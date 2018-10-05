4 yıllık erkek arkadaşımın beni aldattığını öğrendim. Ben de intikam için çocukluk arkadaşıyla buluşup onunla öpüştüm.
Sevgili Güzin Abla, 4 yıldır beraber olduğum erkek arkadaşımın beni başka kızlarla aldattığını öğrendim. Şok oldum... Nasıl intikam alacağımı düşünürken her zaman beraber gezip dolaştığımız onun çocukluk arkadaşını aradım. Ona olan biteni anlatırken ağlamaya başladım. O da teselli etmek için bana sarıldı. Birden nasıl olduysa öpüşmeye başladık. Şimdi onunla beraberim.
Beni aldatan sevgilimin bundan haberi yok. Onunla da görüşüyorum ama mesafe koydum aramıza. Ondan intikam almak isterken arkadaşına âşık oldum. Ne yapacağımı bilemiyorum, bana yardım et ne olur.
◊ Rumuz: İntikam peşinde
YANIT
Sevgili kızım, umarım bu işin sonu kötü bitmez. Hata yapmışsın. İntikam alayım derken işler sarpa saracak ve bunun altından nasıl kalkacaksınız bilemiyorum. Burada iki eski dostun arasını açmakla kalmamışsın, o gencin arkasından iş çevirip ona kötü bir darbe vurmuşsun. Oysa aldatıldığını öğrendiğinde ondan ayrılacaktın önce. Sonra da tutup onun en yakın arkadaşının kollarına atmayacaktın kendini. Bence bunu biraz da plânlayarak yapmışsın. Sevgilinin canını yatmak istemişsin. Bence bu tehlikeli beraberliğe devam etmemelisin. Eski sevgilinden de bir an önce ayrılmalısın. Madem aldatılmayı hazmedemiyorsun onunla devam etmek niye? Hem de adamın en yakın arkadaşıyla ilişkin sürerken. Bu hiç de yakışık alacak bir durum değil. Sonu kötü olur, bak sana söyleyeyim.
Onu en yakın arkadaşıyla aldattım
4 yıllık erkek arkadaşımın beni aldattığını öğrendim. Ben de intikam için çocukluk arkadaşıyla buluşup onunla öpüştüm.
Sevgili Güzin Abla, 4 yıldır beraber olduğum erkek arkadaşımın beni başka kızlarla aldattığını öğrendim. Şok oldum... Nasıl intikam alacağımı düşünürken her zaman beraber gezip dolaştığımız onun çocukluk arkadaşını aradım. Ona olan biteni anlatırken ağlamaya başladım. O da teselli etmek için bana sarıldı. Birden nasıl olduysa öpüşmeye başladık. Şimdi onunla beraberim.
Beni aldatan sevgilimin bundan haberi yok. Onunla da görüşüyorum ama mesafe koydum aramıza. Ondan intikam almak isterken arkadaşına âşık oldum. Ne yapacağımı bilemiyorum, bana yardım et ne olur.
◊ Rumuz: İntikam peşinde
YANIT
Sevgili kızım, umarım bu işin sonu kötü bitmez. Hata yapmışsın. İntikam alayım derken işler sarpa saracak ve bunun altından nasıl kalkacaksınız bilemiyorum. Burada iki eski dostun arasını açmakla kalmamışsın, o gencin arkasından iş çevirip ona kötü bir darbe vurmuşsun. Oysa aldatıldığını öğrendiğinde ondan ayrılacaktın önce. Sonra da tutup onun en yakın arkadaşının kollarına atmayacaktın kendini. Bence bunu biraz da plânlayarak yapmışsın. Sevgilinin canını yatmak istemişsin. Bence bu tehlikeli beraberliğe devam etmemelisin. Eski sevgilinden de bir an önce ayrılmalısın. Madem aldatılmayı hazmedemiyorsun onunla devam etmek niye? Hem de adamın en yakın arkadaşıyla ilişkin sürerken. Bu hiç de yakışık alacak bir durum değil. Sonu kötü olur, bak sana söyleyeyim.