi Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor.
Sığla ağacının gövdesinden sızan reçine toplanıp kaynatılıyor, sonra preslenerek kavanozlara konuyor.
Sığla yağının mide ülseri, bağırsak yaraları, sindirim rahatsızlığı, cilt yaraları (egzema), gastrit, solunum yolu hastalıkları gibi rahatsızlıklar üzerinde iyileştirici etkisi var. Sizinki gibi mide sorunlarına çok iyi geldiği, sedef hastalığı yaralarını iyileştirdiği biliniyor. Ancak sedef hastalığını tamamen geçirmez.
Sığla yağı tahine benzer rengi olan, ağır kokulu, petrol kokusuna benzer kendine has aroması olan, kıvamlı, yapışkan bir malzeme.
Daha çok Muğla, Marmaris, Fethiye, Köyceğiz'de elde ediliyor.
Sığla yağını aç karnına kullanmanızı öneririm. Özellikle balla karıştırılarak kullanmanızda yarar var. Çünkü ağır kokusu nedeniyle tek başına kullanmakta zorlanabilirsiniz. Hem de reflünün yemek borusuna verdiği zararı hafifletir. Bu nedenle, 1 tatlı kaşığı sığla yağına 3 tatlı kaşığı bal olacak şekilde kullanmanız yerinde olur.
Sabah ikisini bir arada aç karnına kullanmalısın.
Kullanıldıktan sonra en az 15 dakika herhangi bir gıda tüketilmemesi etkisini artıracaktır.
Ciddi durumlarda hem sabah hem de akşam yatmadan önce tüketilebilir. Ben 21 günlük kür şeklinde kullanmıştım. Çok yararını gördüm, ancak bir süre sonra tekrarladı. Ben ihmal ettim, yeni bir kür yapmakta yarar var elbette.
Son söz siz yine de bir doktora başvurun.
Sığla yağı mide sorunuma iyi gelir mi?
Geçmeyen mide rahatsızlığından şikayetçiyim. Son çare olarak sığla yağını denemeye karar verdim. Bu konuda doğru bir yol izlediğimden ise emin değilim.
Güzin Abla merhaba... Sizi bir süre önce sözünü ettiğiniz sığla yağı hakkında rahatsız ediyorum. Ben Bandırma’da bir aktarda bulup o yağdan aldım, 3 gündür de kullanıyorum.
Neden kullanma gereği duyduğuma gelince... Midemde ülser başlangıcı ve gastrit var.
İki göğsümün arasına doğru da bir ağrı, yanma...
Bir şey yiyince acıyor, bazen yemesem de oluyor. Afedersin geğirme de var.
Bu yağı yarım çay kaşığı kullanıyorum, arkasından bal da yiyorum.
Doğru mu yapıyorum, böyle mi kullanayım 21 gün boyunca?
Siz “21 günlük bir kür yapın” diye yazmıştınız çünkü... Bu arada stres de var bende. Belki de o yüzden neredeyse 2 senedir kurtulamıyorum bu rahatsızlıktan.
Korkuyorum, geçmedikçe daha çok stres yapıyorum.
Sığla yağı gerçekten mide asidini azaltıyor mu, biliyor musunuz?
◊ RUMUZ: MİDE YANMASI
YANIT
Sevgili okurum, sığla ağacından elde edilen bu yağın Hipokrat döneminde mide ülseri ve cilt yaraları için kullanıldığı söylenir.
Ayrıca Osmanlı döneminde de kullanıldığı biliniyor. Ülkemizde üretimi Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor.
Sığla ağacının gövdesinden sızan reçine toplanıp kaynatılıyor, sonra preslenerek kavanozlara konuyor.
Sığla yağının mide ülseri, bağırsak yaraları, sindirim rahatsızlığı, cilt yaraları (egzema), gastrit, solunum yolu hastalıkları gibi rahatsızlıklar üzerinde iyileştirici etkisi var. Sizinki gibi mide sorunlarına çok iyi geldiği, sedef hastalığı yaralarını iyileştirdiği biliniyor. Ancak sedef hastalığını tamamen geçirmez.
Sığla yağı tahine benzer rengi olan, ağır kokulu, petrol kokusuna benzer kendine has aroması olan, kıvamlı, yapışkan bir malzeme.
Daha çok Muğla, Marmaris, Fethiye, Köyceğiz'de elde ediliyor.
Sığla yağını aç karnına kullanmanızı öneririm. Özellikle balla karıştırılarak kullanmanızda yarar var. Çünkü ağır kokusu nedeniyle tek başına kullanmakta zorlanabilirsiniz. Hem de reflünün yemek borusuna verdiği zararı hafifletir. Bu nedenle, 1 tatlı kaşığı sığla yağına 3 tatlı kaşığı bal olacak şekilde kullanmanız yerinde olur.
Sabah ikisini bir arada aç karnına kullanmalısın.
Kullanıldıktan sonra en az 15 dakika herhangi bir gıda tüketilmemesi etkisini artıracaktır.
Ciddi durumlarda hem sabah hem de akşam yatmadan önce tüketilebilir. Ben 21 günlük kür şeklinde kullanmıştım. Çok yararını gördüm, ancak bir süre sonra tekrarladı. Ben ihmal ettim, yeni bir kür yapmakta yarar var elbette.
Son söz siz yine de bir doktora başvurun.