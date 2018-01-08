Sevdiğim adam eski karısına şiddet uygulamış

Merhaba Güzin Abla, neredeyse bir yıldır aşık olduğum biri var. Bu süre içinde onun eski sevgilisini dövdüğüne dair bir şeyler duydum ama çoğu kişi inanmadığı için ben de inanmadım.

Çünkü o tanıdığım en kibar, en sıcakkanlı ve en yardımsever adamdı. Sonunda geçen hafta o da benimle ilgilenmeye başladı, her şey harikaydı. Ama ikimizi de tanıyan ve güvenilirliğinden kesinlikle şüphe duymadığım biri bana onun eski karısını dövdüğünü ve bu yüzden boşandıklarını söyledi. Oysa ben onun evlenip boşandığını da bilmiyordum. Ama asıl şaşırdığım, karısına şiddet uygulaması oldu.

Aniden sinirlendiği zamanlara şahit oldum, ama böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. Çok kararsız kaldım Güzin Abla, sence onunla görüşmeye devam etmeli miyim? Bunları bana söyleyen kişi kesinlikle güvenilir biri, o söylüyorsa doğrudur diye düşünüyorum. Bir yandan onunla yakınlaşmayı çok istemiştim. Şimdi ise çok garip duygular içindeyim.

◊ Rumuz: Kararsızım

YANIT

Sevgili kızım, uzun zamandır hayranlık duyduğun, daha tanımadan sevdiğin bu adama karşı sanırım büyük hayaller kurmaktasın. Bu adam hakkında kulağına gelen bilgileri güvenilir birinden duyduğunu söylüyorsun. Ama pek inanmak istemiyor gibisin. Bu kararsızlık değil aslında, konduramıyorsun. Ona böyle bir şeyi yakıştıramıyorsun.

Onun çevresinde saygın, sıcakkanlı, yardımsever biri olarak tanınması, eski eşine şiddet kullandığı gerçeğini silip atamaz. İnsanlar öfkelendiklerinde ya da çok büyük bir olay karşısında beklenmedik tepkiler verebilirler. Bazı insanların öfke kontrolü olmadığını uzmanlar söylüyorlar.

Bu adamın da böyle bir davranış bozukluğu olabilir. Hem bak sen de aniden sinirlendiği zamanlara şahit olduğunu söylüyorsun işte.

Bu yüzden sevgili kızım, henüz her şey için çok erkenken, iyi düşünmelisin.

Hem bak şu konuda da pek dürüst olmadığını düşünüyorum ister istemez; neden sana evlenip boşandığını söylememiş?

Neden sana kendi hayatıyla ilgili bu çok önemli ayrıntıdan söz etmemiş?

Son olarak onunla açık açık konuşmanı öneririm. Sana neden gerçekleri anlatmadığını, boşandığını neden söylemediğini sor ona... Yüzleşmeniz en doğrusu bence. Şiddet konusunu da açmaktan çekinme.

12 yaşında yaptığım hata kabusum oldu

Merhaba, ben 24 yaşındayım ve 12 yaşında yaptığım bir hatayı bu yaşıma kadar vicdan azabı çekerek yaşıyorum.

Sorunum, o yaşlarda mastürbasyon yaparken bir damla bile sayılmayacak kadar az kan gelmesi. Bu yaşıma geldim, hâlâ doktora gitmedim.

Benim açımdan sorun yok ama düğün günü bir kızın bekaretinin olmaması bizim törelere göre namussuzluk olarak nitelendirilir. Hatta bu yüzden o kız öldürülür bile... Aileme doğruyu anlatamam, bu yüzden ciddi bir ilişki de yaşayamıyorum.

Konuyu arkadaşlarıma “sandalyeden düştüm” diyerek anlattım.

Doğrusunu söyleyemiyorum. Yardımcı olursanız tahmin edemeyeceğiniz kadar çok mutlu olacağım. Şimdiden çok teşekkür ederim.

◊ Rumuz: Helin

YANIT

Sevgili kızım, bence vicdan azabı çekmeni gerektirecek bir şey yok. Hatta ben bekaretinin bozulduğunu da düşünmüyorum. Bence en büyük hatan bu kuşkunu giderebilmek için şimdiye kadar bir doktora görünmemen.

Bu arada diyelim ki gerçekten çocukken istemeyerek de olsa bekaretini kaybettin, ailenin bunu bilmesi gerekmiyor.

Evleneceğin erkeği sen seçeceksin. Ve bu erkek böyle saçma sapan töre olaylarını umursamayacak biri olmalı.

Şimdi ilk yapacağın şey önce bu endişenden kurtulmak için bir kadın doğum uzmanına görünmen. Daha sonra dilediğin ve anlaşabileceğin bir gençle gönül rahatlığıyla evlenmeyi düşünebilirsin.