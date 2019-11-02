Rüyamlarıma giren adam işyerimde karşıma çıktı

Rüyamda bir adam gördüm, benimle evleneceğini söyledi. Ve o adam gerçek olup karşıma çıktı, işyerime geldi. Şimdi birlikte çalışıyoruz ama yan yana değiliz.
Merhaba Güzin Abla, ben yıllar önce sevdiğim erkek tarafından aldatıldım. Bu yüzden de 6 yıldır hayatımda kimse yok. Çünkü güven eksikliği yaşıyorum...
Ve bu 6 yılın sonunda rüyamda bir adam gördüm, benimle evleneceğini ve kaderimizin birbirine yazılmış olduğunu söyledi. Belki inanmazsın abla ama o adam gerçek olup karşıma çıktı, benim işyerime geldi, onu görünce şok yaşadım.
O da benimle aynı yerde işe başladı ama şirkette yan yana değiliz...
Ayda 1 ya da 2 ayda bir karşılaşıyoruz. Bir gün bana hayat hikâyesini anlatmak istedi. Ben de ona beraber içmeyi teklif ettim... Oturduk birlikte kahve içtik, o da hayatını anlattı.
Ona karşı hislerim var. Ama o günden sonra bana ne mesaj attı ne de aradı...
Tekrar tekrar onunla ilgili rüyalar görüyorum.
Bu beni çok tedirgin ediyor. Ona bu rüyalarımı anlatmak istiyorum ama bu konuda çok kararsızım.
Beni yanlış anlamasını istemiyorum.
Ne dersiniz, bu rüyaları unutup tekrar hayatıma bakmalı mıyım? Bir de ben çok fazla gururluyum, çok sevsem dahi gidip konuşamam, ona açılamam.
◊ Rumuz: Rüyalarım
YANIT
Sevgili kızım, ben ne yazık ki bir rüya yorumcusu değilim, keşke olsaydım. Çünkü bu gerçekten ilginç bir olay.
İnsan yaşamında bazen çok gizemli tesadüfler olabileceğini düşünüyorum. Bu da onlardan biri olmalı ya da bu adamla belki de gerçek hayatta bir şekilde karşılaştınız ama sonra unuttun, bilinçaltına yerleşti ve sonra da rüyana girdi. Böyle bir şey olamaz mı?
Sonuçta bu adamın gerçekten kaderin olduğunu düşünüyorsan, ona karşı bu gururlu tavrından vazgeçmelisin. O da sana gelip yeni tanıştığınız halde, hayat hikayesini anlatmaya karar vermişse, bu sana yakınlık duyduğunu gösterir.
Sende bir sıcaklık ve samimiyet bulmuş ki, hayatını anlatmaya karar vermiş. Keşke bu hikayede seni etkileyen, sana ilginç gelen bir şeyler olduysa, bunları da benimle paylaşabilseydin. Sonradan birden kendini çekmesi, seni bir daha aramaması konusunda ciddi bir yorum yapabilirdim belki.
Sen şu “gurur, diye kendi kendine sığınmaya çalıştığın zırh yüzünden, onu aramadınsa, onun sana gösterdiği yakınlık karşısında sen aksine ilgisiz davrandınsa, onun da pişmanlık duymuş olabileceğini düşünmelisin. Sana kendini açmış ama sen uzak kalmışsın, bu durumdan o da etkilenmiş, üzülmüş olabilir. Bunu bir düşün istersen... Bir tek sen gururlu değilsin bu dünyada. Onun da gururu kırılmış olabilir.
Sen ara onu, hatta görüşemediğiniz için endişelendiğini de söylemekten kaçınma. Bu arada ona rüyalarından söz etmende bir sakınca göremiyorum. Bu konu eminim ona da ilginç gelecektir.
Hem belki o daha önce karşılaşıp karşılaşmadığınızı hatırlayabilir.
Rüyamlarıma giren adam işyerimde karşıma çıktı
Rüyamda bir adam gördüm, benimle evleneceğini söyledi. Ve o adam gerçek olup karşıma çıktı, işyerime geldi. Şimdi birlikte çalışıyoruz ama yan yana değiliz.
Merhaba Güzin Abla, ben yıllar önce sevdiğim erkek tarafından aldatıldım. Bu yüzden de 6 yıldır hayatımda kimse yok. Çünkü güven eksikliği yaşıyorum...
Ve bu 6 yılın sonunda rüyamda bir adam gördüm, benimle evleneceğini ve kaderimizin birbirine yazılmış olduğunu söyledi. Belki inanmazsın abla ama o adam gerçek olup karşıma çıktı, benim işyerime geldi, onu görünce şok yaşadım.
O da benimle aynı yerde işe başladı ama şirkette yan yana değiliz...
Ayda 1 ya da 2 ayda bir karşılaşıyoruz. Bir gün bana hayat hikâyesini anlatmak istedi. Ben de ona beraber içmeyi teklif ettim... Oturduk birlikte kahve içtik, o da hayatını anlattı.
Ona karşı hislerim var. Ama o günden sonra bana ne mesaj attı ne de aradı...
Tekrar tekrar onunla ilgili rüyalar görüyorum.
Bu beni çok tedirgin ediyor. Ona bu rüyalarımı anlatmak istiyorum ama bu konuda çok kararsızım.
Beni yanlış anlamasını istemiyorum.
Ne dersiniz, bu rüyaları unutup tekrar hayatıma bakmalı mıyım? Bir de ben çok fazla gururluyum, çok sevsem dahi gidip konuşamam, ona açılamam.
◊ Rumuz: Rüyalarım
YANIT
Sevgili kızım, ben ne yazık ki bir rüya yorumcusu değilim, keşke olsaydım. Çünkü bu gerçekten ilginç bir olay.
İnsan yaşamında bazen çok gizemli tesadüfler olabileceğini düşünüyorum. Bu da onlardan biri olmalı ya da bu adamla belki de gerçek hayatta bir şekilde karşılaştınız ama sonra unuttun, bilinçaltına yerleşti ve sonra da rüyana girdi. Böyle bir şey olamaz mı?
Sonuçta bu adamın gerçekten kaderin olduğunu düşünüyorsan, ona karşı bu gururlu tavrından vazgeçmelisin. O da sana gelip yeni tanıştığınız halde, hayat hikayesini anlatmaya karar vermişse, bu sana yakınlık duyduğunu gösterir.
Sende bir sıcaklık ve samimiyet bulmuş ki, hayatını anlatmaya karar vermiş. Keşke bu hikayede seni etkileyen, sana ilginç gelen bir şeyler olduysa, bunları da benimle paylaşabilseydin. Sonradan birden kendini çekmesi, seni bir daha aramaması konusunda ciddi bir yorum yapabilirdim belki.
Sen şu “gurur, diye kendi kendine sığınmaya çalıştığın zırh yüzünden, onu aramadınsa, onun sana gösterdiği yakınlık karşısında sen aksine ilgisiz davrandınsa, onun da pişmanlık duymuş olabileceğini düşünmelisin. Sana kendini açmış ama sen uzak kalmışsın, bu durumdan o da etkilenmiş, üzülmüş olabilir. Bunu bir düşün istersen... Bir tek sen gururlu değilsin bu dünyada. Onun da gururu kırılmış olabilir.
Sen ara onu, hatta görüşemediğiniz için endişelendiğini de söylemekten kaçınma. Bu arada ona rüyalarından söz etmende bir sakınca göremiyorum. Bu konu eminim ona da ilginç gelecektir.
Hem belki o daha önce karşılaşıp karşılaşmadığınızı hatırlayabilir.