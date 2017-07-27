Onu tanımıyorum ama seviyorum

Merhaba Güzin Abla, geçenlerde kaldığımız otelde bir gösteri yapıldı. Gösteri ekibinden birine gözüm takıldı ve açıkçası onu beğendim. Ama bu sıradan bir beğenme değildi.

Yani ben her zaman gösteri izliyorum ve birilerini beğeniyorum ama bu böyle bir şey değildi.

O da beni fark etmiş olmalı ki gösteri sırasında bana bakıp duruyordu.

Gösteri bitiminde mekandan ayrıldım, birden karşımda onu gördüm.

Birbirimize baktık ama onu o kadar beğenmeme rağmen, onunla konuşmadım ve beni bekleyen ailemin yanına gittim.

Sonra o, gösterideki bir arkadaşıyla beraber bizim olduğumuz yerlerde dolaştı. Bir süre sonra biz oradan ayrıldık. Onu bir daha göremedim ve hep düşünmeye başladım.

Kim olduğunu, nereli olduğunu hiç bilmiyorum ama tek bildiğim şey, ondan hoşlandığım.

Keşke tekrar kaldığımız otele gösteri yapmaya gelseler de, onu yeniden görsem Güzin Abla. Ne yapmalıyım sence?

Rumuz: Alara

YANIT

Bu biraz naif ve çocuksu bir sorun güzel kızım.

Böyle etkinliklerde sahnedeki kişiye karşı aşırı bir beğeni, bir hoşlanma hissetmek çok doğaldır.

Hatta eğlence sektöründeki bu kişilerin hemen hepsinin fan kulüpleri vardır.

Ama bu beğeniyi abartmak, bazı beklentiler içine girmek, bu insana umut bağlamak dediğim gibi biraz çocuksu duygular.

Bu genç adamın kim olduğunu, evli mi, bekar mı, çocukları var mı, hayatında kim var bilmeden bazı beklentiler içinde olmak çok anlamsız.

Bence bu o kişiye duyulan aşırı hayranlıktan öteye gidemez.

Sonuçta onunla tekrar karşılaşsanız ne olacak?

Tanışsanız ve arkadaş olsanız, sen onun için kendisine hayranlık duyan bir izleyiciden öteye geçemezsin.

Bu nedenle boşuna hayal kurmanı istemem.

Eşimin benimle ilgilenmesini istiyorum

Eşimle 6 yıldır beraberiz, 2 senedir de evliyiz. Şimdi de 2 aylık bir oğlumuz var. Sevgili olduğumuz dönemlerin başında eşim beni sevmiyordu. Bu ve buna benzer bir sürü sorunu atlattım ve çok sevdiğim eşimle evlendik...

Evlilik nasıl bir şey gerçekten bilmiyordum.

Her kadın gibi ben de duygusalım, eşimin bana sarılmasını, elimi tutmasını ve benimle ilgilenmesini istiyorum. Fakat eşim ilişki dışında bana dokunmaz bile, haliyle bu durum beni çok üzüyor. Etrafımdaki evli insanlar görünüşte öyle değiller, gayet sevecenler... İçlerini bilmeyiz fakat önemli olan dışarıya da nasıl yansıttıkları değil mi?

Eşimle dışarıda bile aramızda bir duvar var sanki. Benden tiksiniyor sanki, hep dokunmaktan kaçınıyor.

Bu yüzden hiç tanımadığım birinin fikrine başvurmak istedim.

Cevabınıza ihtiyacım var, bana yardımcı olur musunuz?

Rumuz: Derdime çare

YANIT

Keşke gerçekten sana çare olabilsem sevgili kızım, ama sanırım bu evlilik biraz senin zorlamanla gerçekleşmiş. Sen eşini hemen sevmiş olsan da, eşin seni belki biraz da senin çabalarınla sevebilmiş.

Diyelim ki, seni şu anda gerçekten seviyor. Yine de erkeklerin çoğu evliliğin üzerinden biraz zaman geçince kadınlara sevgiyle karşılık vermeyi akıllarına bile getiremezler.

Cinsellik sırasında bile kadının davranışları ve beklentileriyle, erkeğinkiler arasında dağlar kadar fark görülür. Kadın seks sırasında bile şefkat beklentisi içindedir, erkek ise heyecanı dorukta yaşamak ister. Bu yüzden acelecidir, eşinin duygularını anlamaya fırsat bulamaz.

Burada sana katılmadığım nokta, eşinin sana dokunmaktan tiksindiğini düşünmen. Bazı erkekler, kalabalık ortamlarda ve sokakta yanlarındaki kadına gereksiz buldukları için dokunmak, elini tutmak, koluna girmek gibi yakınlık belirtilerinden kaçınır.

Onlara göre bunlar, özel hayata ait ve herkesin görmesi gerekmeyen davranışlardır.

Sizin düşündüğünüz gibi tiksindiği için değil.