Sevgilim benden boşanmamı istiyor

Eşimle aramızda kavga eksik olmuyor. Beni ne seviyor ne de saygı gösteriyor. 9 ay önce tanıştığım kişi dert ortağım oldu. Zamanla birbirimize bağlandık. Ama şimdi de benden boşanmamı istiyor. Ben ise çocuklarımı ve eşimi terk etmek istemiyorum.
8 yıllık evliyim, 2 çocuk babasıyım. Sabit gelirle çalışan biriyim. Eşimle evlendiğimizden bu yana evde kavga, tartışma hiç eksik olmadı. Alttan alan hep ben de olsam, tartışma uzamasın diye evden çıkıp kendimi dışarıya atsam da, en ufak bir sebepten tadımız tuzumuz kaçıyor.
En başlarda düzelir dedim. Çevredekiler de hep “Çocuk olunca düzelir” diyorlardı. Ama çocuklar olsa da yine sonuç değişmedi.
Eşimin bana hiç saygısı olmadığı gibi, sevgisi de olmadı. Ben ona hep güzel kelimelerle hitap ederken, ondan tek güzel söz dahi duymadım. Hayatımı çocuklara adadım. Sırf onlar için ayakta durma mücadelesi verdim.
Ama bundan 9 ay önce tesadüfen biriyle tanıştım. Benden uzakta bir şehirde boşanma sürecinde olan, eşinden ayrı yaşayan bir kadındı.
İlk başlarda dert ortağı gibi konuşurken, zamanla birbirimize bağlandık. Benden boşanmamı istiyordu. Ben de bunu en baştan yapamayacağımı, çocuklarıma kendimi, hayatımı adadığımı söyledim. O ise “Ben seni istiyorum, sensiz yaşayamam” diyerek beni zor bir sürece soktu.
Eve ailemin yanına dahi gittiğimde, evde olduğum bu zamanı bile kıskanmaya başladı.
Beni rahatsız etmekten geri durmadı. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Eşimle aramız çok iyi olmasa da, çocuklarımı ve eşimi terk etmeyi düşünemem. Akıl sağlığımı kaybetmek üzereyim, bana bir yol gösterin ne olur.
◊ Rumuz: Zor durumdayım
YANIT
Sevgili oğlum, seni çok iyi anlıyorum. Yaşadığın mutsuz evlilik nedeniyle karşına çıkan ve seni anlayışla karşıladığını düşündüğün bir kadından etkilenmişsin. Ancak eşini ve çocuklarını asla terk etmeyi düşünmemişsin.
Bunu da o kadına söylemişsin.
O ise boşanma aşamasında olduğu için, belki de kendi çocuklarını babalarına bırakmayı planladığı için, senin de aynı şekilde davranmanı beklemiş.
Tabii bu çok da doğru bir davranış olmaz senin için. Ona başından boşanamayacağını, eşini ve çocuklarını terk etmeyi düşünmediğini söylemişsin zaten.
Bir anlamda onunla önce dostluk şeklinde başlayan bir tür arkadaşlık ilişkisi içindeymişsiniz. Daha sonra aranızda bir yakınlaşma olmuşsa da, senin için bir şey değişmemiş.
Ama o kadın senin daha önceki sözlerini unutmuş ve seni boşanman için zorlamaya başlamış. İşte bu yüzden şimdi bir çıkmaza girmişsin.
Tabii ki yapacağın ilk şey tüm tehditlerine ve zorlamalarına rağmen o kadınla ilişkini kesmek.
Sanırım o da henüz boşanmamış.
Bu yüzden o da eşinin karşısında suçlu duruma düşmek istemez.
Bu nedenle sana zarar veremez.
Çünkü aynı şekilde, senin de aranızda yaşananları ortaya dökmenden korkar.
O da kendi eşinin nasıl tepki vereceğinden emin olamaz.
Bana kalırsa, sen şimdi eşini karşına alıp evliliğinizdeki bu mutsuz ve huzursuz ortamın seni çok etkilediğini, mutlu olmak istediğini ve bu yüzden birlikte bir aile terapistine gitmeyi düşündüğünü söylemelisin.
Onu ikna etmek için elinden geleni yap.
Eminim tekrar bir aile olmayı başaracaksınız.
