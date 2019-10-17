Resmi nikahı durmadan erteliyor

Boşanma aşamasındayken tanıştığım adamla bir yıldır birlikteyim. İmam nikahı kıydık. Ama ne zaman resmi nikahtan bahsetsem “Bana biraz zaman ver” deyip konuyu kapatıyor. Beni oyalıyor olabilir mi?
Merhaba Güzin Abla... Benim bir senedir beraber olduğum biri var. Tanıştığımızda boşanma aşamasındaydı.
Boşanma sebepleri de eşini aldatmış olması... Beni de ilk başlarda aynı kadınlarla aldattı ama artık o günler geride kaldı.
Artık aldatmayacağına inanıyor, ona güveniyorum. Çünkü çok pişman... Biri 22, diğeri 18 yaşında 2 oğlu var. Büyük oğlu üniversiteye gidiyor.
Bu arada ayrıldığı karısı arayıp hâlâ “Neden çevrimiçisin, neden telefonuma cevap vermiyorsun, neden açmıyorsun?” diye hesap sorabiliyor. Sanki hâlâ evlilermiş gibi...
İşin ilginci birlikte olduğum bey de sakin sakin ona hesap veriyor. Onunla zaman zaman görüştüğünü de biliyorum, aralarında maddi bazı meseleler var sanki...
Ona neden böyle hesap verdiğini, neden hâlâ bu kadar sorumluluk hissettiğini sorduğumda, “Çocuklarımı kötü etkilemesinden korkuyorum, ayrıca o çocuklarımın annesi” diyor.
Bu arada biz imam nikahı kıydık. Ama ne zaman lafı resmi nikaha getirsem “Bana evlilik için zaman ver” diyor, kestirip atıyor.
Bu adama inanmalı mıyım, yoksa beni yarı yolda bırakır mı abla? Sizce eski eşine olan davranışı normal mi? Bana bir fikir verirseniz sevinirim.
◊ RUMUZ: İMAM NİKAHI
YANIT
Sevgili kızım... Erkek arkadaşının hâlâ eski eşine ilgi duyduğunu, ona hesap verdiğini söylüyorsun. Bu olayı kafana takmışsın. Bir de tabii bir türlü seninle söz verdiği halde evlenememesini...
Öncelikle keşke bana kendinin ve o beyefendinin kaç yaşında olduğunu yazsaydın.
Çünkü boyunca oğulları olduğu için onun senden yaşça hayli büyük olduğunu tahmin edebiliyorum. Sen daha önce evlenmemişsin, başka bir sevgilin oldu mu onu da bilmiyorum.
Sana evlilik sözü verdiyse bunu yerine getirmek zorunda.
Ama ya sözünde durmazsa... İmam nikahı elbette yeterli değil. Her zaman tekrarladığım gibi, imam nikahı ile yapılan evliliklerde kadın hiçbir hak talep edemez. Çocuğuna bile sahip çıkamaz, adam isterse çocuğunu bile alabilir.
Soyadını taşıyamaz, mirasında hak iddia edemez, toplum içinde resmi eş olarak tanınmaz.
Bu nedenle sevgili kızım, onunla beraber olmakta acele etmişsin. Henüz boşanmadan onunla beraber yaşayarak kendini riske atmışsın.
Ayrıca anladığım kadarıyla o aslında resmen boşanmamış, dava mahkemede... Eğer öyleyse, kadın boşanmaktan vazgeçebilir, çünkü sonuçta ihanete uğradığı için o boşanmak istemiş.
Diyelim ki, sırf sizin evlenmenize engel olmak için kocasını affetti, adam da bunca yıllık karısına dönmeye dünden razı. Seni terk ederse, ne yapabilirsin ki?
Resmi nikahı durmadan erteliyor
Boşanma aşamasındayken tanıştığım adamla bir yıldır birlikteyim. İmam nikahı kıydık. Ama ne zaman resmi nikahtan bahsetsem “Bana biraz zaman ver” deyip konuyu kapatıyor. Beni oyalıyor olabilir mi?
Merhaba Güzin Abla... Benim bir senedir beraber olduğum biri var. Tanıştığımızda boşanma aşamasındaydı.
Boşanma sebepleri de eşini aldatmış olması... Beni de ilk başlarda aynı kadınlarla aldattı ama artık o günler geride kaldı.
Artık aldatmayacağına inanıyor, ona güveniyorum. Çünkü çok pişman... Biri 22, diğeri 18 yaşında 2 oğlu var. Büyük oğlu üniversiteye gidiyor.
Bu arada ayrıldığı karısı arayıp hâlâ “Neden çevrimiçisin, neden telefonuma cevap vermiyorsun, neden açmıyorsun?” diye hesap sorabiliyor. Sanki hâlâ evlilermiş gibi...
İşin ilginci birlikte olduğum bey de sakin sakin ona hesap veriyor. Onunla zaman zaman görüştüğünü de biliyorum, aralarında maddi bazı meseleler var sanki...
Ona neden böyle hesap verdiğini, neden hâlâ bu kadar sorumluluk hissettiğini sorduğumda, “Çocuklarımı kötü etkilemesinden korkuyorum, ayrıca o çocuklarımın annesi” diyor.
Bu arada biz imam nikahı kıydık. Ama ne zaman lafı resmi nikaha getirsem “Bana evlilik için zaman ver” diyor, kestirip atıyor.
Bu adama inanmalı mıyım, yoksa beni yarı yolda bırakır mı abla? Sizce eski eşine olan davranışı normal mi? Bana bir fikir verirseniz sevinirim.
◊ RUMUZ: İMAM NİKAHI
YANIT
Sevgili kızım... Erkek arkadaşının hâlâ eski eşine ilgi duyduğunu, ona hesap verdiğini söylüyorsun. Bu olayı kafana takmışsın. Bir de tabii bir türlü seninle söz verdiği halde evlenememesini...
Öncelikle keşke bana kendinin ve o beyefendinin kaç yaşında olduğunu yazsaydın.
Çünkü boyunca oğulları olduğu için onun senden yaşça hayli büyük olduğunu tahmin edebiliyorum. Sen daha önce evlenmemişsin, başka bir sevgilin oldu mu onu da bilmiyorum.
Sana evlilik sözü verdiyse bunu yerine getirmek zorunda.
Ama ya sözünde durmazsa... İmam nikahı elbette yeterli değil. Her zaman tekrarladığım gibi, imam nikahı ile yapılan evliliklerde kadın hiçbir hak talep edemez. Çocuğuna bile sahip çıkamaz, adam isterse çocuğunu bile alabilir.
Soyadını taşıyamaz, mirasında hak iddia edemez, toplum içinde resmi eş olarak tanınmaz.
Bu nedenle sevgili kızım, onunla beraber olmakta acele etmişsin. Henüz boşanmadan onunla beraber yaşayarak kendini riske atmışsın.
Ayrıca anladığım kadarıyla o aslında resmen boşanmamış, dava mahkemede... Eğer öyleyse, kadın boşanmaktan vazgeçebilir, çünkü sonuçta ihanete uğradığı için o boşanmak istemiş.
Diyelim ki, sırf sizin evlenmenize engel olmak için kocasını affetti, adam da bunca yıllık karısına dönmeye dünden razı. Seni terk ederse, ne yapabilirsin ki?