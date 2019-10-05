Sevdiğini kıskandırmak için beni kullanmıS

Sevgilimin, sırf sevdiği genci kıskandırmak için benimle olduğunu öğrendim. Onu affettiğim halde çilem bitmedi, tavırlarını yine ben çektim. Defalarca benden ayrılmak isteyip sonra geri döndü, her seferinde affettim. Artık bu eziyet bitsin istiyorum.
Güzin Abla, ben 23 yaşındayım ve bir kızı gerçekten çok sevdim.
2 yıllık bir ilişkimiz vardı. Başlarda her şey çok iyiydi. Ama onu tanıdıkça sandığım gibi biri olmadığını anladım.
Meğer sevdiği bir genç varmış, beni sadece onu kıskandırmak için kullanmış.
Onca zaman kalbinde başka biri ile yaşamış.
Başkasına âşıkken benimle olmuş.
Bunları öğrendiğim halde onu affettim. Ama kaprisi, tavrı benim yapmam gerekirken yine o yaptı. Sürekli sinirliydi, durmadan kötü sözler söylüyordu bana.
İlişkiyi yürüten, özür dileyen hep bendim.
Her istediğini yaptım.
O haksız olsa bile yine ben arayıp soruyordum.
İlişkimiz bu şekilde devam etti.
Devam etti derken, aramızda tartışma eksik olmadı tabii.
Ailesi de beni kale almıyordu bu arada. Her şeye rağmen seviyorum diye onu bırakmadım.
Hep düzelir diye bekledim.
Çok şey yaptım onun için; sürprizler, hediyeler, daha neler neler...
Onca şeye rağmen olmadı, beni istemediğini ve sıkıldığını söyleyip ayrılmak istedi.
Gerçi birkaç kez pişman olup döndü, ben de kabul ettim ama sonrasında yine terk etti.
Sonunda bütün kapıları kapatıp kendi kabuğuma çekildim. Bugüne kadar kimseye bu kadar taviz vermemiştim abla ama bu kıza her defasında boyun eğdim.
Şimdi çıkar yol arıyorum, dua ediyorum, inşallah her şey iyi olacak.
Karar verdim, beni istemeyeni artık ben de istemeyeceğim.
Yine de çok mutsuzum. Ne yapmam gerek? Bana bir akıl ver ne olur...
◊ RUMUZ: HER YOLU DENEDİM OLMADI
YANIT
Sevgili oğlum... Sevgili oğlum... Bu kızın tavırlarına sırf seviyorsun diye iki yıl boyunca katlanmışsın zaten. Ne kazandın sonunda? Koca bir hiç... Bunca zaman düzelir diye beklemişsin. Düzeldi mi? Hayır. Düzelmez, hiçbir şey değişmez, bunu bilmelisin sevgili oğlum. Kişi neyse odur.Kendisini istemeyen bir adama âşık o kıza ne yapsan yaranamazsın. Çünkü onun aklı başka yerde.Nitekim onu kıskandırmak için bir süre seninle oyalanmış. Senin sevginden, yakınlığından yararlanmış. Seni mutsuz etmekten, sana haksızlık yapmaktan, seni üzmekten çekinmemiş. Hiçbir şekilde vicdanı sızlamamış.Şimdi bana “Karar verdim, beni istemeyeni artık ben de istemeyeceğim” diyorsun. İnşallah doğru söylüyorsundur. Umarım artık aklın başına gelmiş, mantığın duygularını bastırmıştır. Gerçekleri görmüş ve kendini ezdirmemeye karar vermişsindir. Yazık değil mi sana ve sana emek veren ailene... Kim bilir onlar da ne kadar üzülüyordur senin durumuna. Değer mi bu kıza diye bir düşün istersen...Sen sevgi dolu, şefkat dolu, iyi yürekli bir gençsin. Seni sevebilecek, seni mutlu edecek birçok genç kız vardır elbette, yeter ki sen onları gör...