Sevgilim benden boşanmamı istiyor
Eşimle aramızda kavga eksik olmuyor. Beni ne seviyor ne de saygı gösteriyor. 9 ay önce tanıştığım kişi dert ortağım oldu. Zamanla birbirimize bağlandık. Ama şimdi de benden boşanmamı istiyor. Ben ise çocuklarımı ve eşimi terk etmek istemiyorum.
8 yıllık evliyim, 2 çocuk babasıyım. Sabit gelirle çalışan biriyim. Eşimle evlendiğimizden bu yana evde kavga, tartışma hiç eksik olmadı. Alttan alan hep ben de olsam, tartışma uzamasın diye evden çıkıp kendimi dışarıya atsam da, en ufak bir sebepten tadımız tuzumuz kaçıyor.
En başlarda düzelir dedim. Çevredekiler de hep “Çocuk olunca düzelir” diyorlardı. Ama çocuklar olsa da yine sonuç değişmedi.
Eşimin bana hiç saygısı olmadığı gibi, sevgisi de olmadı. Ben ona hep güzel kelimelerle hitap ederken, ondan tek güzel söz dahi duymadım. Hayatımı çocuklara adadım. Sırf onlar için ayakta durma mücadelesi verdim.
Ama bundan 9 ay önce tesadüfen biriyle tanıştım. Benden uzakta bir şehirde boşanma sürecinde olan, eşinden ayrı yaşayan bir kadındı.
İlk başlarda dert ortağı gibi konuşurken, zamanla birbirimize bağlandık. Benden boşanmamı istiyordu. Ben de bunu en baştan yapamayacağımı, çocuklarıma kendimi, hayatımı adadığımı söyledim. O ise “Ben seni istiyorum, sensiz yaşayamam” diyerek beni zor bir sürece soktu.
Eve ailemin yanına dahi gittiğimde, evde olduğum bu zamanı bile kıskanmaya başladı.
Beni rahatsız etmekten geri durmadı. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Eşimle aramız çok iyi olmasa da, çocuklarımı ve eşimi terk etmeyi düşünemem. Akıl sağlığımı kaybetmek üzereyim, bana bir yol gösterin ne olur.
◊ Rumuz: Zor durumdayım
YANIT
Sevgili oğlum, seni çok iyi anlıyorum. Yaşadığın mutsuz evlilik nedeniyle karşına çıkan ve seni anlayışla karşıladığını düşündüğün bir kadından etkilenmişsin. Ancak eşini ve çocuklarını asla terk etmeyi düşünmemişsin.
Bunu da o kadına söylemişsin.
O ise boşanma aşamasında olduğu için, belki de kendi çocuklarını babalarına bırakmayı planladığı için, senin de aynı şekilde davranmanı beklemiş.
Tabii bu çok da doğru bir davranış olmaz senin için. Ona başından boşanamayacağını, eşini ve çocuklarını terk etmeyi düşünmediğini söylemişsin zaten.
Bir anlamda onunla önce dostluk şeklinde başlayan bir tür arkadaşlık ilişkisi içindeymişsiniz. Daha sonra aranızda bir yakınlaşma olmuşsa da, senin için bir şey değişmemiş.
Ama o kadın senin daha önceki sözlerini unutmuş ve seni boşanman için zorlamaya başlamış. İşte bu yüzden şimdi bir çıkmaza girmişsin.
Tabii ki yapacağın ilk şey tüm tehditlerine ve zorlamalarına rağmen o kadınla ilişkini kesmek.
Sanırım o da henüz boşanmamış.
Bu yüzden o da eşinin karşısında suçlu duruma düşmek istemez.
Bu nedenle sana zarar veremez.
Çünkü aynı şekilde, senin de aranızda yaşananları ortaya dökmenden korkar.
O da kendi eşinin nasıl tepki vereceğinden emin olamaz.
Bana kalırsa, sen şimdi eşini karşına alıp evliliğinizdeki bu mutsuz ve huzursuz ortamın seni çok etkilediğini, mutlu olmak istediğini ve bu yüzden birlikte bir aile terapistine gitmeyi düşündüğünü söylemelisin.
Onu ikna etmek için elinden geleni yap.
Eminim tekrar bir aile olmayı başaracaksınız.