Sevdiğini kıskandırmak için beni kullanmıS
Sevgilimin, sırf sevdiği genci kıskandırmak için benimle olduğunu öğrendim. Onu affettiğim halde çilem bitmedi, tavırlarını yine ben çektim. Defalarca benden ayrılmak isteyip sonra geri döndü, her seferinde affettim. Artık bu eziyet bitsin istiyorum.
Güzin Abla, ben 23 yaşındayım ve bir kızı gerçekten çok sevdim.
2 yıllık bir ilişkimiz vardı. Başlarda her şey çok iyiydi. Ama onu tanıdıkça sandığım gibi biri olmadığını anladım.
Meğer sevdiği bir genç varmış, beni sadece onu kıskandırmak için kullanmış.
Onca zaman kalbinde başka biri ile yaşamış.
Başkasına âşıkken benimle olmuş.
Bunları öğrendiğim halde onu affettim. Ama kaprisi, tavrı benim yapmam gerekirken yine o yaptı. Sürekli sinirliydi, durmadan kötü sözler söylüyordu bana.
İlişkiyi yürüten, özür dileyen hep bendim.
Her istediğini yaptım.
O haksız olsa bile yine ben arayıp soruyordum.
İlişkimiz bu şekilde devam etti.
Devam etti derken, aramızda tartışma eksik olmadı tabii.
Ailesi de beni kale almıyordu bu arada. Her şeye rağmen seviyorum diye onu bırakmadım.
Hep düzelir diye bekledim.
Çok şey yaptım onun için; sürprizler, hediyeler, daha neler neler...
Onca şeye rağmen olmadı, beni istemediğini ve sıkıldığını söyleyip ayrılmak istedi.
Gerçi birkaç kez pişman olup döndü, ben de kabul ettim ama sonrasında yine terk etti.
Sonunda bütün kapıları kapatıp kendi kabuğuma çekildim. Bugüne kadar kimseye bu kadar taviz vermemiştim abla ama bu kıza her defasında boyun eğdim.
Şimdi çıkar yol arıyorum, dua ediyorum, inşallah her şey iyi olacak.
Karar verdim, beni istemeyeni artık ben de istemeyeceğim.
Yine de çok mutsuzum. Ne yapmam gerek? Bana bir akıl ver ne olur...
◊ RUMUZ: HER YOLU DENEDİM OLMADI
YANIT
Sevgili oğlum... Sevgili oğlum... Bu kızın tavırlarına sırf seviyorsun diye iki yıl boyunca katlanmışsın zaten. Ne kazandın sonunda? Koca bir hiç... Bunca zaman düzelir diye beklemişsin. Düzeldi mi? Hayır. Düzelmez, hiçbir şey değişmez, bunu bilmelisin sevgili oğlum. Kişi neyse odur.Kendisini istemeyen bir adama âşık o kıza ne yapsan yaranamazsın. Çünkü onun aklı başka yerde.Nitekim onu kıskandırmak için bir süre seninle oyalanmış. Senin sevginden, yakınlığından yararlanmış. Seni mutsuz etmekten, sana haksızlık yapmaktan, seni üzmekten çekinmemiş. Hiçbir şekilde vicdanı sızlamamış.Şimdi bana “Karar verdim, beni istemeyeni artık ben de istemeyeceğim” diyorsun. İnşallah doğru söylüyorsundur. Umarım artık aklın başına gelmiş, mantığın duygularını bastırmıştır. Gerçekleri görmüş ve kendini ezdirmemeye karar vermişsindir. Yazık değil mi sana ve sana emek veren ailene... Kim bilir onlar da ne kadar üzülüyordur senin durumuna. Değer mi bu kıza diye bir düşün istersen...Sen sevgi dolu, şefkat dolu, iyi yürekli bir gençsin. Seni sevebilecek, seni mutlu edecek birçok genç kız vardır elbette, yeter ki sen onları gör...